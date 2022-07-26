В Праге открылся форум, на котором иностранцы, российские эмигранты и примкнувшие к ним беглецы из других стран в очередной раз решали судьбу России. Ее хотят лишить суверенитета и любого оружия, а потом разорвать на три десятка кусков. Однако такими фантазиями занимались еще во времена Ивана Грозного, мечтала Антанта и Гитлер. Их незавидная судьба — хороший пример для сепаратистов и захватчиков.

В Праге предложили расчленить Россию

В Праге с 22 по 24 июля прошел II форум «Свободные нации России» (Free Nations of Russia Forum). В пресс-релизе конференции указано, что задача собравшихся — реконструкция и структурная трансформация России, экономическое и политическое развитие историко-культурных областей и регионов. Для этого, по мнению авторов прожекта, нужно расчленить российское государство на 34 страны. Разумеется, их потенциальным гражданам обещают права и свободы, а также общее социальное благополучие.

Для большей наглядности была даже создана карта. В числе прочих там есть, например, Республика Черноземье, Ингрия, Уральская и Донская республики, Смоленд, Кавказская конфедерация. Довольно смешно получилось с Соединенными Штатами Сибири: сначала их написали «СоедЕненные». Однако после поста главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова ошибку исправили. На сайте и вовсе поставили Сибирскую Федерацию. Создали участники форума и модели паспортов будущих независимых общин.

Впервые представители «Свободных наций России» собрались в мае этого года в Варшаве. По условиям игры, каждое следующее заседание должно проходить в новом европейском городе, в истории которого имеется «борьба за свободу против диктатуры». Следующая конференция планируется в Клайпеде. Но где бы ни случилось собрание, его участников объединяет слово «бывший»: бывшие граждане России, бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин и другие одиозные личности.

Спонсоры и организаторы антироссийского форума

Примечательно, что организатором форума заявлен Институт регионов России. Однако, вопреки ожиданиям, находится он в Литве. Он должен стать «независимым центром изучения российских регионов как территорий, обладающих собственными идентичностями, культурными особенностями и политической субъектностью, которая в перспективе будет только расти». Автор идеи — житель Эстонии Вадим Штепа, зарегистрировал институт литовец Андрюс Алманис, уточнил сайт «Регион-Эксперт».

Алманиса называют политиком и общественным деятелем, одним из соучредителей литовской Партии свободы. Родился в Алтайском крае, в детстве переехал в Литву, но на протяжении многих лет посещал малую родину. Штепа — публицист, философ и «идеолог российского регионализма», ему принадлежит вышеназванный сайт. Утверждает, что уроженец Карелии, но «после угроз со стороны властей» теперь вынужденно проживает за границей.

Разумеется, основатели института, в частности Алманис, сотрудничают с «волонтерскими и другими организациями Украины, с представителями демократической оппозиции Белоруссии и России». Сидя за рубежом, они вместе с эмигрантами и просто скрывающимися от правосудия российскими гражданами решают судьбу страны, делятся предвиденьями о ее будущем. Между тем стоило бы посмотреть в прошлое: страна уже пережила многих таких горе-пророков. Или хотя бы сходить в кино на «Корону Российской империи».

Разделить Россию хотели всегда

Декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор МГУ Вардан Багдасарян в разговоре с «360» отметил, что планы расчленить Россию существуют столько же, сколько само государство. Ее противников российская сторона пугает своей огромностью, вот и придумывали различные геополитические проекты раскола. Один из первых таких планов был выдвинут еще в XVI веке немцем Генрихом фон Штаденом. Он шесть лет работал опричником у царя Ивана Грозного, а вернувшись в Европу, написал труд о том, как разделить Русь.

Такого же рода планы существовали и в XVIII, и в XIX веках, во время Крымской войны. В XX веке существовал договор между странами Антанты о том, какая территория России кому отходит. Планы соответствующего расчленения — это и гитлеровские планы. Ну и, наконец, принятый в 1959 году и действующий до сих пор в Соединенных Штатах Америки закон о порабощенных нациях. В нем выдвигается концепт, что к ним относятся все российские народы. Причем в длинный перечень этих наций русские не вошли. Из этого следовало, что, в общем-то, все порабощены и путь освобождения — раздробление страны Вардан Багдасарян декан факультета истории, политологии и права МГОУ.

Политолог добавил, что в конце 90-х и начале 2000-х годов циркулировали различные карты. Один из прогнозов дало ЦРУ: согласно ему, России не должно было быть, она распадалась на восемь-девять государств. Как показывает форум в Праге, эти планы никуда не делись, они существуют. Предлоги для разделения могут быть найдены самые разные, но в действительности это классическая попытка подорвать геополитическую мощь противника.

Запад надеется разрушить Россию сепаратизмом

Багдасарян подчеркнул, что в России, как ни в какой другой стране мира, выработана модель межэтнической симфонии. Ничего подобного колониальный Запад предложить не мог. Поэтому и был выдвинут концепт разделения, который не что иное, как очередная попытка ведения борьбы против российской государственности в проекции попыток ее раздробления. Хотя претензии и идеи таких форумов смехотворны (ведь ясно, что в России их никто слушать не станет), они могут быть опаснее, чем кажутся.

«О том, что эти идеи бессмысленны, думали в период существования Советского Союза. Однако в период перестройки стали напрямую и косвенно внедряться идеи о том, что отдельное национальное развитие лучше. Стали сочинять мифы о том, как та или иная нация была угнетена русскими, мифы об отдельных идентичностях поморов, сибиряков, казаков. Выходили и распространялись книги, например о том, что Сибирь — проклятие для России, потому что она задала экстенсивный путь развития вместо интенсивного», — напомнил политолог.

По его словам, общественное мнение было «манипулируемо и зомбируемо на распад страны». И ослабшая государственность привела к катастрофе 1991 года. Теперь этот трюк рассчитывают повторить уже по отношению к территории Российской Федерации: давление извне плюс попытка поднять сепаратистские и раскольнические силы внутри страны. Однако участники собраний, вроде пражского форума, не самостоятельные фигуры.

«Эта игра ведется со стороны глобального консолидированного Запада. Те, кто заседает на форумах, лишь выполняют роль политических марионеток. Использование подобного инструмента всегда было направлено на попытку пробудить сепаратные силы внутри страны. Надеемся, что это не получится, потому что опыт распада Советского Союза многому нас научил», — подытожил Багдасарян.