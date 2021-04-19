Закрытый клуб для монстров футбола. Суперлига обещает популярность и «смерть» слабых команд

Лучшие футбольные команды Европы сформировали свой закрытый клуб под названием Суперлига. Пока в эту группу входят 12 топовых коллективов, которые в ближайшем будущем будут играть только друг с другом, собирая огромные деньги и рейтинги.

Участники и противники турнира

Топовые футбольные клубы Европы создали Суперлигу. О своем вступлении в абсолютно новый турнир уже объявили «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Эти клубы станут основателями Суперлиги. Еще три команды пообещали вступить в турнир в момент начала первого сезона.

Были и те, кто отказался от вступления в турнир. Среди них три клуба: «Бавария», «Боруссия» и ПСЖ.

УЕФА и ФИФА уже заявили, что сделают все возможное, чтобы «предотвратить этот циничный проект». В организациях добавили, что те клубы, которые заявятся в Суперлиге, больше не будут участвовать в матчах ФИФА и УЕФА.

Российская премьер-лига также выступила против создания нового турнира, так как эта идея противоречит базовым ценностям футбола.

Против выступили и другие авторитетные футбольные организации: Королевская федерация футбола Испании (RFEF), Итальянская федерация футбола (FIGC) и Футбольная ассоциация Англии (The FA), Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) и Немецкий футбольный союз (DFB).

Что такое Суперлига

В Суперлиге будут участвовать 20 клубов. Помимо 15 команд-основателей, оставшиеся пять отберутся по итогам выступлений в прошлом сезоне. Матчи будут играться в середине недели, поэтому теоретически все клубы смогут выступать в национальных чемпионатах.

Первый сезон Суперлиги, предположительно, начнется в августе. Участники разобьются на две группы по 10 команд. В четвертьфинал выйдут три команды, а четвертые и пятые коллективы разыграют оставшиеся места в ¼ в формате двухматчевого плей-офф. Финалисты определятся по двум матчам, в финале встретятся две команды, и эта игра пройдет в мае на нейтральном поле.

Деньги и рейтинги

Когда на одном турнире встречаются лучшие клубы мира, это нередко пробуждает интерес даже людей, далеких от футбола. Футбольный эксперт, корреспондент Sport24 Леонид Волотко в беседе с «360» отметил, что Суперлига в любом случае будет популярной.

Это такая закрытая лига, где собраны все монстры, которые будут рубиться друг против друга и миновать игры со средними, маленькими командами Леонид Волотко.

Такой формат обеспечит турниру популярность, рейтинги и деньги, уверен Волотко. Преимущество Суперлиги как раз в том, что в турнире не будет проходных матчей и средних или слабых соперников, так как играть будут «монстры мирового футбола». Такие встречи гарантируют рейтинги и интерес.

При всех плюсах недостатки тоже есть. Главный — «убийство» принципа спорта. Это закрытая лига, куда можно попасть только по приглашению. С создания Суперлиги раскололось то, из-за чего все смотрели футбол, считает Волотко. Лига чемпионов была главным турниром, ради которого многие клубы существовали и зарабатывали.

«Лига чемпионов фактически умирает. Главный турнир, самый рейтинговый, за которым следил весь мир, лишился 12 топ-клубов. Это теперь, грубо говоря, лига без 12 чемпионов. Сам турнир пострадает серьезно и в том виде, в котором затевался, больше существовать не будет», — добавил Волотко.

Риск для великих

Футбольный эксперт Станислав Рынкевич в разговоре с «360» отметил, что аргументы некоторых фанатов о том, что игры лучших команд мира быстро наскучат, наивные. Если организаторы Суперлиги отстоят свою идею и победят в «аппаратной борьбе», то турнир в любом случае будет популярным.

Большие клубы вынуждены большую часть сезона играть с клубами, меньшими, чем они сами. Это не дает им денег, а только заставляет игроков выкладываться в матчах, которые не очень интересны ни зрителям, ни им самим. Плюс есть риск травмы Станислав Рынкевич.

В Суперлиге не будет проходных матчей. Ее суть в том, чтобы каждый матч был громкой афишей и привлекал большой интерес и, как следствие, деньги.

Футбольный сепаратизм

Футбольный эксперт Андрей Малосолов объяснил «360», что создание Суперлиги — угроза мировому и европейскому футболу. Это фактически неповиновение богатейших команд, которое меняет соревновательный принцип на деньги. Малосолов добавил, что в этом «пресловутом клубе богатейших клубов» все крутится вокруг денег и телевизионных прав.

«Хотелось бы, чтобы этот футбольный европейский сепаратизм был придушен на корню и соревнования проводились в том же формате, в котором раньше проводились», — сказал Малосолов.

России в этом турнире не место, уверен собеседник «360». Пока наши команды не относятся к великим, да и богатых коллективов нет. Так что на данном этапе в Суперлигу российским клубам путь закрыт.