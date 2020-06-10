Закрепили стереотипы и забыли о Флойде. Японский телеканал обвинили в расизме из-за ролика про протесты в США

Японская телерадиокомпания NHK выпустила анимационный клип, где рассказала о протестах в США. В нем авторы ни разу не упомянули Джорджа Флойда, а афроамериканцев показали стереотипным образом.

Японский телеканал NHK опубликовал клип о протестах в США в рамках передачи, которая должна объяснить детям события в мире. Однако в данном видео не упоминается Джордж Флойд, чья смерть вызвала протесты и движение против полицейского произвола. В анимационном клипе показаны темнокожие мужчины и женщины на фоне горящих улиц. Все стоят с поднятыми кулаками, пока один из героев объясняет под музыкальное сопровождение причину протестов, передает The Guardian.

Согласно обучающему клипу, афроамериканцы были рассержены из-за разрыва в благосостоянии между темнокожими и белыми американцами, а еще из-за непропорционально большого ущерба, который эпидемия коронавируса наносит афроамериканскому сообществу в США.

Пользователи соцсетей осудили такой подход к теме. В ней не указана основная причина старта протестов, а также закрепляется стереотипный образ афроамериканцев. Другие отметили, что все протестующие в клипе были чернокожими, хотя люди всех рас принимали участие в акциях протеста.

Временный поверенный в делах в посольстве США в Токио Джозеф М. Янг написал в Твиттере: «Хотя мы понимаем, что @NHK намеревался показать сложные расовые проблемы в Соединенных Штатах, нам жаль, что в это видео не было вложено больше внимания и заботы. Используемые карикатуры оскорбительны и бестактны».

«NHK, вы вообще не следили за Джорджем Флойдом или Black Lives Matter? Или не узнали, что расовая карикатура вредит? Или не видели видео, демонстрирующие разнообразное, многорасовое участие в акциях протеста? Вам не стыдно?», — написал еще один рассерженный пользователь.

Афро-американский писатель из Японии Бэй Макнил назвал это видео «оскорбительным». Он отметил, что если авторы не понимали реальных проблем в США, то нужно было просто спросить. Выпущенный клип писатель назвал чепухой и дезинформацией. Его поддержали многие японские пользователи.

«Как японский гражданин, я полностью согласен с вами. Я знаю, что этот мультфильм не что иное, как позор. Этот мультфильм просто отражает, сколько японцев не знают или ничего не понимают о #BlackLivesMatter. Я продолжу протестовать и попытаюсь сделать это важным во всем мире. На них нужно давить», — написал пользователь.

Позднее NHK извинился и удалил клип со своего сайта, заявив, что сделал это после того, как получил «много критики и других мнений в Twitter».

«Мы приносим извинения за любые неудобства, вызванные отсутствием внимания при публикации», — добавила компания.

Впрочем, не все были удовлетворены этими извинениями.

«Учитывая, что это было нацелено на ДЕТЕЙ, просто извинений недостаточно. Теперь есть ущерб, который необходимо исправить, и уроки, которые нужно преподать», — подчеркнул один из пользователей.

Многие люди поддержали протесты Black Lives Matter. В минувшие выходные протесты прошли в Токио и Осаке. Демонстранты осудили обращение японского полицейского с курдским мужчиной после того, как он был остановлен в связи с предполагаемым нарушением правил дорожного движения в начале этого месяца.

Как бы не пытались утверждать некоторые пользователи, в Японии тоже есть проблемы с расизмом. Об этом напомнила японская теннисистка Наоми Осака. В прошлом году два японских комика были вынуждены извиниться перед ней за то, что прямом эфире сказали, что она выглядела «слишком загорелой» и предположили, что ее «нужно немного отбелить». Далее перед ней извинялся один из брендов за отбеливание ее лица в рекламе.

Массовые протесты против полицейского беспредела и расизма начались в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в Миннеаполисе после жесткого задержания полицией. После этого жители города вышли на улицы с требованием справедливости, а затем протесты распространились по всему США и перекинулись на другие страны.