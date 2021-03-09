Люди заласкали до смерти тюлененка в Приморье. Морским животным на берегу нужна помощь, а не поглаживания и фото

Жители поселка в Приморском крае нашли на берегу детеныша тюленя. Люди не знали, что нужно делать с животным, поэтому вызвали специалистов. Несмотря на оказанную помощь, тюлененок умер. Морские биологи связали его смерть со стрессом из-за слишком активного внимания людей.

Малыш на берегу

Детеныш тюленя оказался на берегу после того, как в черте поселка Зарубино Хасанского района Приморского края прошел ледолом и штормовой ветер. Тюлененок был не один: неподалеку находилась его мать, но она была в воде. Она неоднократно звала тюленя обратно в воду, но он оставался на берегу.

Потом, как сообщили в реабилитационном центре «Тюлень», млекопитающее заметили люди. Кто-то хотел помочь животному, а другие просто решили с ним сфотографироваться.

«Таскали, тискали, брали на руки. Мать оставалась рядом несколько часов. Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детенышу, но, обнюхав, уходила обратно. С наступлением сумерек ушла совсем», — сообщили в центре.

Кто-то все же вызвал специалистов центра. Пока они ехали, около тюленя были два человека. Они охраняли его от собак.

В Facebook центра опубликовали видео, где показали, как не надо вести себя при встрече с тюлененком. Отмечается, что животное назвали Нелли.

Специалисты центра отметили, что Нелли не пережила шок, который получила в результате слишком активного человеческого внимания на берегу. Из-за стресса у нее появились «физиологические последствия», в результате которых тюлененок умер.

Медвежья услуга

Иногда даже безобидное внимание может привести к фатальным последствиям для животного. В апреле 2020 года группа помощи морским млекопитающим «Друзья океана» призвала жителей Сахалина не тискать бельков — маленьких тюленей. Внешний вид этих зверьков привлекателен — нелепые движения, огромные наивные глаза.

Но «Друзья океана» предупредили: если белек оказался на берегу, он, скорее всего, ждет своих родителей. И точно не ждет, чтобы к нему подходили люди со своими «медвежьими услугами». Тогда сотрудники группы помощи советовали вообще не подходить к зверькам, потому что они подвержены стрессу. А он для них может оказаться смертельным, писал Sakhalin.info.

В 2019 году в Латвии жителей попросили не ездить на море. Причина заключалась в большом количестве детенышей тюленей на берегу. В управлении по защите природы сообщили, что животные страдают от чрезмерного внимания людей и собак, сообщила Delfi.

Летом 2019 года на берегу Греции нашли труп тюленя-монаха, которого назвали Афродита. Специалисты долго изучали причину смерти животного и в итоге поняли, что самка умерла от стресса. На теле тюленя не обнаружили следов от рыболовных сетей, поэтому сотрудники департамента рыбного хозяйства и морских исследований начали подозревать туристов. Они могли замучить животное до смерти, написал «Вестник Кипра».

Так случилось в 2015 году в калининградском зоопарке с акулой, этот случай описывал сайт «Клопс.ru». Посетители толпились, постоянно стучали по стеклу, пытаясь привлечь внимание акулы. Люди не знали, что рыба страдала миокардозом и подобные действия для нее — стресс. В итоге акула умерла. Она пробыла в калининградском зоопарке два года. Это считается большим сроком.

Правила жизни с дикими животными

При встрече с лежащим на берегу морским животным нужно следовать определенным правилам, чтобы не навредить ему. И первое — не надо ничего делать самостоятельно. Если, например, дельфина выбросило на берег, не следует его тащить обратно в воду. Если увидели тюленя, ему тоже не надо помогать своими силами.

Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Вячеслав Алексеев объяснил «360», что самое лучшее, что человек может сделать, — это позвонить соответствующим службам региона. Можно остаться около животного, но на каком-то расстоянии, чтобы его не нервировать. Охраняйте его, пока не приедут специалисты. И постарайтесь убедить присутствующих людей, чтобы они не совершали ошибок: не фотографировались и не гладили животное.

Стараться животное не пугать, не привлекать внимание и звонить в региональные центры, если увидите млекопитающее. Неспециалисту сложно определить, нуждается животное в помощи или нет. Специалисты могут проконсультировать, нужно ли оставить в покое [животное] Вячеслав Алексеев.

Отбить желание погладить, например, тюленя, очень просто. Помните, что у млекопитающих есть зубы, а на них — огромное количество микроорганизмов, причем не самых полезных для человека.

Может быть такое, что никаких специализированных служб в регионе нет. В таком случае Алексеев посоветовал вообще не вмешиваться в естественный ход событий. Есть правило нормального сосуществования с дикими животными: «у него свои дела, у нас — свои». Человек и животное могут издали посмотреть друг на друга, но не беспокоить.

По словам Алексеева, морские животные действительно подвержены стрессу. Но степень этой нервозности зависит от вида и возраста животного. Например, детеныш тюленя несмышленый. Он добровольно пойдет к человеку, потому что еще не осознает угрозу.

Но есть животные, которые уже имели опыт общения с человеком. Они могут переживать и испытывать стресс. Самый сильный они чувствуют, когда их куда-то перевозят. Например, с берега до места оказания помощи. В ряде случаев перед перевозкой детеныша тюленя проводят медицинские манипуляции, чтобы он легче перенес транспортировку.