Запахло пластиком и вспыхнуло. Главное о пожаре в Королеве

В Королеве в ночь на 24 ноября произошел страшный пожар. В доме 1935 года постройки вспыхнула кровля, огонь перекинулся на квартиры. Жители успели эвакуироваться, сейчас они находятся в центре временного размещения.

Пожар

Пожар произошел в трехэтажном доме по адресу улица Первомайская, дом 12. Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 21:15 23 ноября. В 23:40 огонь был локализован, а в 00:02 ликвидировали открытое горение. В тушении были задействованы 87 человек и 28 единиц техники.

Источник: «ВКонтакте»

Причины пожара еще устанавливаются. Известно, что очаг возгорания находился на чердаке. По словам очевидцев, там могли быть посторонние. По другой версии, пожар произошел из-за старой неисправной проводки.

«Гарь и сильный запах пластика». Погорельцы дома из Королева рассказали о спасении Подробнее

Все жители успели покинуть дом, никто не пострадал. В загоревшемся доме с коммунальными квартирами зарегистрированы более 200 человек, 80 из них эвакуировали в пункт временного размещения, который находится в молодежном центре «Родник». В центре с ними работают представители управления соцразвития и МФЦ. Последние помогают восстанавливать документы.

Глава Королева Александр Ходырев создал оперативный штаб по эвакуации и оказанию людям всей необходимой помощи после пожара в многоквартирном доме. Коммунальные службы совместно с МЧС приступили к оценке текущего состояния здания.

Помощь

До утра дом от возможных мародеров охраняли полицейские. В воскресенье, 24 ноября, жителям первого и второго этажей разрешили зайти в свои квартиры и забрать необходимые вещи. Возле дома все еще дежурят спасатели МЧС, чтобы не допустить повторного возгорания.

Неравнодушные жители Королева собрали погорельцам теплые вещи Подробнее

«Основные пострадавшие подъезды — это третий и четвертый. Силами управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства города ведутся работы по восстановлению теплоснабжения и электроснабжения дома», — сообщил заместитель главы администрации городского округа Королев Сергей Иванов.

По его словам, четыре подъезда, которые почти не пострадали при пожаре, сейчас проверяют коммунальщики. После того, как они убедятся в том, что инженерные системы работают штатно, люди смогут вернуться в свои квартиры.

После пожара губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении пострадавших людей и компенсировать причиненный материальный ущерб. После этого министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская рассказала, что погорельцам будет выплачена экстренная материальная помощь.

«Всем пострадавшим территориальным управлением соцразвития будет оказана экстренная материальная помощь. Одиноко проживающим — в размере 50 тысяч рублей, а каждому члену семьи, если это семья, — 30 тысяч рублей. Ориентировочно пострадавших 52 человека», — сообщила Фаевская «360».

Источник фото: телеканал «360»

Для получения компенсации пострадавшим нужно написать заявление в территориальное управления соцразвития или в МФЦ. Поскольку речь идет об экстренной помощи, заявителю не понадобятся паспорт или другие документы, если они были потеряны в ходе пожара. Прием заявлений начнется 25 ноября, время работы — с 08:00 до 20:00.

Из первых уст

Тем временем жители горевшего дома благодарят спасателей. По их словам, они не только тушили пожар, но и помогли людям выбраться из квартир и взять необходимые вещи.

Погорельцы смогли попасть внутрь дома в Королеве Подробнее

«Сначала схватили документы — выбежали. Потом разрешили зайти взять немножко для первой необходимости. Схватили ноутбук, взяли паспорта, обувь, переоделись, переобулись. И вот до двух часов мы тут все стояли. Люди работали. Очень оперативно помогали нам», — рассказала жительница третьего этажа Лидия Токарчук.

Жители дома рассказывают, что о пожаре поняли, когда начал мигать свет, потом почувствовали сильный запах гари.

«Открыла окно — а там гарь и сильный запах пластика. Пластик сильно горел. Очень быстро все загорелось. Сильно. А потом на улицу все повыбегали, пожарные приехали, очень оперативно, машин восемь-десять. Очень оперативно», — рассказала женщина.

Пока что все жители дома 12 на Первомайской находятся в пункте временного размещения. Благодаря неравнодушным жителям, у них есть теплая одежда и предметы первой необходимости. В понедельник общественная палата Королева планирует открыть централизованный сбор вещей.