Законы о QR-кодах, миграционный кризис в Белоруссии, поражение сборной России. Неделя в фотогалерее

Использование QR-кодов в России станет обязательным. Правительство внесло подготовленные законопроекты на рассмотрение в Госдуму. Миграционный кризис начался на границе Белоруссии и стран Евросоюза. Просящих об убежище беженцев встретили войска. Сборная России обеспечила себе путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года. Подопечные Валерия Карпина одолели сборную Хорватии.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 8 по 14 ноября, — в фотогалерее «360».

Закон о QR-кодах

Правительство России подготовило законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Электронный пропуск получат прошедшие вакцинацию от коронавируса, перенесшие инфекцию в последние полгода и обладатели справок о медотводе от прививки.

Для остальных еще есть время пройти вакцинацию. В полную силу законопроект вступит с 1 февраля 2022 года. До этого времени посещать кафе, рестораны и музеи не сделавшие прививку смогут по отрицательному ПЦР-тесту. Ожидается, что норма будет действовать до 1 июня.

Не потребуется предъявлять QR-код при посещении аптек и продуктовых магазинов. Окончательное решение о том, где будут действовать электронные пропуска, примут власти регионов. Но при покупке билетов на самолет или поезд QR-код придется предъявлять.

В ряде российских субъектов эта система уже действует. К примеру, в Москве QR-код нужно предъявить при посещении театра или музея. В Татарстане пообещали, что без электронного пропуска не пустят в общественный транспорт.

Главная цель введения QR-кодов — довести уровень коллективного иммунитета среди россиян до 80%, чтобы снизить число летальных исходов и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Сделать это можно за счет прививок.

Беженцев остановили у границ

Граница Белоруссии и стран Европейского союза стала началом нового кризиса. На месте собрались несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока с надеждой попасть в Германию. Но вместо открытого прохода их встретили польские войска и заграждения с колючей проволокой. Попытка штурма оказалась неудачной. Всех прошедших на территорию Польши военные вывели обратно.

Власти Варшавы заявили, что не намерены пропускать нелегальных беженцев через свою территорию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что кризис организован властями Белоруссии при помощи Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения главы польского правительства неприемлемыми и отметил, что бездействие Европы в решении проблемы с мигрантами приведет к гуманитарной катастрофе.

Президент России Владимир Путин отметил, что Москва не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе с Евросоюзом. Он подчеркнул, что собравшиеся беженцы прибыли на место в поисках защиты от войн, к которым привела продвигаемая странами Запада политика на Ближнем Востоке.

На следующей неделе Евросоюз намерен ужесточить санкции против Белоруссии. Пока не известно, какие новые ограничения руководство европейских стран намерено ввести. Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что отдельные меры примут в отношении авиакомпаний, которые доставляют беженцев в Минск. По данным СМИ, туда включили «Аэрофлот». Российский перевозчик опроверг все обвинения.

Министерство иностранных дел Белоруссии пообещало Евросоюзу жесткий ответ на любые санкции в свой адрес. Глава ведомства Владимир Макей подчеркнул, что усиление ограничений не приведет ни к чему хорошему ни для одной из сторон.

Обидный автогол

Источник фото: РИА «Новости»

Сборная России по футболу не смогла получить прямую путевку на чемпионат мира по футболу. Последний матч отборочного тура с командой Хорватии закончился для россиян со счетом 0:1. Подопечные Валерия Карпина долго удерживали атаку своих противников, но на 80-й минуте встрече защитник Федор Кудряшов автоголом поразил ворота своей команды.

У сборной России еще остаются шансы на попадание на чемпионат мира по футболу. Для этого им нужно одержать победу в стыковых матчах с командами, которые стали вторыми в своих группах. По оценке бывшего футболиста Александра Мостового, это национальной сборной вполне по силам. По его словам, хорваты одержали победу заслуженно, потому что на протяжении всей игры удерживали мяч, а наши спортсмены только оборонялись.



С этим мнением согласился бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт. В беседе с «360» он отметил, что футболисты сборной сделали все, что смогли. Хорваты сразу взяли инициативу, но в контратаку команда не пошла. Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в своей карьере, но при этом заслуженным.

Авария с Еленой Сафоновой

Российская актриса Елена Сафонова получила серьезные травмы после ДТП. Авария произошла на проспекте Мира. Звезда сериала «Зимняя вишня» ехала по крайней правой полосе, когда навстречу ей вылетел автомобиль BMW, перегородив дорогу. За рулем иномарки сидела молодая девушка. Прибывшие на место врачи госпитализировали пострадавших женщин с травмами.

По последним данным, Елена Сафонова остается на лечении в Институте имени Склифосовского. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести. По данным источника «360», у 65-летней актрисы переломы колена, ребер, руки и несколько травм внутренних органов. Находившаяся за рулем иномарки девушка сломала в аварии руку.

Как выяснили СМИ, за рулем автомобиля BMW, который врезался в машину Сафоновой, числится 70 неоплаченных штрафов, большая часть из которых за превышение скорости. Владелец автомобиля заявил, что не видел машину уже два года. Он не исключил, что в момент аварии за рулем могла находиться гражданская жена сына, которому он передал автомобиль в пользование.

Киберспортсмена затравили за помолвку

Источник фото: телеканал «360»

Лидер киберспортивной команды Natus Vincere Кирилл Михайлов, известный как Boombl4 (Бумыч), попал под атаку хейтеров. После победы на главном турнире по игре Counter-Strike GO — PGL Major Stockholm молодой человек сделал предложение о женитьбе своей девушке Лике. Когда она ответила согласием, на пару началась атака.

Дело в том, что еще в октябре молодые люди объявили о расставании, но перед турниром снова объявили о возобновлении отношений. На соревнованиях команда получила главный приз в размере одного миллиона долларов. В результате Лику обвинили в меркантильности. Также девушка воспитывает ребенка, которого родила в 19 лет, когда еще не была знакома с Кириллом.

Лика пыталась оправдаться, что деньги ей не нужны. Она сама дипломированный врач и неплохо зарабатывает, но хейтерам все было мало. Анонимы слили в Сеть откровенные фото Лики и требовали от Кирилла расторгнуть помолвку.

Киберспортсмен ответил хейтерам резко. Он назвал их жалкими гиенами, которые умеют только смеяться, а настоящие близкие люди всегда рядом. Сама Лика назвала все записи о себе в Сети наглой клеветой. Она напомнила, что последние годы получала медицинское образование и времени на съемки в порно у нее просто не было. Разрушить будущий брак молодых людей хейтерам не удалось.

Боец СОБР погиб на спецоперации

Спецоперация по поимке подозреваемых в телефонном мошенничестве в Санкт-Петербурге обернулась гибелью бойца СОБР Евгения Захарова. Когда одного из злоумышленников заблокировали в автомобиле, он ударил по педали газа и сначала сбил, а потом переехал силовика. От полученных травм боец Росгвардии скончался на месте.

После поимки подозреваемый объяснил, что принял росгвардейца за бандита. По его словам, он испугался и решил уехать. Мужчина подчеркнул, что о мошеннических действиях своих сообщников ничего не знал. Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя.

Умершего росгвардейца похоронили в минувшую субботу, 13 ноября. На церемонию прощания приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. От имени правительства города он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать помощь в улучшении жилищных условий.

Умер Виктор Коклюшкин

Высокий мужчина с немного гнусавым голосом смешил россиян сам и отдавал свои тексты другим юмористам. Виктор Коклюшкин выступал на сцене с 80-х годов прошлого века. На этой неделе его не стало. Он умер в возрасте 75 лет от сердечной недостаточности.

Виктор Коклюшкин принадлежал к той редкой породе писателей-сатириков, в основе произведений которых был заложен литературный юмор. С его монологами выступали Евгений Петросян, Клара Новикова, Ефим Шифрин. Сам писатель тоже часто выступал на сцене, рассказывая истории из жизни маленького человека. Такого же, как его зрители. За это его и любили.

Юмористы назвали Коклюшкина классиком, потому что его истории будут актуальны во все времена. В своих произведениях он использовал приемы юмора вечного, а значит, его еще долго будут цитировать.

Зять писателя, телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что состояние Коклюшкина ухудшилось за последнюю неделю. По его словам, в больнице сатирик находился под воздействием лекарств, но спасти его уже не могли. Один за другим у него отказывали органы, пока не остановилось сердце.

Церемония прощания с Виктором Коклюшкиным прошла в Московском доме литераторов в воскресенье, 14 ноября.

Полицейского сбили в Каспийске

Автомобиль Toyota Camry сбил сотрудника полиции на контрольно-пропускном пункте аэропорта в Каспийске. По данным СМИ, в салоне автомобиля находились брат известного спортсмена Хабиба Нурмагомедова Усман и его друг Камал Идрисов. Молодые люди бросили автомобиль без номеров на стоянке воздушной гавани и улетели в Москву. Задержали их только в Шереметьево.

Пострадавший от наезда полицейский находится в больнице в состоянии средней тяжести. По факту аварии следователи завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Из камеры временного содержания подозреваемых в наезде доставили в Махачкалу. Суд отправил Камала Идрисова под домашний арест с запретом покидать пределы квартиры. Нурмагомедов, по данным СМИ, по делу проходит свидетелем.

Открытие российского хоккея

Источник фото: Федерация хоккея России

Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков стал настоящей сенсацией первого этапа Евротура. 16-летний спортсмен дебютировал в национальной команде только в четверг, но уже установил несколько рекордов. Сначала он стал самым молодым игроком сборной России по хоккею за всю ее историю, подвинув с этого места Владислава Третьяка. А после первой забитой шайбы стал самым молодым автором гола в составе российской сборной, обойдя Александра Овечкина.

Даже гол Мичков забил так, что заставил о себе говорить всех. Он поймал шайбу за воротами команды соперника и, подняв ее на клюшку, закинул за спину вратаря.

Бывший хоккеист Алексей Бадюков отметил, что Мичков показывает себя профессионалом не только на льду. Он отметил, что у спортсмена, несмотря на юный возраст, напрочь отсутствует звездная болезнь. Он прекрасно понимает, что сейчас от него ждут только дальнейшего прогресса, и старается изо всех сил.

«Смутное время» не первой свежести

Источник фото: телеканал «360»

Шесть лет поклонники рэпера Oxxxymiron ждали от него нового альбома. Исполнитель выдавал только синглы, но после появления клипа «Кто убил Марка?» надежда на полноценную пластинку появилась. Как выяснилось, ждали зря.

Вместо альбома рэпер выпустил микстейп с 36 треками, из которых только три оказались новыми. Все остальное знатоки творчества Oxxxymiron уже слышали раньше.

Свое недовольство слушатели вылили в социальные сети, отметив, что сделать плейлист из любимых песен они могли и сами. Кто-то предложил рассматривать микстейп в качестве промо кампании перед новым полноценным альбомом, которого они ждут уже шесть лет.