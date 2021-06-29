Желающим похудеть предложили «замок» на зубы. И это не самый странный метод

Ученые предложили ставить на зубы магнитный замок, чтобы человеку было проще похудеть. Так будет сложнее открыть рот и, соответственно, съесть много. А ведь на мировом рынке постоянно появляются товары для тех, кто ищет легкий способ сбросить вес. Сказочные обещания плюс не слишком большая цена зачастую отключают логику и инстинкт самосохранения. Люди готовы носить «умное» нижнее белье, держать свинью в холодильнике и червяка в желудке. Что-то из этих способов откровенно смешно, но кое-что довольно опасно.

Оковы для зубов

Начнем с новинки. Исследователи из Отагского университета, старейшего в Новой Зеландии, вместе с коллегами из Великобритании разработали устройство DentalSlim Diet Control. Все просто: на верхние и нижние зубы ставят магнитные коронки с особенными запорными болтами, которые оставляют зазор всего в два миллиметра.

Логика проста: не сможешь широко раскрыть (и даже просто раскрыть!) рот — не объешься. «Назубники» создаются по индивидуальному заказу, а устанавливать их будут стоматологи. Как заверяет сайт Отагского университета, устройство не мешает дышать и «позволяет свободу слова», так что все смогут слушать жалобы владельца необычных фикс на жидкую диету.

Модель прошла тестирование на добровольцах, которые сбросили в среднем более шести килограммов за две недели. Разработчики уверены, что «назубники» — экономичная альтернатива хирургическим процедурам. Это не самый опасный гаджет, но если носить его слишком долго, гарантированы проблемы с желудком.

Бюстгальтер Билла Гейтса

Компания Microsoft не только разрабатывает и обновляет ОС Windows. Подчиненные Билла Гейтса изобрели смарт-бюстгальтер с сенсорами эмоций. По идее разработчиков, задача нижнего дамского белья — мониторинг эмоций с целью борьбы с перееданием носительницы из-за стресса.

Данные о настроении видны в специальном приложении для смартфона, которое предупредит о вероятном поглощении пищи «на эмоциях». Кроме того, в бюстгальтер встроили датчики электрокардиограммы и электрокожной активности, а также гироскоп и акселерометр.

Вот только женщины-тестировщицы разработку не оценили: им было очень утомительно носить прототипы и подзаряжать их каждые три-четыре часа. Мужское нижнее белье тоже не удалось: ритмы сердца оказалось трудно прослушать, так как сенсоры разместили далеко. Поэтому «умные» бюстгальтеры и боксеры пока не появятся в телемагазинах.

Холодный жир

Но куда новозеландским и британским ученым до продавцов из Китая! Они продают и не краснея нахваливают пластыри, браслеты, серьги и кулоны для «гарантированного снижения веса». Есть и электронные девайсы, например устройство для замораживания жира и, как следствие, потери веса. В комплект входят адаптер и антифриз.

Источник фото: aliexpress.ru

Вещь немудреная: коробочка на резиновом поясе крепится к животу. При включении она начинает вибрировать и охлаждать заданный участок тела. Жир действительно сжимается, и если измерить талию до и после, можно заметить разницу в несколько миллиметров. Вот только это волшебство имеет очень краткосрочный эффект.

Уже через минуту-две исходные параметры оттают и восстановятся. Но для тех, кто все-таки хочет потратить от четырех до шести тысяч рублей, уточним, что жирозаморозка противопоказана беременным, сердечникам и людям, у которых есть металлические импланты. Остальным прохладительный массажер точно не принесет вреда, но и сбросить вес не поможет.

Хрюша и компания

Тема с похудением притягивает практически всех производителей, ведь рынок сбыта действительно огромен. И далеко не все стараются откусить большой кусок этого пирога — кого-то удовлетворит сбыт небольших и относительно недорогих девайсов. Например, маленькой «свинки-диетолога», которая визжит, стоит открыть холодильник.

Также всем желающим могут предложить «умные» ложки и вилки, тарелки и ланч-боксы, которые семафорят на смартфон о количестве в еде калорий, жиров, углеводов. В продаже имеются коробки для печенья с замком-таймером и браслет, который по движению руки подсчитает, сколько раз человек потянулся за новой порцией еды. И осудит, разумеется.

Опасный питомец в желудке

Похудение с помощью ленточного червя было популярным много лет назад. Казалось, что делать ничего не нужно, просто проглотить капсулу с паразитом и жить по принципу «всю еду раздели с другом».

Но реальность оказалась страшной. Люди, которые прогуливали биологию в школе, не учли, что солитер не отличает жир от питательных веществ, необходимых организму для нормальной работы. Паразит просто поглощает все подряд, вызывая у своего хозяина целый букет серьезных болезней.

Иногда червь способен проникать даже в мозг, где вызывает образование кист, которые, в свою очередь, приводят к судорогам, снижению зрения, когнитивным дефектам. А нередко и просто убивают человека. Но охотники до чудес вроде бы образумились — последний громкий случай был в 2013 году в Айове, где врачи едва успели спасти мечтавшую похудеть даму.