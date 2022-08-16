Запад не сможет переписать историю России

Президент России Владимир Путин назвал попытки «отменить» Россию и русскую культуру тщетными и глупыми. Политик призвал тех, кто пытается это сделать, учить уроки истории. Депутат Госдумы, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман напомнил «360», что уничтожить Россию за долгое время ее существования пытались не раз. Однако переписать историю и отменить русскую культуру все равно не выйдет.

Далее —прямая речь.

Попытки переписать историю России бессмысленны

Русская цивилизация существует уже более тысячелетия. За это время было очень много попыток ее уничтожить. Если исходить из накопленного опыта, остальной мир без русской цивилизации вряд ли сможет обойтись. Мы же без некоторых его частей, похоже, обойдемся.

Несомненно, реагировать на попытки переписывания истории стоит, но делать это лучше всего через распространение фактов. Скажем, когда у нас публикуются сведения о деятельности балтийских или галицких нацистов, то ко всему, что говорят их политические наследники, начинают относиться с сомнением — даже на Западе Анатолий Вассерман.

Шансы переписать историю у Запада есть только при условии полной информационной блокады, перекрытия всех каналов поступления достоверных сведений, частично это уже сделано. В большей части коллективного Запада перекрыта трансляция наших телевизионных каналов и заблокирован доступ к сайтам наших информационных агентств.

Полная инфоблокада невозможна

Но есть множество иных способов поступления сведений, в частности, обойти блокировку в интернете довольно несложно. Также есть всевозможные социальные сети, где наши люди довольно успешно полемизируют с западной пропагандой. В общем, полной информационной блокады не получается.

А главное, на мой взгляд, то, что на нашей стороне сама реальность. Например, когда США добились отказа ЕС от многих видов взаимодействия с нами, это ударило прежде всего по хозяйству самих европейцев. Этого, собственно, американцы и добивались. Не буду вдаваться в технические подробности, но для них главная политическая угроза — именно ЕС.

Американский расчет в какой-то мере оправдался, но по мере ухудшения экономического положения ЕС все больше народу там начинает чувствовать, что их развели, говоря современным языком, что их заставили сделать нечто, что им невыгодно. Соответственно, все большая часть народу начинает задумываться, что им теперь делать.

Этот отрыв ЕС от Российской Федерации опирается на множество фальшивок в пропаганде, начиная со старинной польской фальшивки «Украина не Россия» и кончая фантазиями о русских зверствах Анатолий Вассерман.

Заявление Путина очень актуально, именно потому что сейчас нас и впрямь пытаются отменить. Это, к сожалению, вполне очевидный факт. Кроме того, такие заявления важны еще и в стратегической перспективе, чтобы мы понимали, что и этого врага мы одолеем, как одолели уже несметное множество других.

Еще важно заметить, что русская и англосаксонская цивилизации в принципе отпочковались от единой общеевропейской цивилизации. Но сделали это в противоположных направлениях. Соответственно, очень многие наши ценности в принципе несовместимы. В числе этих ценностей есть и представление о возможности сотрудничества. В рамках нынешних англосаксонских представлений сотрудничество с нами практически невозможно. Что же касается наших представлений о взаимодействии, то они как раз позволяют взаимодействовать практически с любой цивилизацией, в том числе и с англосаксонской. Все, чего мы хотим от них, — это чтобы они признали необходимость долгосрочного взаимовыгодного взаимодействия.

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