Западная лодка раскачивается: время спасать репутацию

Запад не видит эффекта от веденных против России санкций. Они, наоборот, привели к политической нестабильности внутри демократических стран. Публицист Борис Мячин специально для «360» рассуждает, как Запад попытается сохранить репутацию и выставить себя миротворцем.

Далее — прямая речь.

Запад изменил риторику в отношении Украины и теперь продвигает идею о том, что ей придется отказаться от части территорий. Это говорит о том, что на Западе не видят эффекта от введенных против России санкций и от поставок оружия Киеву. Рубль не упал, а, наоборот, укрепился. Поставляемое оружие частично русская авиация «щелкает как орехи», по словам Путина. Частично оно попадает на черный рынок, потому что Украина все-таки коррумпированная страна. Было бы странно, если бы оно туда не попадало.

Что-то доходит до фронта, и это частично объясняет, почему все еще нет решающего перелома в битве за Донбасс.

Но в целом ситуация для Киева плачевная — «Азовсталь» сдан, Северодонецк сдан, попытки контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях оборачиваются для Украины сплошными «двухсотыми»

На Западе это видят и понимают, что долго в таком режиме Украина не продержится. В то же время в самих западных странах экономика явно слабеет. Высокие цены на нефть и газ, инфляция, раздутый долларовый пузырь. Как следствие, политическая ситуация тоже идет вразнос.

Защита Западом репутации

Рейтинги демократов сыплются, а рейтинги их заклятых врагов трампистов, наоборот, растут. Конечно, нужно что-то срочно сделать, иначе дело кончится повторением событий января 2021 года, когда трамписты вломились в Капитолий. Тогда от начала большого мятежа США спасло только то, что сам же Дональд Трамп этого бунта не поддержал.

Западная лодка раскачивается, а потому пошли небольшие вбросы. Они начали прощупывать почву. Они хотят заморозить срочно ситуацию на Украине, но только так, чтобы эта заморозка не ударила по репутации. А как это сделать? Правильно, выставить дело таким образом, что героические украинцы сражались за демократию, но не смогли противостоять ужасному противнику, а потому были вынуждены отдать ему пару областей. Но это их выбор, а не Запада.

Вот почему Джо Байден неоднократно говорил, что «выбор должны делать сами украинцы». Это естественная страховка, которая может обернуться для демократов подъемом рейтингов. Они покажут, как героически сражались и смогли принести миру мир

Пропагандистская машина Запада всегда работает на демократов, а потому газеты Washington Post, New York Times раздуют то, что им скажут. Скажут, что нужно изобразить, что «демократы принесли мир», и они изобразят. Это тоталитарная по своей сути машина. Они перевернут и изолгут все: и войну, и мир.