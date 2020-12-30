Залечь на дно и попрощаться с Россией. В чем причина ухода Honda с авторынка

Автомобили Honda уйдут с российского рынка в 2022 году. Компания объяснила это решение стратегией развития бизнеса. Тем более в декабре представители сообщили, что марка станет полностью гибридной и электрической. То есть бензиновые или дизельные машины Honda собирать не будет. За последний год у компании появились проблемы с качеством. Хотя марка, наряду с Toyota, всегда славилась именно им.

Российская «дочка» японского автоконцерна Honda (ООО «Хонда Мотор Рус») прекратит поставлять новые машины официальным дилерам на российской рынке в 2022 году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

«Хонда Мотор Рус» объяснила, что в мировой автомобильной промышленности все меняется, а значит надо менять и стратегию развития бизнеса. При этом послепродажное обслуживание машин в России сохранится. Также останутся мотоциклы от Honda.

В середине декабря компания сообщила, что в конце 2022 года европейская линейка Hpnda будет полностью электрифицирована. Это значит, что бензиновые и дизельные двигатели исчезнут из моделей и заменятся на гибриды и электромобили.

В России электромобили не популярны. В крупных городах — Москве и Петербурге — есть специальные станции зарядки таких машин, но их очень мало, да и они не всегда исправно работают. Машины на электромоторах удобны только для тех людей, кто имеет, например, собственный загородный дом, где можно установить станции зарядки.

На карте ниже красные значки обозначают территории, на которых установлены терминалы зарядки.

Источник фото: телеканал «360»

Проблемы Honda

Ассоциация европейского бизнеса выяснила, что с января по ноябрь 2020 года в России продали всего 1383 новых Honda. Это на 15% меньше, чем за тот же период годом ранее. А в 2019-м японский концерн продал в РФ 1836 машин. Это на 64% меньше, чем в 2018.

В декабре 2020 года Honda отозвала почти два миллиона машин из-за проблем с безопасностью. В перечень попали и седаны, и кроссоверы. Причем 1,4 миллиона находятся в США.

В августе 2020 года у машин Honda нашли проблему с бортовым компьютером. Компания решила отозвать 608 тысяч машин по всему миру. В список попали модели Odyssey 2018–2020 годов выпуска, Passport 2019–2020 годов выпуска и Pilot 2019–2021 годов.

Разработчики пояснили, что часть машин оснастили некорректным ПО, из-за которого нормально не работал бортовой компьютер: он не показывал скорость, давление масла в двигателе и передачу, на которой стояла машина. Проблема решалась только выключением и повторным включением зажигания машины.

Похожие проблемы появились у машин марки и в 2018 году. Компания отозвала 232 тысячи Accord и Insight из-за неполадок с бортовым компьютером. Он часто самостоятельно отключал камеру заднего вида при движении задним ходом.

Ушедшее японское качество

Если зайти на сайт «Авто.ру», можно заметить, что в Москве можно купить только 17 новых автомобилей Honda (всего их на рынке 776). Это при том, что машин Toyota более трех тысяч.

Toyota и Honda всегда славились японским качеством. Однако в начале 2020 года кроссовер компании под названием CR-V попал в список самых невостребованных машин в сегменте SUV. Вероятно, это было связано с большой ценой. В прошлом году автомобиль стоил 3,2 миллиона рублей.

Судя по топу популярности японских машин в 2019 году в России, первое место в списке занимает Toyota со своей Camry (продано 34 017 машин). А второй в перечне — кроссовер RAV 4 (30 627 машин). Honda ни в один из списков не вошла.

Мнение экспертов

Автоэксперт, ведущий «Авторадио» Петр Баканов рассказал «360», что отзывные компании проводят многие автомобильные бренды. Среди них Toyota, Mercedes, Audi. Тот факт что происходит отзыв — подтверждение что компания следит за качеством и печется о безопасности своих клиентов, считает собеседник.

Проблема с Honda, по его словам, заключается в другом. «Как только грянул кризис, курс взлетел, и ввозить автомобили из-за рубежа стало не очень выгодно. Многие крупные бренды спаслись за счет локальной сборки. У Honda были не те объемы продаж», — пояснил Баканов.

По его словам, с качеством у Honda «проблем особых нет». Этот бренд уважают мотоциклисты. Кроме того, компания выпускает популярную силовую технику, инверторы тока, бензиновые генераторы и так далее.

Проблема Honda заключается в том, что это исключительно ввозная продукция из Японии. Обслуживание этих автомобилей если не влетает в копеечку, то требует весьма солидных сумм Петр Баканов автоэксперт

В будущем, по мнению Баканова, и другие традиционные бренды могут «залечь на дно». На смену им могут прийти китайские марки.

Существует несколько мировых рынков со своими условиями и правилами игры — европейский, американский, японский, китайский, российский и другие, перечислил собеседник. Для автопроизводителей подстраивание под каждый означает дополнительные расходы. В российских условиях не все их готовы нести. Поэтому наш рынок для многих автопроизводителей не является ведущим.

Источник фото: страница Honda в Facebook

Кроме того, массовые бренды переходят на электрокары, чтобы соответствовать европейским запросам. Однако, считает Баканов, главное — это все-такие «вопрос ценника». В России за последние несколько лет продажи у Honda были низкими. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре 2020 года компания смогла сбыть всего 79 автомобилей.

При этом компании приходится содержать офис, заключать договоры с дилерами и нести другие траты, отмечает Баканов.

С ним согласен вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«У автомобильных брендов, которые не прогрессируют и не входят ни с кем в альянс, наступает время падения», — рассказал он «360».

Эксперт считает, что в Honda «просто устали», и если раньше у компании был бестселлер Honda CR-V, то сейчас у конкурентов можно найти модели «и дешевле, и лучше».

Это не трагедия для России — это трагедия для самой Honda относительно всего мирового рынка. Она теряет мировой рынок, а не только российский Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов

По словам Хайцеэра, в России «продажи настолько малы, что даже не очень рентабельно проводить сертификацию». «И модельный ряд серьезно усечен, и цена достаточно высокая. И дизайн — японский, азиатский — он не всегда хорош для европейского глаза», — заявил собеседник.

Еще одной причиной небольшой популярности марки у россиян он назвал дорогие запчасти. После Honda Civic компания, по словам эксперта. перестала производить машины, способные «всколыхнуть сознание людей». У нее «нет ничего такого, что могло бы удивить либо ценой, либо изысканным дизайном, либо техническими новинками, либо совокупностью всего этого».

Источник фото: страница Honda в Facebook

Хайцеэр полагает, что это не последняя потеря для российского рынка, потому что есть и другие марки, которым «тяжело» — Mitsubishi, Subaru. Для Honda, по его словам, российский авторынок был потерян уже давно, а сейчас была просто поставлена «финальная точка».

Говоря о планах Ноndа к концу 2022 года поставлять в Европу исключительно электрокары, эксперт отметил, что в РФ электромобилям пока что «жизни нет». В ближайшей перспективе эта ситуация не изменится.

Главной причиной ухода марки с российского рынка он считает низкие продажи. «Если с нашего рынка ушел Ford, что уж говорить о Honda», — говорит собеседник.

Хайцеэр надеется, что мотоциклы, квадроциклы, сельскохозяйственная техника Honda останутся на российском рынке.