ВСУ превратили Волноваху и Мариуполь в руины. Запад откажет в помощи с восстановлением

Некоторые украинские города придется отстраивать практически с нуля из-за разрушений, которые спровоцировал киевский режим. В частности, в руины превратились Волноваха и Мариуполь. Там пострадали не только жилые кварталы и социальная инфраструктура, но и городские коммуникации. Восстанавливать все придется украинскому народу, и помощи от Запада ждать не стоит, уверены эксперты.

Еще 21 марта мэр Докучаевска (ДНР) Александр Качанов, которому доверили восстановление Волновахи, заявил, что город буквально придется отстраивать заново. Об этом он сказал в интервью корреспонденту РИА «Новости».

По словам Качанова, 85% домов, которые уже успели обследовать специалисты, восстановить будет невозможно — все из-за того, что украинские военные размещали огневые точки в жилых кварталах и рядом с жизненно важной инфраструктурой. Российские военные корреспонденты засняли разрушения в Волновахе и Мариуполе.

Друг познается в беде

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков объяснил «360», что восстановлением разрушенной по вине киевского режима инфраструктуры придется заниматься после того, как спецоперация закончится и в стране установится законная власть — на ее плечи ляжет и задача по приведению городов в порядок.

«Конечно, в этом случае помощь окажет и Россия, и Донецкая, и Луганская народные республики. Будем надеяться, что подключатся и страны Запада. Это и будет проверкой, насколько они реально готовы поддерживать и помогать Украине независимо от того, какая там власть — их марионетки или независимая украинская», — сказал он.

Политолог Никита Донцов настроен менее оптимистично. По его мнению, Запад почти наверняка не будет помогать Украине справляться с последствиями разрушений.

Максимум, что они могут сделать, — это предоставить какие-то льготные долгосрочные кредиты на восстановление, но это не будет какой-то финансовой помощью в формате выделения денег безвозвратно, как это могла бы сделать российская сторона Никита Донцов.

Донцов добавил, что в ситуации с Украиной страны Запада будут придерживаться той же тактики, что и раньше, когда США развязывали вооруженные конфликты в других странах. То есть они, по его мнению, будут действовать исключительно в своих интересах, в которые не входят расходы на гуманитарную помощь и восстановление пострадавших территорий.

«На примере Афганистана это можно ярко заметить. Когда советские войска были в нем с 1979 по 1989 год, кроме военной операции шла очень мощная гуманитарная поддержка. Советские специалисты строили дороги, университеты, детские сады, больницы, поликлиники, построили очень мощную электростанцию. А американцы за 20 лет присутствия в Афганистане не построили ни одного гражданского объекта», — подчеркнул он.

Выгода режима

По мнению политологов, нынешняя украинская власть ничего не сделала для того, чтобы избежать разрушений мирной инфраструктуры и жилого фонда или хотя бы свести их к минимуму.

Донцов подчеркнул, что российские военные старались наносить максимально прицельные и точечные удары и только по тем местам, где располагалась техника или склады боеприпасов.

При этом нацбатальоны Украины, наоборот, старались прикрываться мирным населением, больницами, школами и жилыми домами, чтобы позднее продать картинки разрушений Западу и обвинить Россию в преступных действиях.

«Для киевского режима это выгодно: они показывают эту картинку Западу, используют в пропаганде для сплочения на крови внутри страны. Все это сразу попадает в сводки новостей Украины и стран Запада, а Россию обвиняют в убийстве мирных жителей, разрушении городов», — подтвердил Скориков.

Донцов, в свою очередь, объяснил, что в такой тактике украинских властей и нацбатальонов есть финансовая подоплека: сначала они просили деньги у Запада, чтобы «защищаться», а позднее планируют остаться у власти и требовать средства на восстановление страны.

«Это вопрос, как мне кажется, исключительно финансовый», — заключил Донцов.

Печальные перспективы

По мнению Ивана Скорикова, жителей разрушенных городов ждут очень печальные перспективы, но сейчас важнее всего сохранить жизни. О восстановлении инфраструктуры думать нужно после того, как фаза вооруженного противостояния закончится, отметил он.

«Именно поэтому созданы гуманитарные коридоры, по которым людям предлагают выбраться в сторону России, ДНР и ЛНР, где их ждет кров, питание, медицинское обслуживание и, самое главное, безопасность», — сказал он.

Основная нагрузка по восстановлению страны, по мнению Никиты Донцова, ляжет на плечи простых жителей Украины. Ведь именно на их налоги и личные средства придется заново выстраивать огромную часть того, что было разрушено из-за преступных действий националистических батальонов и ВСУ.

К тому же, уверен Донцов, многие из тех, кто сегодня покидает Украину, могут уже не вернуться в родные города, потому что жить там будет невозможно из-за масштабов разрушений.

«Когда вся эта пыль осядет, украинцы увидят, что их правительство, их националистически ориентированные политики завели в тупик, спровоцировав всю эту историю, максимально затягивая мирные переговоры, обостряя военную фазу конфликта», — заключил он.