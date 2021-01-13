Время отказываться от сахара. Как заменить самый подорожавший продукт с экономией и пользой для здоровья

Сахар стал продуктом, который сильнее всего подорожал в прошлом году: цена подскочила почти на 65%. А ведь мы употребляем его каждый день, хотя давно известно, как он вреден. Без сахара можно обойтись. Главное — научиться его меньше покупать.

Подорожание продуктов

Сахар стал лидером по росту потребительских цен на продукты питания в России в 2020 году. По данным Росстата, за год он подорожал на 64,54%. Цена взлетела и на подсолнечное масло — почти на 26%.

Пришлось регулировать цены — такого не происходило последние несколько лет. 16 декабря производители и ретейлеры подписали соглашения, по которым до 1 апреля 2021 года оптовая цена за килограмм сахара не должна превышать 36 рублей, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр. Розничная цена этих продуктов не должна быть выше 46 и 110 рублей соответственно.

Благодаря этим соглашениям в декабре по отношению к ноябрю цены на сахар снизились на 4,08%. С подсолнечным маслом ситуация сложнее: оно продолжило рост (на 1,72%). Экономист предположил, что когда сдерживание цен закончится, может возникнуть дефицит сахара.

Рост цен заметили и на другие продукты: крупы (20,12%), яйца (15,14%), макароны (12,08%), хлеб (7,32%), рыбу и морепродукты (5,18%), а также на молоко (3,55%) и мясо (2,73%). Овощи тоже поднялись в цене. Максимальный рост составил 47,5% — у огурцов.

Так ли нужен сахар?

В каждом доме на полке лежит сахар. Даже если вы не добавляете его в кофе или чай, он точно пригодится для приготовления каши или, например, сырников. Сахар сам по себе не очень опасен, но становится таковым для современного человека, который тратит мало энергии.

Заместитель директора по лечебной работе в клинике «Питание и здоровье», диетолог Дарья Русакова в беседе с «360» посоветовала максимально сократить употребление сахара как раз потому, что современный человек мало двигается. Из-за этого простые неизрасходованные углеводы превращаются в жировые отложения. Это приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению, сахарному диабету и другим сопутствующим заболеваниям, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Также сахар вреден в условиях пандемии, потому что ухудшает течение и вирусных, и бактериальных инфекций. В сладкой среде бактерии размножаются быстрее.

При этом в современные продукты сахар добавляется повсеместно. Даже в колбасы его кладут для вкуса. Конечно, есть продукты, где сахар необходим — например, в кондитерских изделиях, но его дозу лучше снижать.

Есть блюда, в которых мы привыкли видеть сахар — творожных запеканках или сырниках. Но их можно приготовить и без добавления этого продукта.

Каши также можно варить без использования сахара. Это нужно иметь привычку. Со временем организм отвыкнет от сладкого вкуса и каша покажется более вкусной, чем вы ели ее до подслащивания Дарья Русакова.

Источник фото: Pixabay

Замена сахара

Можно применять сахарозаменители, которые не вредны. Или стевию — растение, которое добавляют как подсластитель. Либо отказаться от подобных заменителей и использовать сухофрукты, орехи.

Что касается синтетических искусственных подсластителей — от них больше зла, чем пользы, считает Русакова. Некоторые препараты вызывают не только аллергические реакции, но и онкологические заболевания, и ухудшение зрения.

Чай и кофе тоже желательно пить без сахара, лучше скрасить напитки молоком. Сахарницу вообще лучше убрать со стола, чтобы она не соблазняла.

Есть так просто отказаться от сахара не получается, можно заменой станут ягоды, свежие фрукты, стевия, разрешенные сахарозаменители, но только не в ежедневном рационе.

Если думаете, что весь сахар можно заменить медом, то лучше это практиковать не стоит. Ведь мед — тот же сахар. Продукты равны по гликемическому индексу.

Кокосовый сахар тоже не выход. Он хоть и полезен, но куда более калориен.

Рассчитать прием сахара просто. Его количество в сутки не должно превышать 20 грамм. Эта цифра — суммарная по всем продуктам, которые вы употребляете. Помните, что сахар есть даже в колбасе и хлебе.

Советы тем, кто хочет «бросить» сахар

Врач-диетолог Марина Аплетаева в разговоре с «360» отметила, что сахар не нужен человеку как пищевой продукт, потому что он не несет никакой питательной ценности. Тот же мед — более безопасный продукт, потому что в нем есть полезные для нашего организма микроэлементы.

Я никогда не добавляю в кашу сахар. Есть сухофрукты, можно найти и такие, где нет дополнительных сахаров. Прекрасная альтернатива. Плюс пищевые волокна. Курага, чернослив — кладезь пищевых волокон Марина Аплетаева.

Источник фото: Pixabay

Совет: если хочется чего-то сладкого, то можно собрать фрукты (в зависимости от времени года), растолочь их и залить в формочки. Потом это отправить в морозилку и через какое-то время есть, как йогурт. Пусть там не так много витаминов, но это безопасно.

Есть много блюд, в которые мы автоматически добавляем сахар. Например, когда варим детям молочную кашу. В молоке и так есть сахар, поэтому дополнительно его подкладывать не нужно.

То же самое с творогом — в него добавлять сахар совершенно необязательно. Есть вдруг кто-то варит варенье, там без сахара не обойтись. Но ведь можно просто снизить дозу. Даже это будет безопаснее, потому что фрукты и ягоды тормозят усвоение глюкозы.

В выпечке можем обходиться без сахара. Можем найти или ему замену, или уменьшить его количество. Я смотрела сегодня рецепт сырников… Пять ложек сахара. Простите меня, но [зачем]? Две ложки — более чем [достаточно] Марина Аплетаева.

Бывают случаи, когда от сахара отказаться нельзя. Например, если у человека сахарный диабет и ему нужно учитывать содержание этого продукта в организме. Тогда сахарозаменители — единственный выход.

Если заболеваний нет, то можно пить чай с медом в мизерном количестве. От небольшого содержания сахара ничего плохого не произойдет.