Закон «О виноградарстве и виноделии» пугает участников рынка. Но теперь россиян не будут обманывать

Закон подготовлен в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который разработали в рамках Указа Президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Документ будет регулировать деятельность таких субъектов, как виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством, первичной и последующей переработкой винограда. Отмечается, что он не затрагивает граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство, а также садоводов и огородников.

Закон призван создать условия для развития отрасли виноградарства и виноделия, а также направлен на улучшения производства качественной российской продукции и защиты населения от подделок. Этот документ станет базовым и будет полностью регулировать эту деятельность. В тексте прописаны определения 80-ти основных понятий в сфере виноградарства и виноделия. В их числе — новый термин «вино России», который обозначает продукцию, на 100% произведенную из винограда, выросшего на территории страны.

Пора прощаться с зарубежными винами?

Термин «вино России» вызвал беспокойство у производителей и поставщиков винной продукции. Многие решили, что после его введения в закон, на территории страны запретят продавать зарубежное вино, а также продукцию, которая изготовлена из иностранного винограда.

Генеральный директор Alma Valley Сергей Лебедев разъяснил «360», что этого не произойдет.

Нигде не написано того, что нельзя делать. Этого закон не запрещает — использовать виноматериалы из-за рубежа. Просто об этом надо открыто говорить, вот и все Сергей Лебедев Генеральный директор Alma Valley.

Он пояснил, что у «вин России» на этикетке разместят флаг страны, а также укажут, что напиток сделан из отечественного сырья. Он также предположил, что в магазинах для такой продукции выделят отдельные стенды. Он отметил, что главное изменение будет заключаться в снижении акциза и возможности получить налоговый вычет.

«Никто не против того, чтобы вино делалось в том числе и из зарубежного виноматериала. У нас, во-первых, своего винограда не хватает, он не покроет общее количество употребления вина. Его просто не хватит. Но, другое дело, очень важно первое — отвечать за качество, и второе — если действительно кто-то производит из импортных виноматериалов, то самое главное, чтобы потребитель знал об этом и был в курсе. Иначе мы людей вводим в заблуждение. Например, пишут на этикетке, что произведено в Крыму, то потребитель начинает думать, что это из Крымского винограда, но это может быть совсем не так», — пояснил Лебедев.

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Таким образом, виноделам и поставщикам продукции из-зарубежного сырья не стоит волноваться, что выпуск такой продукции могут прекратить после вступления в силу нового закона.

«Это не значит, что остановится импортное вино, в виде готовой продукции. Как ввозилось, так и будет ввозиться. Я думаю, что здесь как раз наоборот — рынок должен стать, по идее, более прозрачным. Основная идея этого закона — если ты производишь вино, то чтобы было понятно, из чего сделано конкретное вино», — подчеркнул он.

Совладелица компании «Золотая балка» Снежана Георгиева, в свою очередь, уверена, что запрет на использование импортного сырья при производстве российского вина претерпит изменения и начнет действовать не раньше, чем через 7-10 лет.

«Никто не допустит шок на рынке. Сегодня больше чем половина „как бы российской“ бутилированной продукции бутилируются из импортного виноматериала, запретить ее никто не захочет. Никто не примет такое решение, которое приведет к ущербу отрасли, ущербу многих предприятий. Предприятий, которые, скорее всего, после этого не смогут вести свою производственную деятельность», — пояснила она.

Борьба с подделками?

Некоторые предположили, что новый закон направлен на борьбу с поддельной продукцией, которую могут производить и продавать в других странах. Однако Лебедев считает, что его основная цель заключается в другом.

«Защита от подделок — это вряд ли, тут другие должны быть меры. Здесь, в первую очередь, дается преимущество тем, кто делает действительно полный цикл, начиная от виноградства — таким образом развивает сельское хозяйство — и заканчивая уже вином в бутылке, своей продукцией. Им таким образом выдается поддержка, чтобы они ее могли пустить дальше на свое же развитие», — пояснил он.

Однако, по словам Лебедева, в стране сейчас существует большая проблема с тем, что в России большое количество виносодержащих напитков, которые выдают за вино. Но многие потребители даже не знают об этом, потому что об этом не указано на этикетках.

Совладелица компании «Золотая балка» Снежана Георгиева отметила, что никто из производителей не хочет признаваться, что его напиток не является вином.

Все хотят сделать так, чтобы потребитель, совершенно случайно выпил вкусненький, сладенький с эссенцией напиток. И, в принципе, если он не образован, он не поймет, что может быть там вообще винограда нет. На яблоках или вообще на других фруктах выброжено Снежана Георгиева совладелица компании «Золотая балка»

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Однако с введением нового закона ситуация изменится, потому что он обязывает производителей отделять вино от других виноградосодержащих напитков.

«В винных напитках закон запрещает писать, что это вино. Вы можете любые напитки производить, но только это не вино и не винные напитки — это виноградосодержащие. Сейчас данный вид продукции настолько ретуширован под обыкновенное вино или игристое вино, что потребитель вообще не может понять, что это такое. С момента вступления закона в силу, эти винные напитки не могут иметь аббревиатуру и быть также ретушированы под вино игристое, или вино обычное, натуральное», — пояснила Георгиева.

Она также отметила, что российские виноделы — те, кто производят «действительно российский продукт, выращенный на виноградниках на территории России и разлитый здесь же», приветствуют данный законопроект. Они поддерживают его, потому что он «определяет четкие правила игры в этой отрасли».

«Он не позволяет, как мы считаем, недобросовестным производителям ретушировать иностранные виноматериалы под российскую продукцию. Причем, в большинстве своем — невысокого качества. Основной проблемой российского виноделия до сих пор является имидж. Никто не верит, никто не знает, что такое российское виноделие — только по той причине, что ровно половина бутылок, а может даже 7 из 10 на полке, на сегодняшний день представлены „российскими продуктами“, которые ничего общего с настоящим российским продуктом не имеют», — пояснила она.

Поддержка государства

Сергей Лебедев признал, что виноделам государство уже сейчас оказывает серьезную поддержку. По его словам, власть может компенсировать до 70% затрат винодела.

Продажа вино-водочной продукции в магазинах Москвы. Источник фото: РИА «Новости»

«Потом есть специальные программы по закупке сельхозтехники, компенсируются расходы по уходу за молодым виноградом. Если ты строишь мелиорационную систему, занимаешься орошением или мелиорацией, то тоже тебе значительная часть расходов может быть компенсирована», — сообщил Генеральный директор Alma Valley.

Совладелица компании «Золотая балка» Снежана Георгиева подчеркнула, что производители вина давно просят государство урегулировать вопросы маркировки вина. По ее словам, на этикетках часто упоминаются Крым или Севастополь, а на самом деле продукт был разлит где-нибудь в Уфе или Адыгее.

«И написано мелким шрифтом на контр-этикетке — даже с большой лупой мы вряд ли сможем прочитать эту информацию. Потребитель вводится в заблуждение, делает определенные выводы об этом продукте, и никогда больше к этой полке не подходит» Снежана Георгиева совладелица компании «Золотая балка».

Поэтому принятый закон очертил справедливые правила игры.

Совладелица компании «Золотая балка» подчеркнула, что другие страны мира также маркируют свое вино, чтобы оно не могло производиться где-то еще. В России используются аббревиатуры ЗГУ и ЗНМП — защищенное географическое указание и защищенное наименование места происхождения. Однако об этом мало кто знает, потому что размещать информацию об алкогольной продукции в интернете, на ТВ или в СМИ запрещено.

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«Обязательная маркировка приучит потребителей разбираться в происхождении вина. Недобросовестные производители лишатся возможности разлить непонятный виноматериал в бутылки и написать, что это крымские или севастопольские вина», — отметила Георгиева.

Она подчеркнула, что закон вводит множество необходимых определений — реестр виноградника, его паспорт, создание центральной дегустационной комиссии и проведение общероссийских рейтингов.

«Уже сейчас государство оказывает беспрецедентную поддержку и выделяет субсидии на раскорчевку и пересадку виноградников. В новом законе будут определены предприятия, которые могут рассчитывать на подобные вливания. Возможно, через несколько лет будет субсидироваться приобретение российских саженцев. Ожидается, что государство поддержит переоснащение предприятий — покупку дорогостоящих культиваторов и опрыскивателей российского производства», — предположила виноделица.