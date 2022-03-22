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    22 марта 2022, 16:04

    ВСУ превратили Волноваху и Мариуполь в руины. Запад откажет в помощи с восстановлением

    Политолог Донцов заявил, что Запад не поможет Украине восстановить разрушенные города

    Александр Иванов, Андрей Васильев

    Некоторые украинские города придется отстраивать практически с нуля из-за разрушений, которые спровоцировал киевский режим. В частности, в руины превратились Волноваха и Мариуполь. Там пострадали не только жилые кварталы и социальная инфраструктура, но и городские коммуникации. Восстанавливать все придется украинскому народу, и помощи от Запада ждать не стоит, уверены эксперты.

    ВСУ превратили Волноваху и Мариуполь в руины. Запад откажет в помощи с восстановлением

    Еще 21 марта мэр Докучаевска (ДНР) Александр Качанов, которому доверили восстановление Волновахи, заявил, что город буквально придется отстраивать заново. Об этом он сказал в интервью корреспонденту РИА «Новости».

    По словам Качанова, 85% домов, которые уже успели обследовать специалисты, восстановить будет невозможно — все из-за того, что украинские военные размещали огневые точки в жилых кварталах и рядом с жизненно важной инфраструктурой. Российские военные корреспонденты засняли разрушения в Волновахе и Мариуполе.

    Друг познается в беде

    Заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков объяснил «360», что восстановлением разрушенной по вине киевского режима инфраструктуры придется заниматься после того, как спецоперация закончится и в стране установится законная власть — на ее плечи ляжет и задача по приведению городов в порядок.

    «Конечно, в этом случае помощь окажет и Россия, и Донецкая, и Луганская народные республики. Будем надеяться, что подключатся и страны Запада. Это и будет проверкой, насколько они реально готовы поддерживать и помогать Украине независимо от того, какая там власть — их марионетки или независимая украинская», — сказал он.

    Политолог Никита Донцов настроен менее оптимистично. По его мнению, Запад почти наверняка не будет помогать Украине справляться с последствиями разрушений.

    Максимум, что они могут сделать, — это предоставить какие-то льготные долгосрочные кредиты на восстановление, но это не будет какой-то финансовой помощью в формате выделения денег безвозвратно, как это могла бы сделать российская сторона

    Никита Донцов.

    Донцов добавил, что в ситуации с Украиной страны Запада будут придерживаться той же тактики, что и раньше, когда США развязывали вооруженные конфликты в других странах. То есть они, по его мнению, будут действовать исключительно в своих интересах, в которые не входят расходы на гуманитарную помощь и восстановление пострадавших территорий.

    «На примере Афганистана это можно ярко заметить. Когда советские войска были в нем с 1979 по 1989 год, кроме военной операции шла очень мощная гуманитарная поддержка. Советские специалисты строили дороги, университеты, детские сады, больницы, поликлиники, построили очень мощную электростанцию. А американцы за 20 лет присутствия в Афганистане не построили ни одного гражданского объекта», — подчеркнул он.

    Выгода режима

    По мнению политологов, нынешняя украинская власть ничего не сделала для того, чтобы избежать разрушений мирной инфраструктуры и жилого фонда или хотя бы свести их к минимуму.

    Донцов подчеркнул, что российские военные старались наносить максимально прицельные и точечные удары и только по тем местам, где располагалась техника или склады боеприпасов.

    При этом нацбатальоны Украины, наоборот, старались прикрываться мирным населением, больницами, школами и жилыми домами, чтобы позднее продать картинки разрушений Западу и обвинить Россию в преступных действиях.

    «Для киевского режима это выгодно: они показывают эту картинку Западу, используют в пропаганде для сплочения на крови внутри страны. Все это сразу попадает в сводки новостей Украины и стран Запада, а Россию обвиняют в убийстве мирных жителей, разрушении городов», — подтвердил Скориков.

    Донцов, в свою очередь, объяснил, что в такой тактике украинских властей и нацбатальонов есть финансовая подоплека: сначала они просили деньги у Запада, чтобы «защищаться», а позднее планируют остаться у власти и требовать средства на восстановление страны.

    «Это вопрос, как мне кажется, исключительно финансовый», — заключил Донцов.

    Печальные перспективы

    По мнению Ивана Скорикова, жителей разрушенных городов ждут очень печальные перспективы, но сейчас важнее всего сохранить жизни. О восстановлении инфраструктуры думать нужно после того, как фаза вооруженного противостояния закончится, отметил он.

    «Именно поэтому созданы гуманитарные коридоры, по которым людям предлагают выбраться в сторону России, ДНР и ЛНР, где их ждет кров, питание, медицинское обслуживание и, самое главное, безопасность», — сказал он.

    Основная нагрузка по восстановлению страны, по мнению Никиты Донцова, ляжет на плечи простых жителей Украины. Ведь именно на их налоги и личные средства придется заново выстраивать огромную часть того, что было разрушено из-за преступных действий националистических батальонов и ВСУ.

    К тому же, уверен Донцов, многие из тех, кто сегодня покидает Украину, могут уже не вернуться в родные города, потому что жить там будет невозможно из-за масштабов разрушений.

    «Когда вся эта пыль осядет, украинцы увидят, что их правительство, их националистически ориентированные политики завели в тупик, спровоцировав всю эту историю, максимально затягивая мирные переговоры, обостряя военную фазу конфликта», — заключил он.