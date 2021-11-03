Замалчивание и халатность привели Pfizer к скандалу. Сотрудница компании рассекретила документы по вакцине от COVID-19

Региональный директор Брук Джексон, работавшая в компании Ventavia Research Group, сообщила о частичной фальсификации данных, полученных при исследовании вакцины Pfizer. Компания является подрядчиком транснационального фармацевтического гиганта, и допустила ряд нарушений при проведении третьей фазы исследования препарата.

Об этом Джексон сообщила британскому научному журналу BMJ. Она предоставила десятки внутренних документов компании, фотографии, аудиозаписи и электронные письма.

В частности, Ventavia привлекла к работам недостаточно обученный персонал и медленно отслеживала нежелательные эффекты. Исследования плохо управлялись, возникали проблемы с безопасностью пациентов и целостностью их данных.

Источник фото: Pixabay.

Проводившие проверку сотрудники, опрошенные изданием, признались, что были ошеломлены объемом обнаруженных ими проблем.

Примечательно, что на плохую работу лаборатории Джексон неоднократно жаловалась руководству Ventavia. Но оно ни разу не ответило ей на послания. Наконец, 25 сентября 2020 года Джексон направила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Она также позвонила в управление, чтобы предупредить о ненадлежащих методах проведения клинических испытаний Pfizer в Ventavia. Уже через день ее уволили, впервые за ее 20-летнюю карьеру.

Преступное замалчивание

Джексон является опытным аудитором клинических исследований, ранее занимала должность директора по операциям. В Ventavia она пришла с более чем 15-летним опытом координации и управления клиническими исследованиями.

Раздраженная отсутствием обратной реакции руководства компании она сделала не только фото, но и аудиозапись разговора с двумя директорами. На ней слышно, как один из топ-менеджеров признается, что компания не смогла количественно определить типы и количество ошибок, обнаруженных в документах для контроля качества.

Источник фото: Pixabay

Несколько раз Джексон и руководители Ventavia обсуждали возможность появления FDA для проверки. Менеджеры признавались, что узнают о ней заранее, хоть и боялись последствий.

Брук Джексон сообщила, что звонила в FDA, чтобы узнать, какие действия управление предприняло после ее жалобы. Ей сообщили, что не могут раскрывать данные незаконченного расследования. Больше Джексон ничего о совей жалобе не слышала.

Примечательно, что компания Pfizer не упомянула о проблемах с Ventavia в документах, представленных консультативному комитету FDA 10 декабря 2020 года. На следующий день управление выдало разрешение на использование вакцины Pfizer.