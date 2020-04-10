Два села в Рязанской области оказались полностью изолированы от мира из-за коронавируса. По официальным данным, там зафиксировали 13 случаев заболевания COVID-19, однако власти решили принять жесткие меры, чтобы не дать инфекции распространиться. Дороги перекрыли, улицы дезинфицируют, а людей просят оставаться дома. Однако жильцы не понимают, из-за чего ввели такие ограничения. Они не верят, что кто-то действительно заболел.

Строгие ограничительные меры с 7 апреля начали действовать в Заокском сельском поселении, которое состоит из двух сел — Заокском и Коростове. Такое решение принял губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он подписал постановление, согласно которому с 09:00 8 апреля жители не должны выходить из домов — за исключением неотложной медицинской помощи и случаев прямой угрозы жизни и здоровью. За продуктами они могут выходить раз в три дня. Кроме того, в Заокское и Коростово ограничили въезд и выезд.

Асфальтированную дорогу, которая ведет к селам, перекрыли с помощью насыпи из земли и песка, чтобы не дать машинам проехать. Рядом — два автомобиля с сотрудниками полиции и ДПС, которые будут круглосуточно дежурить до окончания ограничительных мер. Они предупреждают водителей об ограничениях — въезд и выезд из села закроют в 08:00 10 апреля. Те, кто все-таки решился въехать, пропускают — они объезжают насыпь по обочине. Сотрудники ДПС предупреждают, что потом в село можно будет попасть только после окончания ограничительных мер, которые продлятся до 22 апреля.

Ограничения на въезд и выезд не будут касаться машин экстренных служб. Для автомобилей, которые доставляют товары в магазины, а также транспорта предприятий, которые продолжат работу, подготовят спецпропуска. Заехать на территорию сел и покинуть ее они смогут только после тщательной обработки — в поле, возле перекрытой дороги, расположились посты для дезинфекции транспорта. Постоянную обработку проводят и в общественных местах сел.

Есть ли зараженные?

Многие жители не верят, что в их селах действительно есть зараженные. Одни не слышали о болезни односельчан, другие знали про 2-3 случая госпитализации, но говорят, что их уже выписали домой. «360» удалось пообщаться с несколькими их них.

Говорят, что в нашем селе 13 заболевших. Люди живут, друг друга все знают, говорят, что нет у нас таких заболевших, не было и нет. Потому что все люди дома. Они со всеми имеют связь — либо на телефонах, либо личный контакт. Нет у нас заболевших. Какую-то одну вроде женщину отсюда увезли. То ли она москвичка, то ли она была в Москве жительница Заокского

Жительница Заокского Алефтина Мацыкина тоже не верит в то, что в селах есть больные коронавирусом жители.

«Никто не видел этих зараженных. Жители, с кем бы мы ни общались, говорят, что все дома. Если бы кого-то вывезли отсюда, то они бы об этом узнали», — рассказала она «360».

Люди не понимают, почему от них скрывают имена заболевших — ведь даже имена знаменитостей, которые заразились коронавирусом, известны всей стране.

«Сказали, 13 человек у нас (с коронавирусом — прим. ред.). Мы говорим — скажите, кто действительно больной. Они отвечают — это медицинская тайна. Ну как же медицинская тайна, когда Лещенко заболел — на всю страну сказали. А вы не говорите. Я может с ним рядом стою», — рассказала «360» жительница Заокского Людмила.

Нет работы — нет денег

Больше всего в ситуации с закрытием дорог жителей волнует невозможность попасть на работу в другие округа. Многие из них зарабатывали продажей молока в Рязани и Москве, а значит, должны часто выезжать за пределы села. Однако теперь это стало невозможно, и люди остались без денег.

Остались без заработка и индивидуальные предприниматели.

Мы остались без работы, без средств к существованию. Я индивидуальный предприниматель, у меня мама пенсионерка, трое детей в доме. Кредиты, естественно, автокредит есть у дочери и у меня — сейчас пойдут просрочки. Это уже просто крик души. Мы не можем выехать никуда, денег уже нет, потому что две недели сидим без работы совсем Алефтина Мацыкина

Переживают жители и из-за скота — ведь коровам не объяснить, что нет денег на то, чтобы купить корм.

«Коровам тоже карантин на три недели? Кто их будет кормить, поить, если я из дома не могу выйти. Мы в деревне живем, а не в городе, у меня и туалет то на улице», — пожаловалась Людмила.

У многих жителей, которые остались без работы, заканчиваются деньги. Продавец местного магазина Наталья Фирсова рассказала, что покупатели приходят за продуктами с последними заначками. Несмотря на это, они сперва старались закупиться по максимуму, но потом ажиотаж спал.

«С утра, конечно, была паника, потому что приехали пожарные, полиция, телевидение, палатки разложили. Поэтому люди затревожились, пришли в магазин за продуктами. Покупают много хлеба, колбасные и молочные изделия, заморозку берут. Мы говорим: „не волнуйтесь, товар как возился, так и будет возиться постоянно“. Перебоев у нас не будет. Мы загружаем полный магазин», — рассказала Наталья Фирсова «360».

Прорвать оцепление и на работу

Утром 9 апреля жители Заокского и Коростова пытались нарушить карантин и уехать из сел. К этому шагу их подтолкнуло отсутствие денег из-за невозможности попасть на работу. Они говорили, что потеряют не только средства, но и должности, если до 22 апреля не смогут покинуть село. Успокаивать бунтующих сельчан приехал вице-губернатор Игорь Греков.

«Люди сейчас протестовали, из двух сел собирались. Был вице-губернатор Рязанской области, с нами общался. Он нам сказал: „дайте нам произвести обработку в течении двух дней“. В воскресенье будет опять собрание, и они нам скажут, что дальше, и как вообще быть. В два часа они должны объяснить обстановку, откроют ли нам дороги, выпустят ли нас на работу», — рассказала Алефтина Мацыкина.

Она отметила, что во время собрания люди выдвинули требования — если села закрывают, то их жителей должны снабдить продуктами и товарами первой необходимости.

«Говорят: пишите список, давайте денег, и мы вам все привезем. Да в том то и крик души, что у нас нет налички! Но волонтеры нам сейчас, буквально полчаса назад, о чем мы их просили — они все нам привезли. И памперсы детям, и стиральный порошок, и крупу, и молоко, и творог», — пояснила она.

Проблемы обещали решить

Днем 9 апреля жители встретились оперативной группой по борьбе с распространением коронавируса в Рязанской области на посту у села Заокское. Кроме вице-губернатора Игоря Грекова, туда приехала глава районной администрации Наталья Жунева.

Жителям пообещали незамедлительно решить вопросы с работодателями — этим займется министерство социальной защиты населения. При необходимости, им выдадут больничные листы. Министерство здравоохранения региона займется проверкой состояния всех жителей сел — всех заболевших будут госпитализировать. Всех нуждающихся пообещали обеспечить необходимыми товарами, продуктами и лекарствами.

Будет также организован вывоз молока с территории поселения, и организовано дежурство представителя территориального управления Роспотребнадзора в местном оперативном штабе Правительство Рязанской области

В сообществе сел «ВКонтакте» появилась информация о том, что 10 апреля молоко будут скупать на центральных улицах каждого села.

В ближайшие два дня в Заокском и Коростове проведут полную дезинфекцию территориии. Следующее собрание с властями региона запланированно на 12 апреля.