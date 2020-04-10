«Запах дождя» оказался ароматом столовой для микробов. Им приманивают самых милых в мире членистоногих

Приятный многим «запах дождя» оказался приглашением к трапезе. Его специально синтезируют почвенные бактерии, чтобы их съели членистоногие. Но это вовсе не «микробное помешательство», а взаимовыгодный симбиоз для переселения на новое место. Хищники переносят на себе выживших бактерий, а в желудках — их споры.

Группа ученых, возглавляемая Класом Флердом из Лундского университета в Швеции, выяснила, что любимый многими «запах дождя» петрикор создают почвенные микробы стрептомицеты. Они выделяют летучие вещества геосмин и 2-метилизоборнеол, которые пахнут сырой землей. С помощью этого запаха бактерии подманивают примитивных членистоногих коллембол или ногтехвосток. Те поедают микробов, а затем разносят их споры. Их исследование было опубликовано в научном журнале Nature Microbiology.

«Многие бактерии из рода стрептомицетов вырабатывают два типа летучих веществ — основу специфического «запаха дождя». Его может почувствовать любой человек, выйдя в поле после дождя. Микробы используют этот запах для того, чтобы привлекать внимание разносящих их членистоногих существ», — пишут исследователи.

Изучение петрикора началось еще в 1964 году. Тогда же исследователи выяснили, что основной вклад в его появление вносит геосмин. Это органическое вещество, которое, как оказалось, выделяют некоторые виды стрептомицетов. Однако раньше, никто не знал, для чего микробы это делают. Современные исследователи предположили, что этим запахом микробы могут подманивать или отпугивать других живых существ.

Чтобы выяснить истину Флерд с коллегами вырастили несколько колоний бактерий, поместили их в специальные ловушки и установили их лесу. Через некоторое время они обнаружили внутри ловушек с выделяющими летучие вещества стрептомицетами множество коллембол. Повторные опыты подтвердили, что «запах дождя» подманивает этих членистоногих, которые с удовольствием перекусывают бактериями.

Однако оставалось непонятным, для чего микробы «повышают» свою привлекательность и, можно сказать, добровольно отправляются на съедение. Выяснилось, что ногтехвостки переносят некоторых бактерий на поверхности тела, а их жизнеспособные споры — в желудке. При испражнении они выходят, и стрептомицеты находят в новое место для колонии. Так «запах дождя» оказался необходимым взаимовыгодного симбиоза почвенных обитателей.

Бар для членистоногих

Стрептомицеты выделяют множество разных соединений, включая известный всем антибиотик стрептомицин, рассказал «360» Константин Северинов, доктор биологических наук и заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН. О том, что они синтезируют волатильные вещества, имеющие запах сырой земли, известно давно, подтвердил биолог. Но то, что это происходит в то время, когда бактерии выделяют споры, действительно раньше не знали. В мире, в том числе в России есть большое количество ученых, изучающих волатильные вещества, выделяемые бактериями.

«Некоторые выделяют антибиотики, эти вещества сами по себе запашистые. Некоторые сильно запашистые, фактически, имеют свойства феромонов. Некоторые из них действуют по воздуху, убивая других бактерий. А здесь выделяемое волатильное вещество действует не на других бактерий, а на многоклеточное существо, которое питается бактериями, зато их растаскивает», — добавил Северинов.

Примерно так же с помощью муравьев распространяются подснежники. Их семена окружены сладкой оболочкой. Муравьи берут их в лапки, несут и едят на ходу. А затем выкидывают несъедобное семечко, из которого вырастает новый цветок. Таким образом растения, которые не могут перемещаться, отправляют «детей» подальше, где они не смогут конкурировать с «родителем» за питательные вещества в земле.

Кстати, коллембол нередко называют самыми милыми членистоногими. В это трудно поверить, пока не увидишь фото этих существ.

«Я думаю, их так называют потому, что, в отличие от многих, они нас не кусают и не имеют к нам никакого отношения. Они живут себе тихо, нюхают, как выясняется, стрептомицетов. Как в баре в мультике „Муравей Антц“, где членистоногие сидели и ели всякую гадость», — заключил Северинов.