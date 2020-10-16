Руки и ноги с пальцами и 24 торса. Что за странную закупку разместил институт из Петербурга

На официальном сайте госзакупок появился тендер на замороженные части тела. Институт травматологии имени Вредена в Санкт-Петербурге готов потратить почти 13 миллионов на руки, ноги и торсы мертвецов — они будут использоваться в качестве учебных пособий. Настоящие части тела все время используются в обучении медиков, но их продажа стала открытием даже для патологоанатомов с опытом.

Посмертная судьба

Институт травматологии имени Вредена решил закупить части тела человека на 12,8 миллиона рублей. В заказе значатся руки с тремя суставами до кончиков пальцев, ноги — также до кончиков пальцев, торсы трех видов. Рук в институте требуется шесть, ног — 12, а торсов — 24. С техническим заданием можно ознакомиться на сайте госзакупок.

«Биологический материал не должен быть фиксирован, с сохранением объема и тургора тканей. Данные пособия предназначены исключительно для проведения морфологических курсов и мастер-классов для врачей», — говорится в сопроводительных документах к закупке.

Требования к потенциальным поставщикам расчлененки самые простые: не быть банкротом, не иметь проблем с налогами и законами, не иметь конфликта интересов (то есть не состоять в родственных отношениях с выгодоприобретателями) и не быть офшором. Разыгрывается тендер всего на протяжении восьми дней — с 14 по 22 октября 2020 года.

Но на самом деле принять участие в тендере может далеко не каждый человек.

«Когда закупка осуществляется, нет сертификатов, нет лицензии, нет правоустанавливающей разрешительной документации, кроме той, которая позволяет, первое, реализовывать и торговать частями тела человека. Медицинские учреждения выступают исполнителями заказа. И второе — это письменное согласие, полученное при жизни человека», — рассказал «360» адвокат Тимур Маршани.

Иными словами, в закупке могут принять участие только медицинские учреждения, у которых есть согласия людей на посмертную продажу их частей тела. Важно, что такое согласие может дать только сам человек, заявления его родственников или близких считаться не будут.

Условия продажи

Несмотря на то, что появление этой закупки выглядит довольно зловеще, поводов для паники нет. Покупать части тела могут только медицинские учреждения, причем такие, где проводятся практические занятия для студентов или морфологические исследования.

Президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский рассказал, что торговля частями тела регулируется федеральным законом «Об охране здоровья населения РФ».

«Там есть глава, которая называется „Патологоанатомические вскрытия“. И там совершенно четко в одном из пунктов сказано, кто и как может распоряжаться частями и органами тела. Для учебных целей, для диагностики берутся не органы, а кусочки тканей», — отметил Кактурский.

Другой логичный вопрос — о цене. Для обычных закупок стоимость формируют исходя из коммерческих предложений возможных поставщиков. Но вряд ли в России есть много поставщиков, готовых конкурировать на рынке продажи частей тела, учитывая все правовые нюансы.

«ФАС уже проводила неоднократно проверку по этому факту: почему торс стоит там 10 тысяч рублей, а нога стоит 20 тысяч рублей. Нет четкого критерия цены, по которой закупают части тела человека. Есть установившийся прайс, который формируется продавцом. Ведь они находятся в формалине, они специально обрабатываются, они находятся в специальных условиях хранения», — объяснил Маршани.

Патологоанатом Александр Эдигер объяснил, что каждое тело и его части должны быть подготовлены.

«Здесь нужно осторожно допустить, что они становятся объектами продажи и в подобной ситуации, когда нужны отдельные части, это может происходить только при участии препараторов кафедр, которые должны произвести обработку трупа, чтобы потом устроить его расчленение. Эти люди занимаются этим постоянно, это нормальная препараторская работа», — рассказал Эдигер.

Целевая аудитория

Адвокат Маршани также рассказал, что раньше подобных закупок не было, поскольку части тела ввозились из-за рубежа. Теперь из-за санкций закупать приходится внутри страны.

Раньше был государственный орган, который бесплатно занимался доставкой и передачей вузам частей тела человека. Потому что невозможно обучить хирурга, не имея наглядного примера для иллюстрации Тимур Маршани.

Эдигер согласен с адвокатом. По его словам, невозможно хорошо научиться даже на самых лучших муляжах и компьютерных моделях, ведь они не сравнятся с «натуральным материалом».

«Студенты, ординаторы, молодые врачи должны накапливать информацию в первую очередь о строении тела. И должны накапливать это не только глазами, но и кончиками пальцев. Должно быть образное мышление. Давно сказано: Mortui vivos docent, то есть „мертвые учат живых“», — заметил Эдигер.

«360» направил запрос в Институт травматологии имени Вредена в Санкт-Петербурге, но к моменту публикации не получил ответа.