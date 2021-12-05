Замороженные полутрупы. Почему ученые не верят в воскрешение путем крионики

Скандал разгорелся вокруг компании «КриоРус», оказывающей услуги по крионированию — заморозке умерших людей с пока еще туманными шансами на воскрешение в будущем. Разбираемся, почему многие ученые считают такой метод сохранения жизни невозможным.

Кража замороженных трупов

О том, что со склада компании «КриоРус» в Сергиевом Посаде 25 ноября якобы вывезли сосуды с тремя замороженными трупами, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, сосуды выкрала экс-владелица компании Валерия Удалова, которая основала ее вместе со своим теперь уже бывшим мужем Данилой Медведевым. После ссоры с ним и увольнения женщина зарегистрировала компанию с таким же названием и теперь пытается забрать криопациентов вместе с оборудованием. Предприняв несколько попыток, ей все же удалось перевезти три замороженных тела в тверское хранилище.

Компания обещает сохранить замороженные в жидком азоте тела для их дальнейшего воскрешения. Хотя никто не дает никаких гарантий, что такая возможность появится когда-нибудь в будущем.

Скептицизм ученых

Многие ученые относятся к крионике скептически. Они указывают, что после смерти связи нейронов в мозге рушатся в течение нескольких минут. А провести заморозку всех клеток тела одновременно очень сложно.

Сохранение клеток живыми при заморозке тоже пока остается предметом экспериментов. Даже на примере одноклеточных дрожжей можно наблюдать, что как минимум половина клеток погибает при оптимальной скорости охлаждения, отмечал сайт N+1.

Если достичь такого же уровня выживаемости клеток при крионировании человека, этого все равно недостаточно. Эксперименты по сохранению живых клеток и тканей все еще ведутся. Но их результаты все еще очень далеки от тех задач, которые крионические компании уже как бы решили.

Смертельный лед

Главной проблемой охлаждения живых организмов является образование кристаллов льда, которые способны повредить клетки. Предотвратить образование льда нельзя ни при высокой, ни при низкой скорости охлаждения.

Сторонники крионики утверждают, что этот процесс может остановить витрификация или остекление. Это подразумевает получение вещества в аморфном состоянии, при котором образования льда даже при низкой температуре не происходит. Теоретически этого можно добиться при условии, если кристаллы растут медленнее вязкости. И вещество, которое бы повышало вязкость, может почти остановить движение молекул. А вместе с этим остановится и рост кристаллов.

Но для витрификации требуется огромная концентрация этих веществ, при которых одна половина ткани состоит из такого антифриза, а другая — из воды. Загвоздка в том, что почти любые вещества в такой концентрации становятся токсичны. И тогда смерть может наступить уже не ото льда, а от борьбы с ним.

Среди прочих проблем при замораживании выделяют термические микротрещины, которые часто образуются при температуре ниже −140 градусов. Насколько велика их опасность, вопрос открытый. И пока еще только разрабатываются технологии, позволяющие избежать охлаждения крионированного тела ниже этой температуры.