Съемные квартиры предложили «закрепить» за жильцами до конца изоляции. Хуже будет лишь владельцам

Депутат Евгений Федоров предложил запретить собственникам расторгать или не продлевать договоры аренды, пока не закончится режим самоизоляции. Вероятность того, что меру введут, мала: ее не поддерживают в Госдуме. Да и ситуация на рынке такова, что защищать нужно не арендаторов, а владельцев жилья, считают риелторы.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил запретить собственникам жилья разрывать договоры с нанимателями во время самоизоляции. Свою инициативу, сообщает RT, парламентарий направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Одновременно считаю целесообразным обязать собственников продлевать договоры, срок которых истекает в период режима самоизоляции, с нанимателями жилья до конца действия режима самоизоляции без изменения финансовых условий», — добавил депутат.

Тем, кто арендует жилье неофициально, парламентарий предлагает разрешить перемещение без штрафных санкций. Однако граждане должны заранее предупреждать муниципальные власти о переселении и сообщить им адрес нового места жительства.

Жизнь и собственность

Предложение не ущемляет права собственников, пояснил Федоров «360». Оно не отменяет обязанности арендаторов по оплате или взысканию долгов. Просто на время самоизоляции предлагается поставить право человека на жизнь и безопасность выше права собственника сдавать жилье тому, кому захочется. Такой же мерой поддержки являются налоговые и кредитные каникулы для бизнеса и граждан.

«Мы предлагаем временно, на период действия карантинных мер, запретить выселять человека на улицу, создавая тем самым условия для рисков [инфицирования] и, может быть, даже его смерти. Жилье в данном случае убежище, которое предусмотрено нормативными актами в связи с карантином», — уточнил парламентарий.

Детей, напомнил Федоров, тоже нельзя выписывать из жилья до достижения ими 18 лет. Это ущемляет права собственников, но никто не возмущается. Если предложение поддержат, выселить арендатора не получится, даже если он не сможет платить за жилье из-за потери работы или урезания квартплаты. По словам Федорова, долг будет накапливаться, а затем его взыщут через процедуры выплаты долгов или банкротства. Правда, неясно, на что все это время предлагается жить человеку, если деньги за сдаваемое жилье — единственный источник его дохода.

Коллега Федорова депутат Игорь Шубин инициативу не поддержал. По его мнению, только собственники могут распоряжаться своим имуществом. Государство может регулировать некоторые вопросы в этой сфере, но контроль не должен зашкаливать.

«Я думаю, эта инициатива не будет поддержана. Если в нашей стране мы взяли курс на рыночную экономику, значит, мы должны иметь уважительное отношение к собственности и собственнику. Законодательство должно быть выстроено в их защиту. Иначе нужно говорить, что у нас не рыночная экономика, а мы возвращаемся в некий социализм», — подчеркнул он.

Дефицит арендаторов

Сейчас в России собственники боятся потерять арендаторов, рассказал «360» член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Люди начинают экономить, кто-то отказывается от съема, кто-то просит понизить плату. Пока эти явления не стали массовыми, но если режим изоляции продлится, их может стать больше. Однако собственники сейчас идут навстречу нанимателям.

«У меня лично есть такие примеры. В одной квартире арендатор заявил, что собирается съезжать. В итоге они договорились в арендодателем, что тот скидывает 50% на месяц. В другой приняли в качестве оплаты залоговые деньги. Хотя это рисковая ситуация, не дай бог в квартире все разнесут», — сообщил он.

Во время пандемии, когда сокращаются доходы не только тех, кто снимает, но и тех, кто сдает жилье, арендаторам нет смысла отказываться от дополнительного источника поступления денег. Поэтому добровольно разрывать договоры без веской причины вряд ли захотят.

Аналогичное мнение выразил риелтор Олег Бендриков. Наниматели звонят в агентства с просьбой расторгнуть договор из-за того, что нечем платить. Собеседник «360» разделяет проблемы этих людей, но уверен, что собственники жилья не должны страдать из-за отсутствия денег у арендаторов. В Европе, отметил он, арендатор может купить страховку от таких случаев.

«Если он живет на эти деньги, например пенсионер, который в свое время купил квартиру и сейчас как самозанятый ее сдает, платит налоги, а теперь у него нет дохода. И что он должен делать? Не разрывать договор? Здесь двоякая ситуация. На мой взгляд, это неправильно. Почему собственники должны страдать в данном случае?» — сказал Бендриков.

Законодательно, убежден риелтор, человеку нельзя запретить распоряжаться своим имуществом, расторгая договор аренды. Это можно сделать, только если в стране введут режим чрезвычайной ситуации, а не самоизоляции, как сейчас.