Заложники «зловонного озера». Власти Бурятии полтора года борются за очистные сооружения

В самой северной точке Байкала разгорается нешуточный экологический скандал: Нижнеангарск остался без очистных сооружений. Власти республики не дают денег на новые, а экологи бьют тревогу: в самое глубокое озеро на планете могут попасть нефтепродукты.

28 июня 2019 года в поселке Нижнеангарске Северо-Байкальского района Бурятии произошла авиакатастрофа. Пассажирский самолет АН-24 авиакомпании «Ангара» при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Как пишет «Байкал-Daily», при аварии самолет врезался в очистные сооружения.

Если в момент катастрофы этот факт показался кому-то малозначительным, то для поселка с населением чуть более четырех тысяч человек он имел ощутимые последствия. Теперь Нижнеангарск знают как место рождения «зловонного озера», а местные власти обвиняются в том, что они сливали жидкие бытовых отходов на несанкционированную свалку в лесу.

«Земельный участок, на который сливались жидкие бытовые отходы, был отведен для этого с 90-х годов XX века. Слив производился не на поверхность земли, а в специальный котлован. Очистка жидких бытовых отходов в течение двух с лишним десятилетий проводилась естественным образом — протеканием через грунты», — пояснила руководитель администрации поселка Нижнеангарска Елена Каурцева.

Очистные сооружения были построены в 2018 году. После аварии они были повреждены, и слив жидких бытовых отходов с ассенизационных машин продолжился в старый котлован. Просто взять и построить новые очистные непросто, ведь цена вопроса — порядка 30 миллионов рублей.

Сразу после катастрофы администрации поселка и района обратились за помощью к правительству Республики Бурятия. Такой вопрос решается на столь высоком уровне потому, что в 2006 году была установлена граница центральной экологической зоны озера Байкал и Нижнеангарск оказался под определенными ограничениями и запретами. Но когда примут решение и какое именно — восстанавливать старые очистные или строить новые, — до сих пор неизвестно.

А что же делать, пока чиновники думают? Власти поселка посчитали, что ранее действовавшая система очистки дренажом через грунтовые слои вполне допустима. Но экологи забили тревогу и обратились в природоохранную прокуратуру. Теперь жидкие бытовые отходы из Нижнеангарска возят на очистные сооружения в соседний Северобайкальск.

«Теперь расчетный тариф увеличился в четыре раза. Для нас оказалось ударом среди зимы, когда морозы за −30 градусов и всего три машины на поселок. В больших городах даже и не представляют, что это такое: с ассенизаторскими машинами откачивать септики у каждого, в том числе и в многоквартирных домах, а потом возить за 60 километров», — подчеркнула глава Нижнеангарска.

Она тоже поддерживает экологические движения против загрязнения окружающей среды, но справедливо считает, что жители не должны быть заложниками и виновниками в создавшейся ситуации. Но это далеко не единственная проблемная зона у Байкала.

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала строительства очистных сооружения в селе Максимиха, расположенного в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В результате принятых мер из республиканского бюджета выделено 20 миллионов рублей и сейчас очистные сооружения работают. Правда, на это понадобилось чуть более трех лет.

Мнение экологов и врачей

Однако устаревшая система очистки все же способна принести вред. Специалисты утверждают, что по результатам отобранных проб почвы установлено превышение фоновых показателей по нефтепродуктам в 127,7 раза на глубине пять сантиметров и в 350 раз на глубине двадцати сантиметров, сообщает «Байкал-Daily».

Эколог, организатор и президент движения ИРОО «Экозащита 365» Денис Букалов рассказал «360», что подобных дренажных систем в стране еще достаточно много.

«Когда что-то подобное происходит, все начинают кричать об экологической катастрофе. Да, катастрофа, но она продолжается уже десятилетиями. В регионах до сих пор пользуются очистными сооружениями, которые не модернизированы с 70-х годов прошлого века. И везде это уходит в землю, в грунтовые воды и в Байкал, может попасть в питьевые источники», — пояснил эксперт.

С ним согласен и врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Это грозит загрязнением почвенных и грунтовых вод, откуда вода выходит в родники, а уже из родников — в ручьи, реки и далее — в Байкал. То есть, по сути, загрязнена вся система кругооборота воды в данной местности. Сами нефтепродукты содержат канцерогенные соединения — бензолы и фенолы, поэтому даже небольшое повышение их в воде неблагоприятно для здоровья человека», — уточнил врач.