    08 июня 2020, 16:12

    Ракета, чтобы спасти рынок. Россия возобновила производство старого «Рокота» после успехов Илона Маска

    Борис Ломакин, Василиса Андреева, Екатерина Андронова

    Россия возобновит производство ракет «Рокот», которое прекратилось после 2014 года. Ранее аппаратура для нее создавалась совместно с Украиной — в Харькове. Почему сборка «Рокота» вдруг стала актуальна?
    Ракета, чтобы спасти рынок. Россия возобновила производство старого «Рокота» после успехов Илона Маска

    Центр Хруничева (входит в Роскосмос) возобновит производство легких конверсионных ракет «Рокот», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли. Они заменят взятые на вооружение баллистические РС-18Б «Стилет». Новый аппарат получил название «Рокот-М».

    Общая стоимость работ по созданию «Рокота-М» составит 3,4 миллиарда рублей. В эту сумму входит разработка разгонного блока «Бриз-КМ-2» — 1,45 миллиарда рублей, системы управления за 690 миллионов, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк — 450 миллионов, подготовка и проведение первого пуска — 750 миллионов рублей.

    «Рокот» позволял выводить до 2150 килограммов полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 километров с космодрома Плесецк. С 2000 года прошло 23 пуска (12 из них в рамках Федеральной космической программы, остальные 11 — иностранные пуски). В феврале 2015 года украинское правительство запретило поставки в Россию комплектующих для «Рокота». Кроме того, в 2020 году у произведенных до 1985 года базовых носителей РС-18Б истекает срок службы, в связи с чем Минобороны хотело отказаться от этих ракет, заменив их российской «Ангарой».

    После 2014-го в Плесецке продолжали стартовать «Рокоты». В 2017 году состоялся пуск со спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p на борту. Год спустя в космос на «Рокоте» отправился Sentinel-3B. В 2019-м программу «Рокот» прекратили. И теперь появилась информация, что проект собираются возобновить. Зачем это нужно и почему именно сейчас?

    Ракета, чтобы спасти рынок. Россия возобновила производство старого «Рокота» после успехов Илона Маска | Изображение 1
    Источник фото: Минобороны РФ

    Зашевелились из-за американцев

    «Рокот» создавался на базе баллистической ракеты УР-100Н («Стилет»), а это оружие, принятое на службу еще в 1975 году. То есть в прошлом «Рокот» — боевая ракета. Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «360» объяснил, что у «Рокота» подходит срок списания, благодаря чему аппарат решили не утилизировать, а модернизировать. То есть сделать так, чтобы ракета решала не боевые задачи, а «народно-хозяйственные», в том числе выводила спутники на орбиту.

    Помимо улучшения самого «Рокота», необходимо внести корректировки в разгонный блок «Бриз», так как с ним было много проблем. Например, в 2005 году блок не отделился из-за нештатной работы системы управления.

    Но почему вопрос об улучшении «Рокота» встал именно сейчас? По мнению Кнутова, в этом виноват Илон Маск.

    Вот эти достижения американцев, которые нас заставили шевелиться. Раньше американцы это не делали и угроза того, что нас начнут вытеснять с рынка, так остро не стояла. Она была на бумаге, в клипах, а сейчас она стала реальна, это скажется на контрактах и всем остальном

    Юрий Кнутов.
    Ракета, чтобы спасти рынок. Россия возобновила производство старого «Рокота» после успехов Илона Маска | Изображение 2
    Источник фото: Минобороны РФ

    Кнутов отметил, что благодаря своим проектам (включая возвращаемые разгонные блоки) Илон Маск вырывается вперед и стоимость одного килограмма забрасываемого веса вскоре станет самой дешевой в мире. Из-за этого Маск начинает вытеснять Россию с космического рынка.

    Модернизация «Рокота» — это именно тот случай, когда не нужно ничего изобретать с нуля — стоит лишь доработать. Тогда стоимость одного килограмма забрасываемого веса будет в два раза меньше, чем даже у Илона Маска при всех его супертехнологиях.

    Если все пойдет по плану, то Россия сохранит конкурентоспособность и позволит даже менее богатым странам запускать свои спутники в космос.

    Полезная переделка

    Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «360» обратил внимание, что после 2014 года Россия не перестала запускать «Рокот» в космос, потому что у страны осталось несколько аппаратов.

    Выгода тоже важна. По словам Леонкова, намного дешевле переделывать старые ракеты, а не утилизировать их.

    Большие ракеты, которые собираются для выведения полезной нагрузки на МКС или доставки экипажей, — недешевый ресурс. Если вы переделали баллистическую ракету в гражданском назначении, она свой последний полет выполнит и принесет пользу

    Алексей Леонков.