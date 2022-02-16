Закон о защите детей сослужит плохую службу. Неприкосновенные дети могут обнаглеть?

️Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении ответственности за насилие над детьми. Теперь статус родителя, опекуна, учителя или воспитателя жертвы будет отягчающим фактором для преступника. Однако у этого закона есть и обратная сторона: он может породить в детях чувство безнаказанности перед взрослыми.

В Госдуме депутаты утвердили в третьем чтении законопроект, усиливающий меры защиты детей от насилия. Теперь если преступник окажется родителем или опекуном несовершеннолетнего ребенка, его воспитателем или учителем, это будет расценено как отягчающее обстоятельство.

Также лишением свободы до одного года будут наказывать и свидетелей насилия против детей, которые не сообщили о преступлении, — это будет расценено как укрывательство преступников. За совершение преступлений против половой неприкосновенности детей в интернете можно получить до шести лет лишения свободы.

Соответствующие поправки появятся в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что принятые парламентариями меры еще не окончательные. Ранее в России вступил в силу закон, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов.

Родня и педагоги могут быть опасны

В новом законопроекте не случайно были выделены именно близкие родственники. Нередко именно они издеваются над беззащитными детьми. На днях в Санкт-Петербурге отец избил трехмесячную дочь. Девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.

В Москве 16 февраля чудом удалось спасти двух истощенных восьмимесячных мальчиков. Детей обнаружили в квартире, родители утверждают, что заботились о близнецах, однако братьев госпитализировали в тяжелом состоянии. Выяснилось, что супружескую пару уже лишили родительских прав на старших детей.

Неоднократно переходят границу и педагоги. В 2020 году новосибирская воспитательница детского центра «Чеширский кот» тушила спички о руки и запугивала пятилеток. А в Комсомольске-на-Амуре няня ясельной группы детского сада била детей по голове и рукам во время ужина, насильно заставляла их есть.

Новый закон остановит преступников

Адвокат Мария Ярмуш в беседе с «360» подчеркнула важность и необходимость принятого законопроекта. Когда насилие над ребенком происходит со стороны третьих лиц где-то на улице или в другом общественном месте, такие преступления довольно быстро раскрываются — правоохранители оперативно находят преступников.

«Но когда ребенок находится дома, такие факты насилия очень редко выявляются. Вынесение отдельной группой родителей и воспитателей как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений, связанных с насилием над детьми (и речь идет не только о сексуальном насилии, но и о побоях, истязаниях), повысит защиту детей», — сказала Мария Ярмуш.

Она отметила, что родители или близкие родственники, учителя и воспитатели обязаны заботиться о ребенке и не допускать никакого жестокого обращения или недопустимых методов воспитания. Поскольку их ответственность выше, следовательно, и наказание должно быть более суровым.

Нужно менять не законы, а общество

Педагог и депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев, беседуя с «360», отметил, что на его взгляд, это не самый необходимый закон. В России не так много случаев издевательств со стороны родителей, но есть определенные традиции в воспитании. Иногда родительская затрещина быстрее побуждает правильно себя вести, чем долгие душевные разговоры.

«Возможно, воспитанию будет соответствовать не либерализация этих отношений, а создание условий для того, чтобы дети могли нормально развиваться. Зачастую такие случаи происходят в неблагополучных семьях, а также в силу того, что учителя не в очень хороших социально-бытовых и финансовых условиях. Все это вызывает нервное состояние, возбуждение», — уточнил Гаджимет Сафаралиев.

Он рассказал, что знает, что в школах очень много детей, пользуясь своей неприкосновенностью, ведут себя просто по-хамски по отношению к учителям. Людям старшего поколения такое непонятно: для них учитель, родитель были святы. Сегодня путь проложен по западному образцу, но состояние общества этому не соответствует.

«На мой взгляд, ничего положительного в этом не будет», — резюмировал педагог.

Нужны тесты для педагогов

Гаджимет Сафаралиев отметил, что нужны законы о контроле за лицами, которые освободились после отбывания наказания за преступления против несовершеннолетних. Это поможет избежать рецидивов. Кроме того, при приеме на работу, связанную с детьми, можно проводить психологическое тестирование, чтобы определить возможные девиации человека.

«У нас это, к сожалению, не проводится и кадровая политика идет просто по наитию: „Он мне нравится, давайте он будет у нас работать!“. И это ведет к тому, что многие непрофессионалы работают в такой тонкой сфере, как воспитание детей», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что можно запрещать и наказывать, но для того, чтобы получить положительный эффект, нужно смотреть в корень: воспитание в семье, воспитание в школе и окружающая среда влияют, создают личность человека, его понимание жизни. А запретительными мерами воспитать невозможно.