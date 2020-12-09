Навигатор завел двух россиян на заброшенную дорогу в Якутии. Один замерз насмерть, но за это никто не ответит

В конце ноября двое молодых людей поехали из Якутска в Магадан перегонять машину. Навигатор повел их по старой заброшенной дороге. Там автомобиль сломался, помощи ждать было неоткуда. Один из ребят замерз насмерть, за жизнь второго борются врачи. Кого винить в случившемся неясно, но взыскать что-то с создателей навигатора вряд ли получится.

Двое 18-летних друзей, Сергей Устинов и Владислав Истомин, 28 ноября отправились из Якутска в Магадан, чтобы перегнать купленную ранее во Владивостоке машину. Ребята надели пуховики, кроссовки и поехали, проложив дорогу в навигаторе Google Maps.

Местные жители говорят, что в таком виде можно отправляться куда-то только в том случае, если из машины в пути выходить не собираешься: по ночам в Якутии температура в это время года достигает 57 градусов ниже нуля. Такой план у ребят и был.

Сергей Устинов поехал с другом, чтобы составить компанию, рассказала его сестра. Она добавила, что Сергей не умел водить, подменить друга за рулем он бы все равно не смог. Мать отговаривала Сергея от поездки, но он не послушался. И погиб.

Трасса-фантом

Семья Сергея Устинова в последний раз смогла связаться с ним днем 28 ноября, когда парни только выезжали из Якутска. После этого телефон выключился, семья забеспокоилась, но в полиции сказали, что искать еще рано — молодые, наверное, гуляют.

Нашли парней только ночью 5 декабря. Сергей погиб, Владислав был в тяжелом состоянии и с обмороженными конечностями. Сейчас врачи борются за его жизнь — он в сознании, но никаких прогнозов никто не дает, так как при обморожении третьей и четвертой степеней последствия могут быть любыми.

Машина ребят налетела на бревно и пробила радиатор. Ехать дальше после этого они не могли.

Источник фото: Следственный комитет РФ

Причем произошло все это не на федеральной трассе, где пусть и не сплошным потоком, но периодически проезжают машины, а на заброшенной 50 лет назад дороге. Оказалось, навигатор не учел, что путь, который почти на 300 километров короче, включает в себя большой отрезок дороги Якутск — Колыма, заброшенной еще в 70-х годах прошлого века.

Местные жители помогли полиции найти иномарку ребят, застрявшую примерно в 120 километрах от села Томтор Оймяконского района. На месте было видно, что парни сняли с машины одно из колес и пытались его поджечь — это хороший способ привлечь внимание, так как резина дает черный зловонный дым и немного тепла.

Однако остальные колеса они снять уже не смогли, на 50-градусном морозе они пробыли порядка недели, одетые далеко не по погоде. Именно поэтому дойти до Томтора или магистрали пешком по следам собственной машины ребята не смогли.

«Восемнадцатилетние парни не знали, что надо тащить с собой всю зимнюю экипировку, они не знали, что якутская трасса может быть такой коварной…» — сказала сестра погибшего парня Юлия.

Кто ответит?

Специалист по навигации, учредитель компании «Тропоход» Артем Фролов объяснил «360», что сам по себе навигатор не путеводитель, а устройство, которое определяет координаты. Именно поэтому полностью полагаться на него никогда нельзя — дорогу, особенно дальнюю, необходимо тщательно продумывать заранее.

«При включении обычно идет предупреждение о том, что вы используете навигатор не как средство обеспечения безопасности, а как дополнительный инструмент», — добавил Фролов.

Ненадежность навигаторов, особенно не в крупных городах и не на федеральных магистралях, обусловлена тем, что ни одна система не использует официальную картографию.

«У нас за качество картографии отвечает ряд официальных учреждений, они иногда не самые успешные, при этом ни один навигатор почти не использует официальные карты, так как это очень дорого стоит. Они используют такие „нарисуйки“», — уверен Фролов.

Изначально, объяснил эксперт, карты отрисовывались едва ли не от руки: энтузиасты объезжали дороги, ПО записывало их маршрут, а потом все это переносилось в систему навигатора. В других местах позднее начали использовать GPRS-трекинг, который прокладывал дороги по сотовым данным. А если сотовая связь не работает или работает плохо, то отвечать за верность маршрута никто не может.

Сейчас СК проводит проверку, но наказать в этой ситуации, скорее всего, будет некого. Адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Евгений Розенблат уверен, что добиться каких-то компенсаций от разработчиков навигатора, который повел их по заброшенной дороге, шансов практически нет.

«Чтобы установить виновных, нужно понять, есть ли причинно-следственная связь между ПО, которое проложило маршрут, и негативными последствиями — наступлением смерти одного юноши и причинением тяжкого вреда здоровью другого», — объяснил он.

Евгений Розенблат добавил, что обычно, собираясь в подобные поездки, люди рассчитывают маршрут заранее, берут теплую одежду и обувь, сменные колеса и спутниковый телефон — на случай различных ЧП. Молодые люди не сделали ничего из вышеперечисленного. Это может серьезно осложнить задачу защитников, если семьи ребят захотят подавать на навигатор в суд.

«Только следствие может разобраться с учетом всех фактических обстоятельств, но я считаю, что маловероятно, что собственник ПО может нести какую-то ответственность, перспектив судебных я тоже особо не вижу», — заключил он.