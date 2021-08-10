Законом любить не запрещено. Русская вдова нигерийского принца ввязалась в войну за своих детей

Пенсионерка Наталья Веденина стала звездой шоу после того, как вышла замуж за 33-летнего нигерийского принца. Однако любимый умер, оставив женщине двух наследников. Наталья собралась было снова выйти замуж за еще более юного молодого человека, но сестра женщины теперь грозит отнять детей. Якобы Наталья слишком много внимания уделяет новому любимому, а про отпрысков забыла. Однако правозащитники уверены, что бояться пенсионерке нечего — в России за любовь не наказывают.

Брак с нигерийским принцем

Когда-то Наталью и 33-летнего нигерийского принца Пауля Габриэля Сегуна Аджайи не смутила ни разница в возрасте, ни в цвете кожи. Завидный жених и россиянка познакомились в интернете. В итоге парень переехал к возлюбленной в Череповец, в 2013 году пара обручилась. История их необычных отношений получила широкую известность после того, как пара приняла участие в съемках программы «Мужское/Женское» на Первом канале.

«Я сутками сидела в интернете, и меня не смущал ни цвет его кожи, ни возраст, ни то, что у него совершенно иная культура», — рассказала череповчанка.

По словам женщины, чем больше она узнавала молодого человека, тем больше осознавала, что он может чувствовать и понимать ее даже без слов. Избранник Натальи был выпускником университета, инженером компьютерной диагностики. Всего за три месяца он выучил русский язык и устроился трактористом. У супругов родились близнецы.

Однако в 2018 году произошла трагедия. Принц умер. Смерть молодого человека наступила в результате сердечного приступа в одном из развлекательных клубов города. При этом женщина отметила, что ее супруг никогда раньше не жаловался на проблемы с сердцем.

«У Габриэля случился обширный инфаркт, он упал и умер, никаких препаратов он не принимал, просто сидел чай пил. Раньше на сердце муж не жаловался», — рассказала россиянка.

Новая любовь Натальи

Сейчас пенсионерка нашла счастье с 27-летним Федором Поморовым. В августе пара собирается сыграть свадьбу. Наталья уверена, что вот теперь она обрела свое женское счастье, а также заботливого отчима для детей.

Иначе считает сестра россиянки — Татьяна Приходько. Она уверена, что родственница слишком увлеклась романам и забыла про сыновей.

«У нее двое ребятишек! А она полностью отдала все свои силы новому мужу. До этого у нее было четверо мужчин. Я уже, знаете, даже не запоминаю, как их звать. Хочу забрать детей к себе, не могу больше смотреть на это. У меня есть все условия для них», — заявила Татьяна в эфире программы «Пусть говорят».

Сестра скандально известной невесты даже решила лишить Наталью родительских прав. Ведь, уверена Татьяна, и новоиспеченный отчим не сможет позаботиться о детях: слишком молод.

Веденина, в свою очередь, заявила, что жених подружился с сыновьями. Более того, пара планирует обзавестись общими наследниками.

«Возраст — это просто бумажка. Я чувствую себя 30-летней. <…> Если я счастлива, то и дети будут счастливы. Я им дам больше, чем положено… Хочу многим женщинам доказать то, что в нашем возрасте нельзя хоронить себя, руки опускать. Жизнь продолжается, что бы ни случилось, потеряла ты мужа или кого-то другого, надо шагать дальше!» — заявила Наталья.

Детей отберут?

Однако поводов для лишения родительских прав в данной ситуации нет. Об этом в разговоре с «360» рассказал вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов.

Конечно, история нетривиальная. Но у нас законом не запрещено любить. <…> Если дети несовершеннолетние, то должна отработать соответствующая комиссия Александр Ионов.

По словам собеседника, только если эта комиссия установит, что действительно нарушаются права детей, тогда матери могут сделать замечание. Также органы опеки могут изъять детей и временно поместить их в детский дом.

«Для суда важно, как дети социализированы, насколько их семья отвечает за своих детей, даже семья неполная. Если же мама ведет активную личную жизнь, у нее большое количество ухажеров и она постоянно выходит замуж, к счастью или к сожалению, закон этого не запрещает», — заключил Ионов.