Запад забыл о законах из-за политики. Российские картины и недвижимость стали заложниками Европы

Российские музеи не могут вернуть из Франции картины из собрания Морозовых, которые отправлялись туда для выставки. Речь идет о полотнах таких художников, как Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо и Клод Моне. А многие обеспеченные россияне столкнулись с арестом своего имущества за границей. По словам адвокатов, когда дело касается России, ЕС забывает о многих законодательных актах, потому что политика важнее.

Вопрос с картинами

Российское арт-сообщество обеспокоено судьбой полотен из собрания Морозовых. Картины из Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина и Третьяковки отправили в парижский фонд Louis Vuitton на выставку. Они находились там с 22 сентября и должны были оставаться до 22 февраля, но из-за большого спроса было решено продлить все до 3 апреля. 24 февраля началась спецоперация на Украине, а сохранность полотен и их возвращение домой теперь под угрозой.

Сейчас во Франции находится более 200 картин таких художников, как Гоген, Ренуар, Ван Гог, Мон, Пикассо, Врубель, Репин, Малевич и многих других. Впрочем речь идет не только об этой экспозиции, часть наших картин сейчас хранится в музеях Испании и Италии. Когда их вернут назад, теперь совершенно непонятно.

Как написал портал Marianne, с возвратом российских картин существует несколько проблем. Во-первых, фонд Louis Vuitton из-за происходящего вокруг не уверен в том, что сможет безопасным образом доставить картины в Россию. А все из-за больших проблем с логистикой, ведь многие страны закрыли свое воздушное пространство для нас. Сейчас рассматривается вариант морской перевозки.

Еще одна причина, по которой картины могут удерживать в стране, это то, что коллекция может послужить «залогом для живущих в России французов». Например, если им будет угрожать опасность, а вернуть их назад во Францию возможности не будет.

Однако спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что поводов для беспокойства нет, и картины рано или поздно вернутся назад в Россию.

«Выставка коллекции Морозовых в фонде Louis Vuitton защищена всеми необходимыми соглашениями, которые существуют для того, чтобы такого рода выставки находились в безопасности. Их безопасность определяется законодательным актом Французской республики, а также страховыми документами, которые исключают то обстоятельство, что эта выставка может не вернуться в Российскую Федерацию», — подчеркнул он.

Иное имущество

А вот картины, которые принадлежат олигархам, чьи активы были заморожены западными странами, могут находиться в опасности. Далеко не факт, что им вернут их полотна. Однако если они одалживали свои картины художественным фондам, и те договаривались о выставках за границей, то у них все должно быть в порядке, поскольку по закону картины должны быть возвращены назад фонду, с которым и был заключен договор.

С недвижимостью дела обстоят более грустно. Практически каждый день выходят новости о том, как та или иная страна арестовывает яхты и другое имущество российских бизнесменов на неопределенный срок.

Например, Италия арестовала яхты бизнесменов Андрея Мельниченко, Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. В Испании тоже изъяли яхту российского бизнесмена стоимостью в 140 миллионов долларов. Кому конкретно она принадлежала, пока неизвестно. А немецкие власти арестовали яхту Алишера Усманова, и это только малая часть из пострадавших людей.

Мотивация Запада

Стоит отметить, что происходит все это без суда и следствия. Власти просто берут и арестовывают имущество. Это попахивает двойными стандартами, на что указал даже министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для РБК. Он отметил, что Запад занимается подменой понятий и совершенно забывает о презумпции невиновности.

«Частная собственность неприкосновенна, что бы мы не думали про наших олигархов, но когда просто так без судебных решений, по щелчку исполнительной власти, арестовываются особняки, вторгаются в эти особняки люди, арестовываются яхты. Экспроприация. Где презумпция невиновности?» — сказал политик.

Запад сейчас руководствуется исключительно политикой и своими интересами. Об этом «360» заявил правозащитник Александр Ионов. На фоне информационной войны, которая началась, сегрегации подвергаются и обычные россияне, и бизнесмены, и деятели культуры, и представители науки.

«Многие законодательные акты, которые в Европе обычно соблюдаются, на сегодняшний день прекращают свою деятельность, когда речь заходит о России и российском имуществе», — подчеркнул эксперт.

Однако он считает, что россияне смогут добиться возвращения своего имущества, но не сейчас, а когда кризисная ситуация минует. С этим согласен адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

«Шанс на возвращение собственности есть. В этом отношении многое будет зависеть от конкретных судебных органов, которые будут принимать решения», — сказал он «360».

Эксперт добавил, что Россию вынудили выйти из Совета Европы, хотя это тот совещательный орган, который объединяет почти все европейские государства.Такое удаление говорит о том, что все представители других государств, что входят туда, стремятся сделать Россию государством-изгоем, которое даже лишено возможности пользоваться ЕСПЧ. Из-за этого сложно судить о том, каким будет итоговый исход дел.

Вообще подобные взыскания и обращения на имущества граждан, а не на имущество государства недопустимы: как с точки зрения закона, так и с точки зрения принципа охраны частной собственности, которая священна и неприкосновенна. Как подчеркнул Новицкий, это однозначно выходит за рамки традиционной правовой модели, которая пропагандируется странами западной Европы.

Невозврат и арест собственности они скорее будут оправдывать тем, что она якобы будет служить либо залогом для компенсации потерь, которые понесут граждане этих государств в России или на Украине, либо основанием для расходов на компенсацию граждан Украины и восстановления ее инфраструктуры.