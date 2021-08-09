Закрытие Олимпиады, побег из ИВС в Истре, Месси покинул «Барселону». Неделя в фотогалерее

Олимпийские игры в Токио завершились. Российские спортсмены заработали 71 медаль. Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» сбежал из изолятора временного содержания вместе с сокамерниками. Выбраться помогли гаечный ключ и открытое окошко в двери. Месси покинул «Барселону». Футболист заплакал перед журналистами.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 2 по 8 августа, — в фотогалерее «360».

Итоги Олимпиады

Олимпийские игры в Токио официально завершились. На церемонии закрытия президент Международного олимпийского комитета передал флаг соревнований мэру Парижа Анн Идальго. Столица Франции примет летние Игры в 2024 году.

Российские спортсмены увезли из Японии 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. По количеству наград сборная заняла третье место и пятое — в общем зачете.

Игры в Токио запомнятся не только победами российских спортсменов, но и другими событиями, которые произошли на международных соревнованиях на этой неделе.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил травму во время разминки на отборочном забеге на 110 метров с барьерами. После обследования врачи поставили предварительный диагноз «частичный разрыв ахиллова сухожилия». Выяснилось, что травму спортсмен получил давно, но снимать его с соревнований не стали.

Бронзовый призер соревнований в Токио гимнаст Никита Нагорный заявил об обострении болезни почек. Он пояснил, что у него начал выходить камень, из-за этого он не может спать по ночам.

Коллега нагорного по команде Денис Аблязин попал в неприятную ситуацию на соревнованиях. Во время выступления в опорном прыжке он вместе с южнокорейским спортсменом Чжэ-Хван Сином набрал одинаковое количество баллов: 14,783. Но победу присудили азиатскому спортсмену. Сначала решение жюри всех возмутило, но специалисты пояснили, что золото присудили за сложность прыжка.

Аргументов для второго случая со странным поведением жюри не нашли. На выступлении в художественной гимнастике золотую медаль присудили израильской спортсменке Линой Ашрам. Во время выступления с лентой она потеряла снаряд, но судьи сняли с нее минимальное количество баллов. При этом у выступившей чисто российской спортсменки Дины Авериной количество набранных баллов оказалось меньше.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота Олимпиады в этом виде соревнований.

Решение судей назвали несправедливым. Сама Аверина расплакалась, заявив, что впервые сталкивается с таким отношением. Олимпийский комитет России направил в Международную федерацию художественной гимнастики заявление с просьбой разобраться с правилами судейства на соревнованиях.

Побег из ИВС

Арестованные сбежали из изолятора временного содержания в Истре. Среди них был обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди. Остальные беглецы — уроженцы Молдавии, обвиняемые в кражах.

По предварительным данным, вскрыть дверь в камеру арестованные смогли при помощи гаечного ключа через незакрытое окошко, куда передают еду. Как у заключенных оказался инструмент, предстоит выяснить следователям. Но версий оказалось больше, чем одна.

На поиски беглецов отправили отряды полиции. Но об успешной поимке информации нет до сих пор. МВД объявило награду в один миллион рублей за информацию о беглецах.

Следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора. В рамках этого дела задержали двух инспекторов, которые работали в ночь побега. Суд отправил их под стражу.

Месси простился с «Барселоной»

Футболист Лионель Месси покинул клуб «Барселона», где построил всю свою спортивную карьеру. В конце июня у игрока истек контракт. Обсуждение условий нового договора заняло время, но заключить его так и не смогли.

Накопившая долги «Барселона» не смогла позволить себе продолжить сотрудничество со своим лучшим игроком. Жесткие правила испанской Ла Лиги учитывают финансовую отчетность футбольных клубов. В случае нехватки средств на транзит контракты блокируют. Попытки вести переговоры с руководством Ла Лиги, чтобы для Месси сделали исключение, результата не принесли.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Месси переходит в «Пари Сен-Жермен». Сам футболист опроверг это заявление, заявив, что никакого контракта с французским клубом не подписывал.

На финальной пресс-конференции Месси не смог сдержать эмоций и расплакался. Он пояснил, что «Барселона» стала для него родным домом. Он попал в испанский клуб в 13 лет и сейчас, когда ему 34, он вынужден уйти. Футболист подчеркнул, что намерен вернуться обратно.

Авария с россиянами в Анталье

Автобус с туристами из Самары перевернулся в провинции Анталья во время поездки в аэропорт. Погибли три человека, серьезные ранения получили семь пассажиров. Прибывшие на место врачи забрали в больницу 22 человека.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал через разделитель на встречную полосу, где опрокинулся на бок.

Российский Минздрав сообщил, что врачи оценили состояние пяти пострадавших туристов как тяжелое, двоих поместили в реанимацию. После стало известно, что 15 россиян выписали из больницы.

По словам одного из пассажиров, перед аварией колесо ударилось обо что-то — и автобус потерял управление. После удара о разделительный столб транспортное средство перевернулось. Он подчеркнул, что большинство его попутчиков спали, поэтому сам удар они не почувствовали, после аварии люди начали выбираться самостоятельно.

Следователи Самары после смертельной аварии в Турции завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ураганы и смерчи пришли в Россию

Столкновение горячего и холодного воздуха в атмосфере над Россией привело к образованию смерчей и ураганов. Больше всего пострадала Тверская область. Сильный ветер повалил более 90 деревьев, повредил крыши и окна домов. Погибли двое взрослых и один ребенок. Травмы и ранения получили 16 жителей.

После Тверской области непогода пришла в Башкирию. Самыми пострадавшими районами в республике стали Уфимский и Чекмагушевский. В поселке Булгаково ветер снес кровлю с торгового центра.

В селе Чекмагуш повреждения получили 12 многоквартирных домов, две школы, два магазина и частный сектор. Среди жителей погибших и пострадавших нет.

Приговор Майклу Калви

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и остальным фигурантам дела. Все они получили условные сроки от 3,5 до 5,5 года.

Изначально уголовное дело рассматривали по статье о мошенничестве. По версии следствия, фонд Baring Vostok расплатился с банком «Восточный» по выданному кредиту фирме «Первое коллекторское агентство» акциями этой компании, которые не покрыли сумму займа. Результаты независимого аудита, который оценил стоимость ценных бумаг выше, чем выданный кредит, никого не убедили.

Сам Калви заявлял, что дело завели по иску миноритарных акционеров банка «Восточный», которые хотели получить контроль над кредитным учреждением. В конце октября фонд выплатил банку 2,5 миллиарда рублей по гражданскому иску, но уголовное дело не прекратили. Только изменилась статья о растрате.

По итогам судебного заседания Майкл Калви заявил, что условный срок можно рассматривать как «почти победу» с учетом того, чем обычно заканчиваются уголовные дела против бизнесменов. Он не исключил, что обжалует приговор, так как для него, как успешного инвестора, оскорбительно считаться растратчиком.

Бойня в Хакасии

Убийство семьи из пяти человек, включая восьмилетнюю девочку, произошло в селе Джирим в Хакасии. Изрезанные ножом тела хозяйки дома, ее мужа, сына, маленькой внучки и брата супруги нашли соседи.

По подозрению в расправе над семьей следователи задержали судимого за двойное убийство в этом же селе местного жителя Федора Панова. Поймать его помогли сельчане, которые сначала сбили подозреваемого на автомобиле, а потом хотели устроить самосуд.

Панов недавно вышел из мест заключения и должен был оставаться в Омске, где ему необходимо было отмечаться в полиции. Но он приехал в родное село, где закрутил роман с дочерью убитой им хозяйки дома.

При даче признательных показаний он заявил, что женщина его бросила. Он не простил такого обращения и решил отомстить. Панову предъявили новое обвинение в убийстве двух и более лиц, включая малолетнюю девочку. Суд отправил его под стражу на два месяца.

Прокуратура в ходе проверки выяснила, что отдел полиции знал об отъезде Панова, но не передал эту информацию в региональный отдел. В результате вышедший на свободу осужденный по тяжкой статье мужчина не встал на учет. По данному факту завели дело о халатности, которая повлекла смерть двух и более человек.

Бегство с Олимпиады

Олимпийские игры в Токио запомнятся еще одним скандалом, который произошел с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Спортсменка в социальных сетях раскритиковала тренерский штаб за то, что ее записали на соревнования, к которым она не готовилась. На такой шаг спортивные чиновники пошли из-за отстранения двух спортсменок из-за недостаточного количества допинг-проб.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил о снятии Тимановской с соревнований и потребовал, чтобы она вернулась в Минск. В аэропорту спортсменка через полицию запросила помощи у Международного олимпийского комитета. Она заявила, что в стране ей грозит лишение свободы, поэтому она намерена попросить убежища в Европе.

Переночевав в аэропорту, Тимановская отправилась в посольство Польши в Токио. Министр иностранных дел европейской страны заявил, что белорусская спортсменка получила гуманитарную визу.

Из Токио спортсменка вылетала в сопровождении польских дипломатов. Но в последний момент они поменяли рейс и вылетели в Вену. Уже из столицы Австрии Тимановская прибыла в Варшаву. Выбор Польши она объяснила советом родителей. Она пояснила, что не намерена бросать спорт и страна даст ей такую возможность.

Международный олимпийский комитет (МОК) после проверки ситуации вокруг спортсменки лишил аккредитации двух белорусских тренеров — Артура Шимака и Юрия Моисеевича, которые заставляли Тимановскую сесть на самолет в Минск.

Больница вместо моря

Мурманские и карельские школьники массово отравились в поезде во время поездки на юг. 87 детей доставили в больницы Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию. По оценке краевого Минздрава, госпитализированные пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

По данным СМИ, на юг ехали две группы детей общей численностью 250 человек. Тех, кто не попал в больницу, довезли до Туапсе, где разместили в обсерваторах до получения результатов анализов.

Роспотребнадзор заявил, что исследование выявило в биоматериалах детей норовирус второго типа. По данному факту ведомство начало эпидемическое расследование для выявления источника возбудителя.

Следователи по факту отравления детей завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. К выяснению всех обстоятельств ЧП подключилась компания «РЖД». Там рассказали, что сейчас проверяют продукты в вагоне-ресторане, где питались несовершеннолетние пассажиры.

МакSим вернулась

Полтора месяца в медицинской коме провела певица МакSим (Марина Абросимова) после госпитализации с сильным поражением легких. Наконец, про ее состояние появились хорошие новости. Исполнительницу отключили от аппарата искусственной вентиляции, она начала дышать самостоятельно и пришла в себя.

Представители певицы заявили, что сильнее всего у нее пострадало правое легкое. Сейчас требуется время, чтобы оно восстановилось. По оценке специалистов, МакSим даже сможет вернуться на сцену, если во время реабилитации не начнутся осложнения.

Перенесшая ковид певица Анита Цой рассказала, что ей понадобилось полгода на восстановление организма и еще столько же времени — на занятия вокалом, чтобы вернуть силу своему голосу.

МакSим находится пока только в начале восстановительного пути, но она уже поблагодарила всех, кто за нее переживал, и передала привет всем своим поклонникам.