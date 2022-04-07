Запад сам себе все уже «доказал» про Бучу

Попытки Британии лишить Россию слова в СБ ООН при обсуждении предполагаемого массового убийства людей в Буче еще раз доказывают, что это провокация киевского режима, которую покрывает Запад. Таким мнением с «360» поделился профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатический академии МИД РФ Владимир Винокуров.

То, что произошло при обсуждении этой провокации в Буче в Совбезе, уже вызывает критику. Вызывает нарекания председательство Великобритании нынешнее в Совете безопасности, которое дважды не разрешило России — а такого права у председателя нет в соответствии с Уставом ООН — изложить свою позицию. И это удалось сделать только на следующий день.

Явно было заметно, что Запад старается подготовиться к этому обсуждению, поскольку было ясно с начала, что это настоящая провокация украинской стороны. Я думаю, то, что мы услышали от нашего постоянного представителя в СБ ООН Василия Небензи, и по комментариям, которые после этого были высказаны, убедительно показывает, что это действительно одна из самых злостных, антигуманных провокаций. И дело еще по разбирательству впереди.