Депутат Европарламента Яна Тоом назвала слабоумием закрытие эстонской границы для россиян с визой, которую выдала республика. По мнению общественников, прибалтийские страны могут дойти до полного запрета на въезд жителей России. Но такие инициативы политических элит не только абсурдны, но и могут привести к развязыванию гражданской войны.

Депутат Европарламента Яна Тоом заявила, что решение эстонских властей не пускать в страну россиян с шенгенскими визами, выданными республикой, выглядит бессмысленным и абсурдным. Эстонский политик отметила, что страна воспользовалась единственной возможной для себя инициативой. Но выданные Эстонией визы действуют на территории остальных стран Шенгенского соглашения. При этом въехать в республику можно с разрешением на въезд из других стран.

«По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными», — добавила депутат.

Тоом заявила, что властям Эстонии вряд ли удастся заставить другие страны Европы ввести всеобщий запрет на визы для россиян. По ее словам, цели санкционного режима — поддержание или восстановление мира. Но нынешние меры не поспособствуют деэскалации ситуации на Украине.

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Эстонские власти решили закрыть границу для россиян с шенгенскими визами, которые выдала республика, за редким исключением. Санкции не будут действовать на сотрудников дипломатических представительств и членов их семей. Исключение также сделают и для тех, кто занимается международными перевозками.

Ограничение начнет действовать с 18 августа и будет касаться только въезда, но не выезда. В Эстонию также можно будет въехать по шенгенской визе другой страны.

Ранее премьер-министр республики Кая Каллас предложила ЕС не выдавать визы россиянам. Она назвала поездки в Европу привилегией, а не правом. Эстония перестала выдавать краткосрочные и долгосрочные визы для жителей России в марте этого года за редким исключением.

Опасные решения

Введение запрета на въезд в Эстонию для россиян с шенгенской визой, которую выдала сама же республика, можно назвать неадекватной инициативой. Латвийский журналист, а также автор общелатвийской гражданской инициативы «Атмода 3.0» Вадим Авва назвал решения стран Прибалтики, которые ограничивают возможность россиян попасть в страну, безумными.

«Это безумные инициативы элиты, которая ведет к развязыванию гражданской войны. Их даже нельзя назвать абсурдными», — рассказал Авва.

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Он напомнил о заявлении главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, которое дискриминирует русскоязычное население. Политик призывал не давать ВНЖ жителям Латвии после получения гражданства России и высылать их из страны. По мнению Аввы, инициативы властей прибалтийских стран неадекватны, иррациональны и опасны.

Общественник не исключил, что Эстония, Латвия и Литва запретят въезд на территорию страны для россиян с любыми визами. По его словам, при выезде в Россию сейчас эстонские пограничники спрашивают русскоязычных жителей, навсегда ли они покидают страну.

«Такие образования, как Украина и прибалтийские республики, показывают, что они не могут существовать в саморазвитии. У них задача — уничтожить Россию», — добавил Авва.

По его словам, даже Польша, несмотря на антироссийскую риторику, развивается как страна, а у четырех республик единственная цель — уничтожить Россию. Но если эту цель изъять, то у них ничего не останется.