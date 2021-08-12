Заложники своей страны. Власти Австралии ужесточили правила по выезду за границу

Граждане Австралии уже более года не могут выехать из страны, не имея на то уважительной причины. Единственным исключением были австралийцы, проживающие за границей, но теперь правила ужесточили и для них.

Австралийские власти в очередной раз ужесточили закон по пересечению границ в попытке побороть распространение коронавируса. Ранее граждане их страны, проживающие за рубежом, могли свободно въезжать в Австралию и выезжать из нее. Теперь же для того, чтобы выехать из страны, им потребуется специальное разрешение.

По сообщениям Sky News, любой, кто возвращается на родину даже для того, чтобы навестить родственников, не будет получать автоматического разрешения на выезд. Сначала ему надо будет доказать, что у него есть постоянное место жительства в другой стране. Для этого необходимо предоставить иностранные водительские права, договор аренды и письмо от работодателя. Только после этого можно будет получить разрешение на выезд.

Граждане, постоянно проживающие в Австралии, уже более года не могут покинуть ее пределы. Правительство выпускает только тех, чья поездка соответствует национальным интересам, необходима по работе или бизнесу или если человек обращается за неотложной медицинской помощью, которая недоступна в стране.

«Это нововведение означает, что независимо от того, где вы живете в мире, оказавшись в Австралии, вы формально окажетесь в ловушке», — сказала профессор и эксперт по гражданскому праву из Университета Канберры Ким Рубинштейн.

Ужесточение мер связано с всплеском числа зараженных коронавирусом. В некоторых штатах страны уже объявили локдаун. А самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс сообщил о дневном максимуме в 356 случаев.

Что думают австралийцы?

Рудольф Ладиженский, проживающий в штате Виктория, заявил, что цензурных слов по отношению к происходящему уже не осталось.

«У меня лично стойкое ощущение, что власти до сих пор не имеют представления, что делать. На данный момент Сидней и Мельбурн находятся на жестком карантине. А это нововведение просто еще больше усложнит возможность выехать», — сказал он.

По его мнению, люди устали от происходящего. Никому ничего не разрешают. В его штате запрещено удаляться от дома более чем на пять километров. Гостей звать тоже запрещено. При этом Ладиженский отметил, что власти помогают людям выживать. Есть определенные льготы, но усталости это не отнимает.

Еще одна жительница Австралии Полина Флинт рассказала, что люди на ограничения реагируют по-разному. Те, кто за, считают, что лучше не допустить или быстро убрать угрозу распространения вируса. Те, кто против локдаунов и жестких ограничений, напоминают, что происходящее отражается на психологическом здоровье. Люди теряют зарплаты, многие не могут воссоединиться с семьями.

По словам Флинт, такие ограничения не особо распространяются на медийных и просто обеспеченных людей. В Австралию приезжали и теннисисты с семьями на один из спортивных турниров, и даже Натали Портман с семьей и родителями.

«Эд Ширан прилетел в Австралию на похороны друга, не являясь ни гражданином, ни резидентом страны. Тем временем некоторые граждане не могли даже границу штата пересечь, чтобы проводить на тот свет своих близких», — подчеркнула собеседница «360».

Больше всего нововведения коснутся тех, кто живет на две страны. Им это значительно усложнит жизнь, и они выступают против таких решений.

Жертвой австралийских ограничений стал и путешественник из России Александр Жданов. Мужчина находился в Австралии, когда там резко закрыли все границы из-за ковида, и он не смог оттуда вылететь.

По его словам, в какой-то момент, когда ситуация с ковидом немного стабилизировалась, власти открыли перелеты с Новой Зеландией. Некоторые этим воспользовались и полетели туда, а оттуда уже в другие страны. Теперь этим австралийцам грозит тюремное заключение и крупный штраф.

«Как долго будет продолжаться такая ситуация, никто не знает. Австралийцы возмущены, раздражены и не знают, что делать», — сказал Жданов.