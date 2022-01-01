Заложник комедий. Как сложилась жизнь Андрея Миронова после «Бриллиантовой руки»

В памяти зрителей Андрей Миронов — неунывающий весельчак, элегантный мужчина и успешный артист. Популярность комедийных ролей стала для него и билетом в жизнь, и своеобразным проклятием. Пока Миронов жаждал серьезных ролей, режиссеры видели в актере комика и практически не давали ему шанса проявить себя в драмах. Хотя о тяжелой судьбе он знал не понаслышке. Долгие годы любимец публики боролся с тяжелой болезнью — прямо на сцене.

Первая неудача Миронова в кино

Миронов родился буквально на сцене. Его родители — известные эстрадные артисты Александр Менакер и Мария Миронова. И 7 марта 1941 года актрису театра миниатюр увезли в роддом прямо посреди представления. Через несколько часов счастливому отцу сообщили о рождении сына Андрюши.

В школе мальчику было непросто. Он был склонен к полноте, из-за чего одноклассники часто дразнили будущую звезду, называя жирным. В старших классах Андрей попал на занятия школьного драмкружка. Он тщательно следил за фигурой, учил языки, готовился и в итоге поступил в Институт имени Бориса Щукина с первой попытки. Миронов был старательным и тщеславным студентом, пересдавал каждую четверку. Как результат — красный диплом о высшем образовании.

Путь к успеху у Миронова не был гладким. Первая попытка сыграть в кино провалилась. Это было во время съемок фильма «Садко», которые проходили летом 1952 года. Тогда юного артиста отобрали для массовки. Но его забраковал режиссер Александр Птушко. Он рассердился на то, что Миронов самовольно надел под сценический костюм рубашку. Юноша не решился облачиться в хламиду из дерюги на голое тело.

После университета уже новоиспеченного артиста-отличника не взяли в Вахтанговский театр. Тогда Миронов принял приглашение режиссера Валентина Плучека и навсегда стал артистом Театра сатиры.

Всенародная слава Миронова

Успех к Миронову все же пришел. Считается, что это произошло в 1968 году — после выхода на экраны картины Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Там Миронов сыграл контрабандиста Геннадия Козодоева, или Гешу. Тогда зрители и критики заметили грацию, уникальную интонацию и музыкальность актера.

Семидесятые для Миронова открылись «Достоянием республики». Это первая картина, где актеру достался сложный персонаж. Возможно, именно поэтому Шиловского, или Маркиза, многие считают лучшей ролью Миронова, а слова исполненной им в этом фильме песни помнит все страна: «Уноси готовенького! Вжик-вжик-вжик — кто на новенького?».

Это было время неслыханной популярности и огромного успеха артиста. При этом фамилия Миронова гремела не только на большом экране, но и в театре. Он был звездой Театра сатиры и забирал почти все главные роли. Миронов уже мог позволить себе ездить за границу, в том числе и самостоятельно: он получал премии и считался идеальным советским артистом. «Соломенная шляпка», «12 стульев», «Невероятные приключения итальянцев в России» — Миронов стал едва ли не синонимом славы.

Смех и слезы Миронова

После успеха в картинах Гайдая и Рязанова Миронов надолго стал заложником комедий. Режиссеры ждали от него шуток и трюков, чем актер и занимался в течение многих лет. Однако Миронову хотелось показать себя в серьезной роли.

Он пытался усложнить некоторых своих героев, например, в «Обыкновенном чуде» и «Берегись автомобиля». Но зритель все равно видел в Миронове Гешу из «Бриллиантовой руки». Актер жаждал сменить амплуа. И он успешно нашел себя в мелодрамах: «Фантазии Фарятьева», «Будьте моим мужем», «Блондинка за углом». Правда, в этих картинах по-прежнему было много комичного.

Лишь один раз Миронову выпал шанс сыграть совсем другого, непривычного персонажа. При выборе артиста на роль журналиста Ханина в фильме «Мой друг Иван Лапшин» Алексей Герман руководствовался не только талантом Миронова, но и эффектом неожиданности, который на публику должно было произвести его появление в драме. Персонаж Ханина стал одной из лучших ролей Миронова.

Смерть Миронова на сцене

Миронов жил и, как уверены многие, умер на сцене. Первые признаки серьезной болезни у артиста появились еще в 1960 году. Тогда у актера открылся тяжелейший фурункулез. Почти через 20 лет произошло первое кровоизлияние в мозг. Миронову поставили диагноз «аневризма». С ним актер работал на износ до конца. После сыгранной сцены артист часто вбегал в гримерную в поту и менял рубашку, через которую просачивалась кровь.

Сегодня кажется удивительным, что на последний спектакль Миронова — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — собрались все его близкие: мать Мария Владимировна, бывшая супруга Екатерина Градова с дочкой Машей, жена Лариса Голубкина, Татьяна Егорова, которую называли его гражданской супругой, драматург Григорий Горин, композитор Ян Френкель, хирург Эдуард Кандель. Это было 14 августа 1987 года в Риге.

Миронов потерял сознание прямо в театре. У актера произошел разрыв аневризмы сосуда, снабжающего кровью передние части головного мозга и участвующего в обеспечении кровоснабжения всего мозга. Медики боролись за его жизнь двое суток. Миронов скончался не приходя в сознание в 05:35 16 августа 1987 года. Ему было 46 лет.