Замороженные трупы стали предметом торга. Чем закончится конфликт владельцев криобизнеса из Сергиева Посада

В компании «КриоРус», занимающейся заморозкой и сохранением людей, которые рассчитывают с развитием технологий вступить в светлое будущее, произошел скандал. Генеральный директор Виктория Удалова заявила, что бывший муж предъявляет поддельные документы на бизнес и пытается разрушить его. А экс-супруг в ответ винит предпринимательницу в непрофессионализме и мошенничестве. При этом большая часть научного сообщества в крионику и возможность вернуть замороженного человека к жизни не верит — и вот почему.

Преступление против крионики

Основательница и генеральный директор компании «КриоРус» Валерия Удалова заявила, что против крионики совершается преступление: бывший муж Данила Медведев пытается отнять у нее бизнес и навредить замороженным для будущего оживления пациентам.

В видеообращении на своем канале в YouTube ученая объяснила, что экс-супруг хотел помешать перевозке сосудов Дьюара (сосуд, в котором постоянно поддерживается очень низкая температура — прим. ред.) с телами пациентов в новое криохранилище. Вызвал полицию и заявил, что Валерия и ее сотрудники украли оборудование.

«Мы хотели перевезти оборудование с одной нашей территории на другую. Мой бывший муж решил отхапать себе это, написал в полицию заявление, что наша компания якобы крадет оборудование, предъявил поддельный договор о том, что это оборудование принадлежит ему», — объяснила происходящее Удалова в разговоре с «360».

Проблема действительно существует, потому что слишком много в людях человеческого — зависть, попытка ограбить кого-то, ненависть супруга к своей бывшей жене Валерия Удалова.

Совладелец «КриоРус» Данила Медведев пояснил, что соучредители решили уволить Валерию в конце 2019 года. Пост генерального директора компании она занимала с 2009-го.

«По крайней мере, у 60% соучредителей возникло ощущение того, что Валерия работает плохо, к ней накопились претензии. Первая — по поводу качества. <…> Такое впечатление, что ей неважно, что происходит с шансами людей на оживление, насколько качественно производится сама процедура, хранение, транспортировка», — сказал Медведев «360».

По его словам, уходить с должности бывшая супруга не захотела: отказалась отдавать доступ к банковским счетам, сайту, не вернула печать.

За несколько дней до собрания учредителей Валерия похитила часть пациентов и увезла их на склад к производителю жидкого азота, чтобы у нее были заложники и рычаг давления на клиентов. Ее план сработал. Куча людей танцуют под ее дудку Данила Медведев.

«Создала отдельную компанию, которая принадлежит ей на 100%. Назвала ее тоже „КриоРус“, и путем каких-то махинаций заявила, что перевела туда все активы и всех клиентов. Что является по многим пунктам незаконным», — подчеркнул совладелец компании.

Пикировка претензиями

Обвинения Удаловой против экс-супруга в целом аналогичные. Якобы он тоже основал новую компанию, назвав ее «Открытая крионика» — без активов и знаний. Предпринимательница же планировала «вывезти множество пациентов <…> без нарушения качества, быстро, надежно и дешево».

«План разрабатывался три месяца, в результате мы изобрели — впервые в истории крионики — замечательную систему перевоза криопациентов в дьюарах, находящихся в лежачем положении», — пояснила она на YouTube, назвав обращение Медведева в полицию ложным.

В беседе с «360» гендиректор «КриоРус» рассказала, что правоохранители «завернули машины», хотя все необходимые документы у Удаловой были.

«В это время Данила Андреевич откуда-то достает документ, что это все принадлежит ему — хотя такого вообще не может быть: <…> все эти дьюары известны, у нас есть документы, и как мы их покупали, и как строили. Мы тоже написали заявление на него, пока полиция будет разбираться, дьюары будут стоять, ничего страшного», — сказала Валерия, заметив, что бывший муж хочет отобрать оборудование.

В старом «КриоРусе» у него было 4%, а это другая компания «КриоРус», все дьюары принадлежат ей, и там я единоличный владелец. Ничего ему не принадлежит Валерия Удалова.

Ситуацию она назвала обычным делом и заявила о намерении судиться с Медведевым и посадить его.

Шансы на оживление

«Клиенты никуда не девались, условно живы и здоровы. Тела хранятся и хранятся, ничего с ними не происходит», — заявила Валерия Удалова «360».

Тем не менее в своем обращении к подписчикам гендиректор «КриоРус» говорила о другом. По ее словам, бывший супруг и его люди могут серьезно повредить пациентам, чьи родственники платят огромные деньги за то, чтобы в будущем иметь возможность вернуть любимых к жизни. Ведь для транспортировки методом собственного изобретения Удаловой в сосудах было оставлено очень немного азота, поддерживающего нужную температуру. По ее словам, хватит вещества всего на два-три дня.

«Я призываю всех сторонников крионики оказать давление на этих мошенников, которые подвергают будущую жизнь наших криопациентов огромному риску, чтобы они показывали каждую заливку, каждое измерение уровня азота. Иначе те, чьи родственники находятся на этой территории, могут подать в суд на этих людей — хотя бы за надругательство над телами своих близких», — сказала Удалова в обращении.

Медведев уверяет, что в начале года соучредители договорились о нормальном обслуживании хранилища и «взяли его под контроль». Параллельно запустили судебные иски, связанные с неисполнением Валерии своих обязанностей как генерального директора и отсутствием у соучредителей какой-либо информации. Финансовых отчетов и доступа к документам люди не видели годами. Кроме того, Удалова подвергла риску самих криопациентов.

Они были подвергнуты риску. Это 100%. Насколько сильно они пострадали?.. Валерия не заинтересована в том, чтобы это оценивать. У нас возможности это сделать нет Данила Медведев.

«Скорее всего, она смогла увезти контейнер с мозгом одного из пациентов на отдельной машине. Остальные все криопациенты, которые находились в больших дьюарах, возвращены в хранилище. Туда залит азот», — пояснил он.

Правоохранители, заверил Медведев, собрали всю информацию о случившемся. Сам он заявил о покушении на кражу.

Реальна ли крионика?

О компании «КриоРус» из Сергиева Посада известно уже несколько лет. Член комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Ростислав Полищук назвал деятельность подобных центров «с вероятностью почти 100% мошенничеством и невежеством, причем агрессивным».

Человеческое тело содержать в замороженном состоянии дорого. Проводившиеся в этой сфере опыты рано или поздно прекращались. Родственникам приходилось платить за замороженного усопшего бешеные деньги.

Ведущий научный сотрудник Института биохимической физики РАН Алексей Оловников в разговоре с «360» заметил, что ему неизвестен ни один пример, когда замороженного млекопитающего успешно разморозили. Такое реально провернуть с лягушками, но не с млекопитающими.

«Если мозг умирает через несколько минут, вернуть уже невозможно даже без заморозки. <…> Мне не известны технологии, которые бы сегодня позволяли заморозить таким образом, чтобы возникающие при заморозке кристаллы не повреждали клетки», — подчеркнул ученый.

Виктория Удалова в 2017 году рассказывала о неких веществах, которые якобы обнаружили после долгих экспериментов. Криопротекторы, по ее словам, как раз «не дают образовываться льдинкам».

Член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН Александр Панчин пояснил «360», что заморозить человека можно. Однако клетки и ткани будут повреждены.

«Полностью заморозить и потом разморозить человека (или другое млекопитающие), чтобы он после этого был живым, пока не умеют», — сказал он.

Не исключено, что в будущем появятся технологии, которые позволят починить даже безвозвратно умерший, по современным меркам, организм.

Строго говоря, нельзя доказать, что такие технологии не появятся. Есть ученые, которые над этим работают, но, скорее всего, для успехов крионике потребуются не только новые методы разморозки, но и заморозки. И это не очень помогает тем, кто принимает решение сегодня Александр Панчин ученый РАН.

Сотрудник «КриоРус» Игорь Артихов настроен более оптимистично. Большинство, отметил он, смутно представляет обоснование заморозки человеческого тела. И согласился, что крионику отрицают многие ученые.

«Обычно, если с людьми поговорить и объяснить им, они признают, что в этом что-то есть. <…> С врачами, биологами гораздо проще говорить, чем с художниками и музыкантами», — пояснил он «360».

В каком именно году подвергшихся заморозке вновь разморозят, Артихов сказать затруднился. Речь может идти о десятилетиях, а сохраняют сейчас только умерших — в расчете на успехи науки в будущем по оживлению людей.

Поскольку впереди вечность, рано или поздно это станет реальным. Главное — доставить в это будущее их в настолько хорошем состоянии, насколько возможно Игорь Артихов сотрудник «КриоРус».

Он подтвердил раскол в компании и допустил, что ее деятельности может прийти конец. Причиной конфликта Артихов назвал личные отношения.