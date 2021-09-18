Законный арсенал? Как подозреваемый в подрыве отдела полиции под Воронежем собрал столько оружия

У подозреваемого в нападении на полицию под Воронежем и тройном убийстве Виктора Мирского обнаружили целый арсенал: гранаты, патроны и другое оружие. Как 54-летний мужчина, который работал охранником, смог настолько серьезно вооружиться — большой вопрос для простого обывателя. Специалист же не найдет в ситуации ничего сверхъестественного.

Кадры задержания Мирского показала ФСБ. Он оказал правоохранителям сопротивление, был ранен в голову и отправился на скорой в больницу. При обыске в доме мужчины силовики нашли сотню боеприпасов, гранаты, винтовку, карабин и ружье.

Минимум из разрешенного законом

Зампред правления организации «Право на оружие», эксперт по оружию Вячеслав Ванеев в беседе с «360» заметил, что арсенал воронежца, в принципе, нельзя считать внушительным для владельца оружия.

«Да, смотрится впечатляюще. Но если убрать все патроны и магазины, то это всего-навсего одно гладкоствольное оружие, одно нарезное и пневматическая винтовка. По закону каждый человек может иметь пять стволов гладкоствольного оружия, пять нарезного, две единицы так называемого травматического оружия. Фактически это три единицы из 10-12, которые разрешены законом», — пояснил он.

Ванеев добавил, что нарезное оружие легально можно получить при стаже владения гладкоствольным от пяти лет. Из этого можно сделать вывод, что у Мирского он больше.

«За пять лет арсенал этот без всяких проблем собирается. К тому же он довольно бюджетный», — подчеркнул эксперт.

Наличие большого количества магазинов он объяснил тем, что мужчина, возможно, занимался военно-спортивными видами спорта. При выполнении различных упражнений в таком случае требуется смена чуть ли не десятков магазинов.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что на Мирского зарегистрировано несколько единиц оружия. Разрешение он получил в установленном законом порядке. Вопросы, пояснил РЕН ТВ криминалист Михаил Игнатов, вызывают только боевые гранаты. В гражданском обороте их нет.

Неконфликтный охранник

О самом 54-летнем жителе села Волчанское известно не так уж много. Виктора Мирского соседи знали как спокойного и неконфликтного человека. Жил с матерью, которая была учительницей.

«Нормальный, адекватный человек. Даже матом не ругался», — рассказал «360» близкий родственник погибшей в Лисках женщины и ее семьи.

Работал мужчина, писал «Коммерсант», на частном охранном предприятии. Оно занимается обеспечением безопасности на объектах агрохолдинга «Эконива».

Долгое время Мирской жил в Россоши, а в Волчанское переехал год назад — из-за болезни матери. Члены семьи, которых, предположительно, убил подозреваемый, купили у пожилой женщины дом в рассрочку.

Когда пенсионерка умерла, одна из будущих жертв решила не выплачивать деньги. Сначала мужчина пытался добиться выплат сам, потом обратился в полицию. В ходе конфликта с соседями подозреваемый звонил правоохранителям, но помочь они ему не смогли. В итоге мужчина застрелил односельчан и отправился мстить полиции.

По другой версии, Мирской заподозрил своих соседей в нечестном ведении бизнеса — они разводили крупный рогатый скот и птиц. Силовиков он якобы считал коррумпированными и замешанными в дела погибшей семьи.

Какими бы ни были мотивы 54-летнего стрелка, за совершенные преступления ему грозит пожизненное заключение.