Запад удивлен адаптацией России к новым условиям. Что помогло противостоять санкциям

В российском промышленном секторе зафиксировали наименьший спад экономики за последние четыре месяца. Bloomberg заявил, что это последний признак адаптации экономики к масштабным санкциями, которые ввели США и другие западные страны.

Уровень российской промышленности в июле снизился лишь на 0,5%, в то время как аналитики предсказывали спад на 2,3%, сообщил Bloomberg. По информации СМИ, таких показателей удалось достичь благодаря увеличению добычи полезных ископаемых и производству нефтепродуктов, а также восстановлению в сферах фармацевтики, одежды и полупроводников: они выиграли от «исхода» иностранных конкурентов с рынка. В целом экономика сократилась на 4% в первом полугодии, и Центральный банк предсказывает спад на 4–6% в этом году.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец в комментарии для «360» отметил, что «парад уходов» западных компаний из России, который, как считали на Западе, разрушит моральное состояние россиян, доведет их до кризиса и готовности участвовать в протестных акциях, привел к прямо противоположным результатам — в частности, образовалось множество рабочих мест.

Рабочие места, которые возникают в стране сегодня, — организация производства, логистика — это деятельность, в которой надо прикладывать голову. Соответственно, там высокие зарплаты. За счет этого мы имеем сегодня в России, во-первых, высокую занятость, во-вторых, достаточно высокий уровень зарплат в частном секторе Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.

В статье Bloomberg подчеркивается, что даже в машиностроительном секторе, который, по словам авторов материала, был на грани закрытия в последние месяцы, наблюдаются предварительные признаки стабилизации. За июль производство снизилось на 58% в сравнении с майскими 66%.

Российские экономисты прогнозируют незначительное сокращение ВВП — на 3,5%. Алексей Зубец предполагает, что уже в первой половине 2023 года экономика сможет вернуться в ту же точку, в которой была на момент 24 февраля.

Что касается бизнес-сектора и производителей товаров и услуг, то, по мнению эксперта, серьезных потерь не предвидится. «Убытки в большей степени возможны в тех секторах, которые до этого были завязаны на внешней поставке, а теперь оказываются без комплектующих», — объяснил он.

В нефтедобывающем секторе сохраняются сомнения по поводу ближайших месяцев из-за нефтяного эмбарго, введенного Евросоюзом, сообщил Bloomberg. Тем не менее Зубец предлагает рассматривать это как перераспределение нефтяных потоков, которые раньше шли в Европу, а теперь направлены в страны Юго-Восточной Азии. Сокращение объемов нефтяного экспорта, по данным Банка России, предвидится не более чем на 20% и будет компенсировано за счет высоких цен на сырье.