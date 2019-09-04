Заметал следы, а потом позвонил в «911». Американский подросток расстрелял свою семью и признался в этом полиции

Американскому подростку из Алабамы предъявили обвинение в убийстве пяти человек, 14-летний парень расстрелял всю свою семью в собственном доме. Сейчас убийца заключен под стражу и ждет суда, а полиция расследует причины, которые спровоцировали такое зверство.

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Поздно вечером в понедельник, 2 сентября, в одном из домов небольшого городка Элкмонт, штат Алабама, прогремели выстрелы. 14-летний подросток напал на свою семью и убил родных из пистолета.

Сначала малолетний убийца попытался замести следы. Он выбросил орудие убийства на обочину ближайшей улицы и спрятался в подвале. Мальчик набрал «911» и соврал, что услышал выстрелы. Только позже, в три часа утра, во время допроса, школьник признал свою вину. Он же помогал следователям искать пистолет.

Жертвами трагедии стали пятеро: 38-летний отец убийцы Джон Сиск, 35-летняя мачеха Мэри, шестилетний брат, пятилетняя сестра подростка и даже шестимесячный малыш. Представитель офиса шерифа округа Лаймстоун Стивен Янг рассказал CNN, что трое жертв скончались на месте. Взрослого и ребенка в критическом состоянии попытались доставить в больницу, но их спасти не удалось.

Следователям пока не удалось установить мотив преступления, неясно, откуда у мальчика мог взяться пистолет. По словам Стивена Янга, оружие находилось в злополучном доме незаконно. Также пока нет никаких сведений о его семье и других родственниках.

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Об убийце вообще известно немногое. Мальчик жил со своей семьей в скромном одноэтажном доме и учился в средней школе Эклмонта — городка к югу от границы с Теннесси, в котором насчитывается не больше 500 жителей. Пока продолжается разбирательство, убийцу держат под стражей в тюрьме для несовершеннолетних. Однако не исключено, что по итогам расследования мальчика будут судить как взрослого.

Пятикратное убийство продолжает череду массовых расстрелов, которые в последнее время происходят в Штатах с пугающей частотой. В начале августа мир потрясло известие о 22 погибших и десятках пострадавших посетителей супермаркета в техасском Эль-Пасо. Буквально через несколько часов в Дейтоне, штат Огайо, стрелок убил более 30 человек, в том числе свою сестру.

Из-за участившихся в США расстрелов президент страны Дональд Трамп поручил подготовить законопроект, по которому за массовое убийство будет полагаться высшая мера наказания — смертная казнь. Также президент призвал строить больше психиатрических больниц, он считает, что именно психически нездоровые люди становятся виновниками атак.