Президент Украины Владимир Зеленский вновь раскритиковал действия западных властей. На этот раз ему не понравилось, что Канада вернула в Германию турбину для «Северного потока». Тем временем без нее ряд европейских стран недополучили газ — Европе было необходимо пойти на исключение из санкций. В этом уверены даже в США. Специалисты отметили, что Запад попал в собственную ловушку: представители Украины уже начали диктовать ему свои условия.

Неприемлемость возвращения турбины

Президент Украины назвал «абсолютно неприемлемым» решение Канады вернуть в Германию турбину для газопровода «Северный поток».

«Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за неприемлемого исключения из санкционного режима против России», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в понедельник в его Telegram-канале.

Глава Украины уверен, что Канада не должна была принимать такое решение. Зеленский подчеркнул, что теперь Европа должна готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит поставки газа». Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады в Киеве и выразил ему разочарование из-за возвращения отремонтированной турбины. В ведомстве призвали Канаду пересмотреть решение — в целях сохранения санкционного давления на Россию.

Тем временем США действия Канады поддержали. В Госдепартаменте подчеркнули, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа.

Зеленский действует по принципу хулигана

Любой хулиган действует по принципу «попробую, пока не получу отпор». Таким же образом действует и Зеленский. Об этом «360» рассказал политолог Владимир Джаралла.

Украинская сторона проверяет пределы возможного для себя, на каком моменте им прикажут заткнуться. И пока этого не произошло, они привлекают к себе внимание подобными достаточно наглыми заявлениями, когда взрослые люди обсуждают вопрос, который к Украине отношения не имеет Владимир Джаралла.

Демонстрация неадекватности

Джаралла подчеркнул, что на место украинских политиков сейчас ставит именно Россия — причем весьма успешно. Он напомнил, что это не первый случай хамского поведения Украины. Посол Украины Андрей Мельник успел прославиться своими нападками на ФРГ. Например, оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца.

«Несомненно, украинская сторона продемонстрировала абсолютную неадекватность и крайне низкий уровень квалификации чиновников», — отметил политолог.

Запад попал в свою же ловушку

При этом Джаралла подчеркнул, что Запад продолжает помогать Украине, несмотря на оскорбления в свой адрес. Дело в том, что украинские действия вредят РФ, а это для США и некоторых европейцев сейчас главное. Тем временем заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен: Запад попал в собственную ловушку.

Когда Запад практически ликвидировал свободу мнений, высказываний, прессы, <…> он облегчил жизнь не только себе, но и в первую очередь украинскому руководству, которое оказалось вне критики. <…> Сложилась ситуация, которую точно характеризует название одного фильма — „Хвост виляет собакой“. Украинский хвост начал вилять западной собакой Владимир Жарихин.

Теперь уже Украина навязывает США и Европе свое мнение через людей, симпатизирующих ей, пояснил Жарихин.

Санкции против РФ лишили Европу газа

«Газпром» в середине июня сообщил, что может поставлять в «Северный поток» только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Это объяснили выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и задержками в работе немецкой Siemens. Из-за санкций Канады в отношении России компания не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода. Также мешали выявленные технические неисправности двигателей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что именно с задержкой турбины из ремонта связано сокращение поставок газа в ряд европейских стран. Он подчеркнул: это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые «не связаны с нами». Россия же никогда не использовала поставки энергии как средство наказания. Ведь продажа газа идет на коммерческой основе и выгодна ей.