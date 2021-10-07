Законы с неприятными нюансами. Наказать за убийство скота в России можно, но сложно

В ЕАО возбудили уголовные дела после убийства нескольких коров. Это уже не первый случай. За убийство скота и домашнего животного предусмотрены разные статьи и разные санкции. Зачастую к законодательству обращаются в тех случаях, когда возникает общественный резонанс.

В Еврейской автономной области возбудили два уголовных дела об уничтожении чужого имущества после заявлений о гибели коров. Жители Биробиджанского района обнаружили обнаружили на пастбище шесть расстрелянных коров. Еще двое животных пропали. Большинство коров были стельными, написало РИА «Новости».

По факту гибели скота возбудили уголовные дела по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба». Предполагаемых виновных в преступлении начали проверять.

По мнению местных жителей, животных убили владельцы полей, засеянных соей. Такая ситуация происходит уже второй год в селе Надеждинское Биробиджанского района. В прошлом году коров расстреляли дробью. Скот выжил, но коровы уже не могли давать молоко и рожать телят.

Наказание за убийство животного

Убийство домашнего животного, а также скота карается по закону. Управляющий партнер Адвокатской конторы «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко напомнил «360» о положениях статьи «Жесткое обращение с животными» УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до двух лет. Вместе с тем карается и убийство домашнего скота, но уже по другой статье.

Такие животные — это имущество по законодательству, поэтому если речь идет о домашнем скоте, то это рассматривается не как жестокое обращение с животными, а как уничтожение имущества Алексей Скляренко.

Юрист отметил, что санкции за убийство скота уже более серьезные — злоумышленнику будет грозить пять лет тюрьмы.

Однако в делах, которые ведут по статье о жестоком обращении с животными, есть один нюанс. По словам директора Фонда защиты городских животных Екатерины Дмитриевой, по этой статье судят не за сам факт жестокого обращения с животными или убийства, а за наличие квалифицирующих признаков.

«На суде надо доказать, что человек действовал из корыстных побуждений, из хулиганских соображений или из садистских наклонностей. И это проблема», — рассказала Дмитриева.

Другая проблема — нечастое применение статьи. По словам Скляренко, эта статья не часто применяется в стране, хотя уже было несколько резонансных дел. Юрист предположил, что статью применяют в том случае, если к жестокому обращению с животными привлечено внимание общественности.

Бывают и случаи, когда домашнее животное убивает другое или же скот. Но не всегда буква закона регулирует эти инциденты. Скляренко отметил, что такое убийство может рассматривать как форс-мажор, если животное убило другое животное самостоятельно, без участия человека. Если же хозяин специально натравливал питомца, то он будет нести уголовную ответственность.

Раскрытые дела

Однако есть мнение, что в России стали чаще выносить приговоры по статье о жестоком обращении животных. По словам члена Ассоциации юристов России Ольги Митевой, из-за общественного резонанса вокруг таких ситуаций закон стал усиливать ответственность за действия людей, написала «Российская газета».

Убийства животных людьми происходят нередко. Далеко не всегда они совершаются психически неуравновешенными людьми. В 2018 году в Сочи женщина убила мотыгой соседского пса, который сцепился с ее собакой, написала газета «Известия». В итоге она оказалась виновной по статье о жестоком обращении с животными.

В Северодвинске мужчина во время семейной ссоры с супругой выбросил в окно двух декоративных собачек. В момент конфликта он был пьян и пытался досадить жене. Однако ему пришлось отвечать перед законом, и суд приговорил его к трем годам тюрьмы.