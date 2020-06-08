Ракета, чтобы спасти рынок. Россия возобновила производство старого «Рокота» после успехов Илона Маска

Россия возобновит производство ракет «Рокот», которое прекратилось после 2014 года. Ранее аппаратура для нее создавалась совместно с Украиной — в Харькове. Почему сборка «Рокота» вдруг стала актуальна?

Центр Хруничева (входит в Роскосмос) возобновит производство легких конверсионных ракет «Рокот», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли. Они заменят взятые на вооружение баллистические РС-18Б «Стилет». Новый аппарат получил название «Рокот-М».

Общая стоимость работ по созданию «Рокота-М» составит 3,4 миллиарда рублей. В эту сумму входит разработка разгонного блока «Бриз-КМ-2» — 1,45 миллиарда рублей, системы управления за 690 миллионов, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк — 450 миллионов, подготовка и проведение первого пуска — 750 миллионов рублей.

«Рокот» позволял выводить до 2150 килограммов полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 километров с космодрома Плесецк. С 2000 года прошло 23 пуска (12 из них в рамках Федеральной космической программы, остальные 11 — иностранные пуски). В феврале 2015 года украинское правительство запретило поставки в Россию комплектующих для «Рокота». Кроме того, в 2020 году у произведенных до 1985 года базовых носителей РС-18Б истекает срок службы, в связи с чем Минобороны хотело отказаться от этих ракет, заменив их российской «Ангарой».

После 2014-го в Плесецке продолжали стартовать «Рокоты». В 2017 году состоялся пуск со спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p на борту. Год спустя в космос на «Рокоте» отправился Sentinel-3B. В 2019-м программу «Рокот» прекратили. И теперь появилась информация, что проект собираются возобновить. Зачем это нужно и почему именно сейчас?

Источник фото: Минобороны РФ

Зашевелились из-за американцев

«Рокот» создавался на базе баллистической ракеты УР-100Н («Стилет»), а это оружие, принятое на службу еще в 1975 году. То есть в прошлом «Рокот» — боевая ракета. Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «360» объяснил, что у «Рокота» подходит срок списания, благодаря чему аппарат решили не утилизировать, а модернизировать. То есть сделать так, чтобы ракета решала не боевые задачи, а «народно-хозяйственные», в том числе выводила спутники на орбиту.

Помимо улучшения самого «Рокота», необходимо внести корректировки в разгонный блок «Бриз», так как с ним было много проблем. Например, в 2005 году блок не отделился из-за нештатной работы системы управления.

Но почему вопрос об улучшении «Рокота» встал именно сейчас? По мнению Кнутова, в этом виноват Илон Маск.

Вот эти достижения американцев, которые нас заставили шевелиться. Раньше американцы это не делали и угроза того, что нас начнут вытеснять с рынка, так остро не стояла. Она была на бумаге, в клипах, а сейчас она стала реальна, это скажется на контрактах и всем остальном Юрий Кнутов.

Источник фото: Минобороны РФ

Кнутов отметил, что благодаря своим проектам (включая возвращаемые разгонные блоки) Илон Маск вырывается вперед и стоимость одного килограмма забрасываемого веса вскоре станет самой дешевой в мире. Из-за этого Маск начинает вытеснять Россию с космического рынка.

Модернизация «Рокота» — это именно тот случай, когда не нужно ничего изобретать с нуля — стоит лишь доработать. Тогда стоимость одного килограмма забрасываемого веса будет в два раза меньше, чем даже у Илона Маска при всех его супертехнологиях.

Если все пойдет по плану, то Россия сохранит конкурентоспособность и позволит даже менее богатым странам запускать свои спутники в космос.

Полезная переделка

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «360» обратил внимание, что после 2014 года Россия не перестала запускать «Рокот» в космос, потому что у страны осталось несколько аппаратов.

Выгода тоже важна. По словам Леонкова, намного дешевле переделывать старые ракеты, а не утилизировать их.