Замок XIII века едва не сгорел в Калининградской области. В нем останавливались рыцари Тевтонского ордена и Петр I

В Калининградской области сообщили о пожаре в замке Вальдау. На самом деле загорелось ныне заброшенное здание учительской семинарии, находящееся поблизости. Пожарные не дали перекинуться огню на памятник истории. Переживали за замок Вальдау не зря. Он был построен более 750 лет назад, был резиденцией великих магистров Тевтонского ордена, им пользовался первый герцог Пруссии Альбрехт Бранденбург-Ансбахский, в нем останавливался во время визита в Кенигсберг Петр I.

Замок Вальдау — одно из немногих сохранившихся зданий, построенных рыцарями Тевтонского ордена. Первое официальное упоминание о строительстве крепости «Вальдов» помечено в хронике за 1258 год. В основе названия лежит балто-славянское слово «валдати», что означает «владеть».

Через шесть лет владение передали Тевтонскому ордену. В 1264 году было решено заложить первую промежуточную крепость вроде постоялого двора, чтобы служилые люди ордена, священники и воины могли остановиться и отдохнуть.

Через 193 года старые крепостные сооружения переделали в замок. Его использовали как летнюю резиденцию великого магистра Тевтонского ордена.

Через 68 лет у замка вновь поменялся владелец. Им стал герцог Пруссии Альбрехт Бранденбург-Ансбахский. Замок вновь начали перестраивать. На этот раз для второй жены герцога — Анны-Марии Брауншвейгской. Были изменены внутренние помещения замка.

Источник фото: Wikimedia

Замок Вальдау памятен и для русской истории. Весной 1697 года в здании было размещено Великое посольство во главе с великими полномочными послами Францем Лефортом, Федором Головиным и Прокофием Возницыным. Замок также посетил урядник Преображенского полка Петр Михайлов — путешествующий инкогнито царь Петр I.

В 1858 году там была открыта первая Восточно-Прусская сельскохозяйственная академия.

В наши времена

Изначально в здании было четыре флигеля, окруженных рвом с водой, но замок сдавали в аренду и неоднократно перестраивали, и сейчас осталось только два корпуса. Здание в нынешнем виде уже сложно назвать замком.

СССР завладел Вальдау после того, как ему отошел Кенигсберг в 1945 году. Здание не пострадало во время войны, и советские власти решили в нем открыть сельскохозяйственное училище (СПТУ № 20), а впоследствии сельскохозяйственный колледж. С 1947 года левый флигель использовался под общежитие учебного заведения. Студенты жили в нем до 2005 года.

В 2007 году здание наконец-то признали объектом культурного наследия и защитили законом от сноса. В этом же году органами Росохранкультуры здание замка было признано аварийным, существовала угроза обрушения крыши. Помещение закрыли. В 2010 году замок передали Русской православной церкви.

Средневековая стена замка Вальдау. Источник фото: Wikimedia

Сейчас действующим является только левый флигель. В нем находится основанный Андреем Бариновым музей, посвященный истории замка Вальдау и окрестных земель. Здание отреставрировано и продолжает находиться в состоянии ремонта.

Пожар

Пожар в поселке Низовье в Гурьевском районе, где находится замок Вальдау, произошел утром 9 декабря. Сначала появились сообщения, что горит крыша самого замка.

«В неэксплуатируемом кирпичном трехэтажном с мансардой здании размером 15 на 40 метров сгорела шиферная кровля по деревянной обрешетке», — сообщили в МЧС.

Однако владелица исторического здания Надежда Сорокина в разговоре с изданием «Клопс» опровергла эту информацию. Оказалось, что горел заброшенный склад на территории замкового комплекса.