Протесты ученых не помешали закону о просветительской деятельности. Так молодежь защитят от «чуждой идеологии»

Депутаты в России приняли закон о просветительской деятельности, которую можно будет вести только с разрешения властей. Так государство сможет воспитывать патриотов, уверены в Госдуме. А вот деятели науки и культуры говорят о возвращении жесткой цензуры.

16 марта депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о просветительской деятельности и контроле международного сотрудничества образовательных организаций. Новый регламент будет обязывать просветителей и популяризаторов науки согласовывать свою деятельность с властями.

Если закон утвердят Совет Федерации и президент, он вступит в силу 1 июня этого года. В пояснительной записке авторы указали, что отсутствие соответствующего контроля дает возможность антироссийским силам под видом просветительской деятельности вести в школах и студенческой среде пропаганду, направленную на дискредитацию государственной политики.

Против этой инициативы неоднократно высказывались ученые. Была создана петиция, которую поддержали более 237 тысяч человек. Было написано открытое письмо к президенту Российской Федерации, председателю правительства, сенаторам и депутатам Государственной думы. Его подписали более тысячи россиян: представители науки, культуры, искусства и просто неравнодушные граждане.

Ложные ценности

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров уверен, что уже настало время принять такой закон.

«Слишком много людей под видом просветительской деятельности пытаются насаждать нашей молодежи чуждые нам взгляды, чуждые идеологию и интересы. Ложный интерес, ложные ценности. И просветительская деятельность должна контролироваться государством. Иначе вместо патриотов родины мы будем воспитывать космополитов«, — сказал сенатор в разговоре с «360».

Владимир Джабаров отметил, что молодежь очень подвержена влиянию, и привел в пример Украину, где после распада СССР учились по учебникам, которые бесплатно поставлял в страну Сорос. По словам сенатора, там выросло целое поколение людей, которые не знают историю и изучали ее в искаженном виде.

«А ведь история, на мой взгляд, — это точная наука, должна быть незыблема. Она должна пополняться, но пересматривать ее не стоит. Хотя я знаю, что многие люди против нового закона, но я не думаю, что мы здесь ущемляем чьи-то права. Это не цензура и не диктатура», — уточнил Джабаров.

Он отверг предположения о том, что образование пытаются стандартизировать. По его мнению, должно быть необходимое базовое образование, а уже потом можно начинать углубленное изучение, делать выводы. Владимир Джабаров привел в пример советское патриотическое воспитание, пионерскую и комсомольскую организации как школу кадров.

«Мы не собираемся огульно все закрывать, запрещать. Но будем смотреть очень внимательно, чтобы образовательные проекты не превратились в орудие против государства. Правительство будет определять контролирующую инстанцию. Думаю, за год мониторинга уже можно будет выявить преимущества или недостатки нового закона», — сказал сенатор.

Блогеры под ударом

«В первую очередь этот закон коснется независимых просветителей, тех, кто работает на интернет-площадках, ведет видео- и радиоблоги, читает лекции в различных клубах», — поделился своим мнением с «360» научный журналист, писатель и финалист премии «Просветитель» Антон Первушин.

По его мнению, те, кто состоит в каких-нибудь союзах вроде Союза писателей, защищены и могут, грубо говоря, принести справку, что они занимаются правильной деятельностью. А вот блогеры как раз будут поражены в правах, их будут всегда пытаться регулировать и в случае необходимости просто смогут закрыть канал, сославшись на закон.

«В том-то и проблема закона, что его правоприменение пока непонятно. Хотят сначала принять закон, а потом уже разрабатывать правоприменение. Но закон нацелен на конкретную деятельность — и это плохо», — сказал писатель.

Формат вторичен

Астрофизик, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов был более категоричен в своей оценке новой инициативы. Он выразил уверенность, что подобный закон исключительно ограничительный и министерское регулирование как минимум осложнит ряда популярных проектов.

«Я думаю, это мое субъективное мнение, здесь важна не форма, не формат, а содержание. И все это будет касаться в первую очередь социогуманитарных областей. Все, что касается истории, особенно отечественной, касается религиоведения и политологии, а также родственных областей. Формат тут вторичен», — отметил ученый в разговоре с «360».

Астрофизик добавил, что, возможно, регулирование будет настолько жестким, что каким-то проектам просто придется закрываться, потому что у них не будет ресурсов на «бюрократические телодвижения».

«Как минимум для популяризаторских проектов в образовательных учреждениях появятся нормы о предоставлении в контролирующие органы долгосрочных планов, от которых нельзя будет отступать. Но популяризаторская деятельность так устроена, что там трудно далеко планировать, поскольку для многих людей это хобби. Мне, например, трудно сказать, какие лекции я буду читать через полгода», — пояснил Сергей Попов.

По мнению ученого, у лекторов проблемы будут выборочно, то есть к кому-то станут приходить, к кому-то не будут — возможно избирательное применение этих правил, которые сами по себе будут довольно строгими. Кроме того, эксперт уверен, что всех поставить на контроль будет нереально.

«Но их всех, скорее всего, обяжут встать на контроль, то есть переложат нагрузку на самих популяризаторов, а потом будут выборочно что-то и кого-то проверять», — поделился видением будущего астрофизик.