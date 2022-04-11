Запад жаждет страданий россиян

Австрия провела переговоры с Россией от лица ключевых западных лидеров. Путину поставили ультиматум в форме компромисса по ситуации на Украине. Так хотят помешать большому наступлению российских войск в Донбассе, заявил политолог Сергей Марков. Далее — прямая речь собеседника «360».

Австрия маленькая и нейтральная страна. Она не входит в НАТО, там у нее нет права голоса. Она не принимает участия в принятии каких-то решений внутри НАТО. К том уже, Австрия — это парламентская страна. У них главный премьер-министр, а вовсе не президент.

Источник фото: РИА «Новости»

То есть президент Австрии — это такой мелкий чиновник. Он выполняет роль почтальона. Он принес какое-то послание в письменной или даже устной форме от ключевых западных лидеров стран, которые ведут войну против России, Владимиру Путину. Это некое сочетание ультиматума и предложения какого-то компромисса. Точнее сказать я думаю, что там ультиматум в форме компромисса.

Они сделали это перед началом, как они считают, большого наступления армии России в Донбассе. Сейчас мы только Мариуполем занимаемся, из Киевской и Черниговской областей даже отвели войска, потому что готовимся к серьезным боевым действиям по окружению и разгрому главной группировки армии Украины, которая находится в Донбассе. Они хотят, чтобы нашего наступления не было, а вместо этого мы приняли какие-то их условия.

Источник фото: РИА «Новости»

Я думаю, что такие условия он сейчас и утвердил. Путин вряд ли что-то ответил сразу, так как в любом случае нужно подумать. Я думаю, что ответ прозвучит через несколько дней, может быть, через несколько часов. Пройдет ответ, я думаю, по закрытым каналам.

Западники главной целью спецоперации ставят даже не уход армии России с территории Украины, а свержение Владимира Путина. Поэтому они хотят, чтобы население России очень серьезно страдало. Во-первых, они санкции обрушили на все население России, как известно у нас и уровень жизни от этих санкций падает, возникает много проблем

Кроме того, они хотят, чтобы люди чувствовали себя не в безопасности, поэтому они сейчас будут пытаться перенести свои террористические методы с территории Украины на территорию России. Более того, я думаю, что не только в Белгородской области и севере Крыма, но и в других ближайших областях, а также в крупных городах, будут готовится теракты.