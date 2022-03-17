Западные политики накачивают Украину оружием. Население начало протестовать

Власти США и стран Евросоюза продолжают поставлять различные виды вооружения на Украину. Но делают это различными путями, которые вызывают недовольство у местных жителей. Некоторые иностранцы просто саботируют поставки вооружений, а другие используют незаконные методы, чтобы не допустить накачку оружием далекую Украину.

Опасный груз

Работники пассажирского аэропорта итальянского города Пиза объявили о проведении масштабной акции протеста. Причиной стали ящики с оружием, выдаваемые за гуманитарный груз для жителей Украины.

Рабочие отказались от погрузки, объяснив это тем, что это гражданский аэропорт, а подобные грузы должны идти через военную воздушную гавань, которая также есть в городе. Они обратились с заявлением в профсоюз и отметили, что это полное нарушение всех норм безопасности.

Работников аэропорта поддержали морские грузчики. Они подчеркнули, что из передаваемого Украине оружия станут убивать простых рабочих, как они сами. Становиться соучастниками этого геноцида они не хотят.

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Рабочие подчеркнули, что итальянские СМИ продвигают одну мысль, что для достижения мира Украине необходимо еще больше оружия. Но по факту кризис там только разгорается. Кроме того, появился риск для них самих и других жителей города.

«Несколько недель назад через наш порт власти Италии пытались отправить груз взрывчатых веществ, который до этого несколько недель хранился в местных доках. Мы задаемся вопросом, какие протоколы безопасности существуют, когда происходят эти перемещения военных материалов. Нормально ли, что работники, а также население подвержены этим рискам?» — говорится в заявлении портовых рабочих.

После начала скандала руководитель аэропорта Марко Карраи заявил, что больше не допустит перевозки оружия через воздушную гавань. «Я могу это гарантировать», — подчеркнул он.

Ситуацию с поставкой оружия прокомментировал генерал итальянского армейского корпуса Паоло Фильюоло. Он заявил, что компания, которая доставила оружие в аэропорт, просто не успела получить специальное разрешение. Поэтому ящики решили доставить вместе с гуманитарным грузом.

«Эти материалы часть военной поддержки Украины, одобренной парламентом. Гражданский рейс получил разрешение на перевозку вооружения», — добавил он.

Все эти заявления рабочих не убедили. В ближайшую субботу, 19 марта, они проведут протестный митинг. Сбор участники акции назначили у гражданского аэропорта Пизы, откуда колонны маршем пройдут до военной воздушной гавани, чтобы выразить протест отправке оружия из Италии.

Кража на Манхэттене

Неизвестные украли около 400 бронежилетов из офиса некоммерческой организации Украинский комитет Конгресса Америки в центре Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на заявление отдела городской полиции сообщило издание New York Post.

«Прибывшим на место полицейским владельцы помещения заявили, что пропали около 400 бронежилетов, предназначавшихся для отправки на Украину», — рассказал представитель городского отдела Эдвард Райли.

По словам пресс-секретаря некоммерческой организации Андрея Добрянского, планировалось, что бронежилеты отправят самолетом в Польшу, а потом передадут на Украину. Он подчеркнул, что спецодежду передали отдел шерифа округа Саффолк на Лонг-Айленде.

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В ведомстве подтвердили, что пожертвовали 450 списанных бронежилетов. Их использовали на протяжении пяти лет, но там отметили, что они остаются достаточно прочными для того, чтобы обеспечить защиту.

Пресс-секретарь офиса шерифа Вики ДиСтефано назвала ограбление подлым. Она подчеркнула, что нельзя красть то, что предназначается для пострадавших от гуманитарного кризиса.

Пока итальянские рабочие протестуют из-за поставок оружия на Украину, а неизвестный американец грабит некоммерческую организацию, президент США Джо Байден объявил об увеличении финансирования до одного миллиарда долларов закупок оружия властями Киева.

В новые поставки войдут 800 систем противовоздушной обороны, девять тысяч переносных противотанковых комплексов, семь тысяч единиц стрелкового оружия, беспилотники и 20 миллионов единиц боеприпасов.