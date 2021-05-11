Закон о запрете кредитов усложнит жизнь мошенникам. Но у них есть другие пути

В Госдуме предложили дать возможность россиянам отказываться от оформления любых кредитов и ссуд на их имя. Снова «включить» кредитный режим можно будет в любой момент. Эксперты считают, что панацеей новый закон не станет, но сможет всерьез затруднить действия мошенников. Однако все зависит от множества нюансов.

В России начали разрабатывать законопроект, который поможет защититься от кредитных мошенников. Благодаря поправкам в Гражданском кодексе и законах «О потребительском кредите» и «О кредитных историях» россияне смогут оформить запрет выдачи кредитов на свое имя.

Авторы инициативы отметили, что современные технологии и сервисы породили новые риски. Из-за потери мобильного телефона, паспорта или утечки из базы личных данных человек рискует не просто потерять все имеющиеся средства, но и попасть в кредитную кабалу. Мошенники используют записи голосов и поддельные электронные цифровые подписи.

Доказать в суде, что такие кредиты взяты без ведома пострадавших, довольно трудно. Но можно будет наложить вето на выдачу займов через сайт «Госуслуги», а также в банке, где обслуживается человек, через мобильные приложения и личный кабинет на сайте. Через семь дней после заявки запрет начнет действовать, отменить его можно будет в любой момент.

Необходимость закона

Впервые о подобном законопроекте речь зашла в феврале. Зампред думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта предложил создать механизм, который поможет оградить россиян от всякого рода преступных махинаций с кредитами, написала «Парламентская газета».

Руководитель общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков отметил в беседе с «360», что подобный законопроект — полезная инициатива. Однако связана она, скорее всего, с надвигающимися выборами в России.

«Не думаю, что этот закон повлияет на количество кредитов, которые берут россияне, так как мошеннические займы тут составляют единицы процентов. Это очень неприятно для граждан, которые попадаются на обманные схемы, но все же мошенники — это не массовое явление», — сказал Игорь Костиков.

Эксперт подчеркнул, что если бы финансовые институты достаточно четко отслеживали, кто берет кредиты и на каких основаниях, таких проблем бы не возникало.

С этим трудно не согласиться: в некоторых кредитных организациях деньги можно получить, всего лишь назвав по телефону имя, фамилию, а также номер и серию паспорта.

Поможет не всем

К сожалению, мошеннических займов мало лишь по сравнению с общей массой кредитов. В целом же таких случаев довольно много, сказал адвокат Андрей Гривцов в разговоре с «360». Он отметил, что хоть обсуждаемый закон полезен, но его нельзя назвать панацеей.

«Чаще всего мошенники используют утерянные паспорта или данные людей, ведущих асоциальный образ жизни. А люди такого рода такие законы не знают, их отслеживают и многим из них просто все равно», — сказал Андрей Гривцов.

Адвокат заметил, что было бы полезно давать право близким родственникам людей, страдающих какой-либо зависимостью, запрещать им брать ссуды. Ведь зачастую расхлебывать эти кредитные истории приходится именно родне. Однако если человек не признан недееспособным, такой запрет будет незаконным.

Успех зависит от реализации

Руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов отметил важность того, как закон будет написан и как он будет работать. Подобные меры уже принимались, в том числе и по отношению Росреестра, когда были проблемы с регистрацией квартир по электронно-цифровым подписям.

«Конкретики на сегодняшний момент пока никакой нет. Все сильно будет зависеть от того, какое будет предусмотрено регулирование, какие лица это будут контролировать и будет ли возможность как-нибудь закон обойти, в том числе и со стороны недобросовестных сотрудников банков и микрофинансовых учреждений», — сказал юрист.

По мнению Сергея Богатова, сейчас заявление о запрете на выдачу кредитов не закрывает огромную брешь, через которую можно эту регистрацию проводить.