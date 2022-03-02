Закрытое небо США России не пригодится. Оно больнее ударит по западным авиакомпаниям

США предупредили, что будут перехватывать российские самолеты в своем воздушном пространстве. Экипажи же этих самолетов будут задерживать. Это стало известно после сообщений о закрытии неба США для РФ. Однако специалисты уверены: во-первых, российские самолеты туда и не полетят, во-вторых, такие санкции сильнее ударят по американским компаниям.

США пригрозили перехватывать российские самолеты

Американские авиавласти заявили, что российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены, сообщает РИА «Новости». При этом подчеркивается, что экипажи российских самолетов, пересекающих воздушное пространство США, могут быть задержаны.

Эти сообщения появились после новости о том, что США закрыли небо для российских самолетов. Так же сделал и ряд других государств, в том числе Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия и Исландия. В ответ на это российская сторона ограничила полеты авиакомпаний 36 государств. Также закрыли воздушное пространство для 27 стран, среди которых есть Германия, Испания, Италия и Франция.

Закрытое небо как удар по американским компаниям

Военный историк, директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «360», что перехват российских самолетов действительно возможен.

«На мой взгляд, все возможно в наше время. Почему? Потому что, если мы посмотрим, как ведут себя США с российской недвижимостью на территории своей страны, как они ее просто конфисковали, все захватили, без всяких судов и без всякий решений международных организаций. Приняли решение присвоить себе и пользуются», — пояснил Кнутов.

При этом он отметил, что для США ответные меры России крайне не выгодны. Ведь основная масса самолетов, которые летают в США и ЕС, — это самолеты Airbus и Boeing. Значительное количество их находится в лизинге. Закрытое небо фактически приостановило лизинг, в связи с форс-мажором.

«Приезжайте, забирайте самолеты. Каким образом они будут их забирать, это большой вопрос. У нас небо для самолетов США закрыто, они не имеют право взлететь. И мы также можем их сюда не пустить. В результате, все американские самолеты оказываются на приколе. Западные авиакомпании, владельцы этих самолетов, несут гигантские убытки», — подчеркнул Кнутов.

По его словам, даже если эти самолеты все же заберут, а их несколько сотен, что с ними дальше делать, неизвестно. Они никому не нужны. Их понадобится вновь ставить на прикол, опять это будет ударом по авиакомпаниям.

«Это говорит о том, что санкции принимались не продуманно, не взвешенно, никто не просчитывал последствия — ни юридических, ни финансовых. Еще неизвестно, по кому эти санкции ударят сильнее», — отметил Кнутов.

Российские самолеты не полетят в США

Тем временем кандидат военных наук, капитан первого ранга запаса Борис Усвяцов уверен, что наши самолеты попросту не полетят в США. Следовательно, и никакого повода для перехвата у американской стороны не будет.

«Они (США — прим. ред.) официально сегодня объявили, что закрыли воздушное пространство для российских судов. Значит, мы туда летать не будем. Почему? Потому что, если они официально объявили, то якобы имеют почву под ногами (которой нет). Да не полетим мы туда! Мы вообще по определению не полетим! Зачем посылать людей туда, чтобы их там принудительно сажали?!» — заключил Усвяцов.