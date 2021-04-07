Родная связь. Российские разработчики назвали замену Zoom

Zoom запретила продавать платную версию сервиса госкомпаниям из России и СНГ. Однако отечественные разработчики считают ограничения лишь толчком к разработке своего программного обеспечения. Россияне уже готовы предоставить достаточно альтернатив американской платформе видеоконференций.

Компания Zoom Video Communications решила ограничить доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и странах СНГ. Ранее платформа стала недоступна для МГТУ имени Н. Э. Баумана. Последнее связывают с тем, что вуз попадал под санкции США — в Бауманке готовят в числе прочего и специалистов по вооружениям.

Если решение о запрете доступа подтвердится, американскую компанию ждут зеркальные меры. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не исключил, что Zoom просто заблокируют в России.

Однако многие российские IT-специалисты считают, что уход Zoom не несет страшных последствий. Существует довольно много аналогов, которыми можно заменить платформу. Причем часть из этих сервисов для веб-конференций, вебинаров и видеоконференций разработаны именно в России.

Слезть с западной IT-иглы

Директор по маркетинговым коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный в беседе с «360» отметил, что, видимо, американская компания имеет мало выручки с российского рынка и не хочет рисковать акциями. При этом эксперт уточнил, что отечественные разработчики достойно подготовлены к возможным нештатным ситуациям.

«Очень правильно поступил департамент образования и науки города Москвы, изначально не делая ставку на Zoom. Сегодня во многих школах используется Microsoft NetMeeting и Microsoft Teams. Но, как мы понимаем, и политика Microsoft не всегда предсказуема», — сказал эксперт.

По мнению Василия Черного, сейчас приоритет сместится в сторону российских сервисов. Он также привел пример, как санкции и запрет на импорт той или иной продукции оказались мощнейшим стимулом для развития нашего сельского хозяйства.

«История с МГТУ имени Н. Э. Баумана напомнила нам, что сидеть исключительно на игле западных IT-решений опасно, особенно в нынешней политической ситуации. Было принято очень правильное решение в рамках импортозамещения, и многие компании начали активно разрабатывать российский аналог Zoom», — рассказал эксперт.

Он отметил, что компании преуспели, сегодня пользователям уже хорошо знакомы «Яндекс.Телемост», «Сфера», Webinar.ru и ряд других сервисов. А что касается Zoom, то текущие договоры продолжат работать, то есть ни у кого сейчас ничего внезапно не остановится.

«Кроме того, у платформы бесплатные возможности в рамках 40 минут. Так что если кому-то очень хочется пользоваться Zoom, то так или иначе им пользоваться можно. Кстати, в американской компании прокомментировали ситуацию таким образом, что они планируют сделать отдельный продукт для госсектора», — уточнил Василий Черный.

Альтернатив достаточно

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин также подтвердил «360», что сегодня у россиян уже есть достойные альтернативы иностранных ВКС-продуктов. Речь идет о решениях отечественных компаний Trueconf, «Видеомост», Vinteo, Mind и других. Многие из них популярны не только в России, но и в других странах.

«Они широко используются в различных сферах, совместимы с оборудованием и имеют возможность интеграции как с зарубежным, так и отечественным ПО. По стоимости российские продукты более доступны, чем зарубежные аналоги. Также отечественные компании предоставляют гибкий сервис, бесплатное тестирование и учет обратной связи», — пояснил Ренат Лашин.

По словам эксперта, еще одно из преимуществ использования российских разработок — вся информация и пользовательские данные находятся на территории Российской Федерации. Поэтому риски утечек за рубеж равны нулю. Ренат Лашин также отметил, что России необходимо опираться на собственные ресурсы, развивая и внедряя независимые отечественные IT-решения.