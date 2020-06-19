«Переписывает историю». Как западные СМИ отреагировали на статью Путина о Второй мировой

В своей статье глава РФ отметил, что СССР и Красная Армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии. При этом все национальности Союза проявили единство, которое не удалось подорвать противнику.

Владимир Путин добавил, что война не началась внезапно и ответственность за нее в разной степени несут все ведущие государства. К трагедии привели «государственный эгоизм, трусость и нежелание политиков искать компромисс». При этом Путин отметил, что не собирается брать на себя роль судьи, оправдывать или обвинять кого-то.

Способствовали же развязыванию нацистами Второй мировой войны страны Запада, так как Версальский мирный договор стал для Германии символом несправедливости. Он вынуждал государство «выплачивать западным союзникам неимоверные репарации». И именно «национальное унижение» Германии подтолкнуло рост радикальных настроений в стране.

Президент подчеркнул, что документов, доказывающих план нападения СССР на Германию, нет. Путин призвал власти всех государств ускорить рассекречивание архивов того времени.

Проявления исторического ревизионизма на Западе касательно итогов войны лидер РФ назвал опасными. По его словам, это цинично искажает понимание принципов развития, которые заложили на конференциях в Ялте и в Сан-Франциско.

Реакция западных СМИ

«Путин переписывает историю Второй мировой войны и сражается за историческую память», — под таким заголовком вышел материал CNN. Издание отметило тенденцию к возрождению истории и провело аналогию с разговорами о прошлом исторических фигур в США и сносе их памятников.

Авторы статьи подчеркнули, что свой рассказ глава РФ начал с личной истории. «Для моих родителей война — это страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя, где чудом осталась в живых мама. Отец, имея бронь, ушел добровольцем защищать родной город — поступил так же, как и миллионы советских граждан», — цитирует Путина автор материала.

В CNN считают, что размышления Путина указывают на «масштабную кампанию со стороны России по восстановлению морального превосходства и оправданию собственной недавней внешней политики». Под внешней политикой, судя по всему, журналисты имеют в виду воссоединение Крыма с Россией. Материал заключает фраза о том, что написанное президентом «поднимает войну СССР в Европе на уровень чего-то более высокого — крестового похода за спасение мира».

«В своей длинной статье Владимир Путин настаивает на признании Советского Союза главным победителем нацистской Германии», — так начинается материал Deutsche Welle. Издание указывает, что работа главы РФ вышла за шесть дней до «грандиозного военного парада» на Красной площади, посвященного окончанию Второй мировой войны.

«Время написания эссе подчеркивает, что война является стержнем национальной идентичности России. СССР потерял 27 миллионов человек во время Второй мировой войны. Москва регулярно обвиняет Западную Европу, Польшу и Украину в приуменьшении своей роли в конфликте», — отмечает автор материала.

В нем также подчеркнули, что Путин сетовал на заявления некоторых политиков, считающих, что Москва якобы пытается переписать историю.

«Важно передать потомкам память о том, что победа над нацизмом была одержана прежде всего советским народом», — цитирует издание главу РФ.

«Путин настаивает на признании роли СССР во Второй мировой войне», — с таким заголовком вышла статья The Washington Post. Издание отметило, что Польша и Россия часто сталкиваются с вопросом, кто виноват в начале войны, и Путин затронул эту тему в своей работе.

«Последовавшая затем трагедия Польши — целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению англо‑франко‑советского военного союза и понадеялось на помощь западных партнеров, подставило свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения», — цитирует СМИ главу России.

Автор материала отметил, что главным уроком войны Путин назвал необходимость широкой международной дипломатии.

Что говорят о статье в Германии?

«Я не видел еще ничего в немецкой прессе по этому поводу. Думаю, в официальные местные СМИ эта тема не пройдет, потому что та правда, которую могут открыть в архивах, не вписывается в идеологическую доктрину, которую пропагандируют здесь вот уже 50–60 лет. Поэтому, думаю, большого интереса местные журналисты не проявят», — об этом в разговоре с «360» заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

При этом собеседник поддерживает предложение Путина открыть архивы. Именно тогда каждый смог бы сам посмотреть на ситуацию с точки зрения фактов. Историю надо знать, а последнее время ее пытаются переписать. Согласен депутат и с одной из причин начала Второй мировой войны, названной главой России, — унижение национального достоинства.

Унижение национального достоинства, в котором Германия давно живет, — это действительно почва для ультранационалистических течений Вальдемар Гердт депутат бундестага.

По словам Гердта, в Германии чуть ли не запрещена любовь к собственной стране. Политик же уверен, что сейчас необходимо сесть за стол переговоров, чтобы не допустить повторения истории.

«Где-то проглядывается повторение сценария. Кому-то очень интересно опять заварить котел на территории Европы, который не переживет ни Европа, ни мир. Нужно сесть за стол переговоров и проанализировать ситуацию, найти решение назревших проблем», — заключил Гердт.