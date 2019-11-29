Журналисты заменили Бориса Джонсона куском льда. Что им за это будет?

В Великобритании консерваторы пожаловалась на телеканал Channel 4, который поставил кусок льда на пустующее место Бориса Джонсона на теледебатах. Британский юрист Александр Меркурис рассказал «360», что грозит журналистам и на что рассчитывают тори.

Жалобу консерваторы направили в адрес медиарегулятора Ofcom. Об этом сообщает The Independent. Тори попросили проверить, не был ли нарушен установленный кодекс вещания. Он обязывает телеканалы придерживаться принципов непредвзятого освещения событий.

«Провинившийся» канал устроил дебаты на тему климатических изменений. В программе приняли участие лидеры пяти партий — Лейбористской, «Либеральных демократов», Шотландской национальной партии, «зеленых» и валлийской «Плайд камри». Лидеры тори — Борис Джонсон — и партии Brexit — Найджел Фараж — отказались от съемок. Предприимчивые журналисты установили на их места два круглых изображения карты Земли, выполненные изо льда. Конструкции таяли в течение эфира.

По мнению британского юриста Александра Меркуриса, консерваторы ничего не смогут сделать Channel 4. «Мне кажется, что идея с ледяной скульптурой была нормальной. Я думаю, что консерваторы сейчас ведут себя нелепо и глупо», — заявил собеседник «360».

Юрист отметил, что тори лидируют на выборах. Но их глава не очень хорош в дебатах. Поэтому Консервативная партия столкнулась с некоторыми сложностями. Джонсон искал причину не участвовать в этих дебатах, а ледяная скульптура позволила выставить консерваторов в не выгодном свете.

«Консерваторов можно понять, но они перегнули палку со своими возмущениями. Теперь это выглядит смехотворным, ситуация уже оборачивается против них. Потому что люди начинают видеть в этом нечто смешное и глупое. Это также выглядит глупо, учитывая, что у Бориса Джонсона у самого репутация задиры. В любом случае, считаю поведение консерваторов не очень мудрым», — отметил Меркурис.

История с ледяной скульптурой привлекла очень много внимания в преддверии выборов. И тори могли надеяться на поддержку в скандале. «Но вместо этого они получили насмешку», — добавил юрист.

Британские выборы довольно странные, по мнению собеседника «360». Есть глобальные темы вроде Brexit и антисемитизма. По ним у граждан уже есть сформировавшиеся идеи и мнения. Скорее всего, каждый уже выбрал для себя понравившегося кандидата. А вот такие маленькие инциденты дают новое понимание о личности политика или партии. Такие моменты могут иметь большее влияние на изменение взглядов людей, нежели дискуссии каких-то крупных вопросов, заключил Меркурис.