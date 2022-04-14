Заменить российский уголь в Европе собралась Колумбия. Но ей не хватит сил

Колумбия не способна полностью заменить поставки российского угля в Европу, поскольку ее объем головой добычи меньше, чем объем поставок европейским потребителям со стороны России. Об этом «360» заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя заявление президента Колумбии Ивана Дуке.

«Ирония ситуации с Колумбией заключается в том, что мы имеем не результат неких международных договоренностей на уровне руководителей, а обсуждаем результат слова, сказанные президентом этой страны, сказанные телеканалу СNN. Там он действительно сказал, что Колумбия может увеличить поставку ресурсов, в том числе в Евросоюз», — отметил российский эксперт.

Он объяснил, что нужно отдавать себе отчет, что хоть Колумбия является заметным игроком на международном рынке угля, но во-первых: порядка трети добываемого угля она уже поставляет в Европу. Также значительный объем она поставляет в другие страны Латинской Америки и потенциал увеличения предложения со стороны Колумбии не столь велик, чтобы заместить поставки из Российской Федерации.

«Для понимания: Россия поставляет в Европу объемы, превышающие годовую добычу в Колумбии. Это означает, что Колумбии придется отказать всем покупателям и весь уголь направить в Европу, однако даже так не получится заместить российские поставки, учитывая, что Колумбии и так присутствует на европейском рынке. Поэтому данное заявление носит политический характер, потенциал роста поставок из Колумбии невелик и полностью заместить поставки из России она не сможет», — заявил Фролов.