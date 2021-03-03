Замерзший Техас стал сигналом миру. От газа и нефти человечество пока не избавится

Владимир Путин высказался о развитии мирового угольного рынка и возможностях более экологичных способов воспроизведения энергии. По его словам, в этом вопросе стоит учитывать опыт Техаса. Там на фоне заморозков вышли из строя ветряные электростанции. Это одна из нескольких причин, доказывающих, что мир еще не готов к переходу на возобновляемую энергию.

В разговоре о долгосрочных перспективах мирового угольного рынка президент России Владимир Путин заявил, что существуют разные прогнозы на этот счет. Некоторые предполагают, что рынок будет существенно сжат из-за перехода на возобновляемую энергию.

«Не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений, активного использования альтернативных видов топлива. Но вот что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Ну может быть, и это тоже внесет свои коррективы какие-то», — передает РИА «Новости» слова Путина.

Не прошел проверку снегом

В Техасе развивали ветроэнергетику на протяжении последних 15 лет, но этого оказалось недостаточно, когда аномальные морозы захватили штат.

На ветряных мельницах обледенели лопасти и почти половина ветроэнергетических мощностей Техаса была потеряна на пике заморозков. В среднем на возобновляемые источники энергии — в основном ветер — приходится около 20% электроснабжения штата, передает «Би-би-си».

Солнечные электростанции тоже дали сбой в такую погоду. Им не хватало солнечного света, а панели были завалены снегом.

Губернатор Техаса Грег Эббот тут же заявил, что штату повезло иметь газ, нефть и атомные станции. Ведь станции с возобновляемой энергией перестали работать в одночасье.

Сид Миллер, комиссар сельского хозяйства Техаса, также раскритиковал экологичные станции.

«Мы больше никогда не должны строить ветряные турбины в Техасе. Эксперимент окончился неудачей», — передает его слова Newsweek.

Он подчеркнул, что необходимо построить дополнительные газовые, угольные и нефтяные производства.

«Вот что происходит, когда вы заставляете сеть частично полагаться на ветер как на источник энергии. Когда погодные условия становятся такими же плохими, как на этой неделе, периодические возобновляемые источники энергии, такие как ветер, исчезают», — сказал конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу.

Стоит отметить, что в целом ветряные турбины могут быть устойчивы к морозам. По словам консультанта по возобновляемым источникам энергии Иэна Динвуди, рабочий диапазон таких турбин обычно составляет от -20 до 48 градусов по Цельсии.

За последние пятьдесят лет ученые научились создавать ветряные турбины приспособленные к суровому климату. Лопатки турбин можно подогревать, использовать специальные антифризы, а также изолировать редукторы. Сами лезвия также могут быть рассчитаны на работу при минусовых температурах.

Проблема кроется в другом. На такие меры имеет смысл идти в тех регионах, где регулярно бывают низкие температуры, например, на Аляске, в Канаде и Северной Европе. Если проделать то же самое в Техасе, то это экономически невыгодно. Такие холода там бывают крайне редко, но если не принимать этих предосторожностей, то нужно понимать, что в случае их возникновения все опять перестанет работать.

Большие расходы

Холода и морозы — это не единственное препятствие на пути внедрения возобновляемых источников энергии. В настоящее время строительство и установка солнечных или ветряных электростанций стоит очень дорого.

В 2017 году средняя стоимость установки солнечной системы варьировалась от примерно 147 тысяч рублей за киловатт для крупномасштабных установок до почти 273 тысяч долларов для небольших жилых систем. Для сравнения: новая газовая установка может стоить около 74 тысяч рублей за киловатт.

Их также сложно в целом ввести в использование. Невозобновляемые источники энергии прочно укоренились в мире и обладают большой рыночной властью. Солнечные, ветровые и другие возобновляемые источники энергии должны соперничать с развитой инфраструктурой и десятилетиями опыта.

При всех этих сложностях на рынке солнечных панелей производители умудрились создать ситуацию избыточного предложения. В 2019 году, как пишет AZO Materials, предложение стало превышать спрос. Это привело к тому, что компании стали сокращать свои долгосрочные инвестиции и даже выходить из бизнеса. В результате инвесторы потеряли миллионы. Это тоже возымело эффект на долгосрочное внедрение солнечной электроэнергии.

На данный момент к внедрению возобновляемой энергии многие страны не готовы и на рыночном уровне, и на техническом.