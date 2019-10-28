«Мы нацию потерять можем». Закон о пропаганде наркотиков считают нужным, но открытым для перегибов

Владимир Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете. Опрошенные «360» эксперты инициативу главы государства одобрили. Но некоторые выразили опасения, что может получиться так же, как с уголовными делами за лайки и репосты.

Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву подготовить к 10 января 2020 года доклад с перечнем дополнительных мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В частности, отмечается на сайте Кремля, речь идет о размещении информации об изготовлении и использовании психотропов, а также точек их возможного приобретения.

Также глава государства предложил ввести уголовную ответственность «за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

Кроме того, Путин предложил поддержать негосударственные организации, занимающиеся профилактикой потребления запрещенных препаратов и реализующих программы реабилитации и ресоциализации наркозависимых.

Мемы и репосты

В 2018 году в России приняли закон о декриминализации лайков и репостов в интернете. Ранее за забавные мемы и прочие шуточки на темы чернокожих или евреев, национализма, верующих и другие некоторые граждане подверглись уголовному преследованию. В том числе практически случайно.

Одной из таких «узниц лайков» стала молодая жительница Барнаула Мария Мотузная. В 2016 году девушка перепостила во «ВКонтакте» несколько мемов о чернокожих, спустя год страницу удалила. А еще через год ее обвинили в унижении негроидной расы. Уголовное дело против нее прекратили только после изменения законодательства.

Другой барнаулец, студент Колледжа культуры Даниил Маркин, тоже побывал фигурантом дела по части 1-й статьи 282-й УК РФ. И тоже за мем во «ВКонтакте» — на тему воскрешения Джона Сноу. После таких случаев в Twitter даже появилась страница «Текстовые мемы, за которые ты сядешь», описывающая изображения, за размещение в интернете которых на россиян заводили уголовные дела.

Жесткая позиция

Член Центрального штаба ОНФ Сергей Елисеев назвал поручение Путина «абсолютно правильным». В наши дни молодежь практически не вылезает из интернета, а заинтересованные стороны толкают ее к употреблению наркотиков.

«Надеюсь, это даст возможность наибольшую часть наших детей, молодежи переубедить, что это не та тема, которой стоит заниматься», — заявил он.

Общественник уверен, что сажать всех подряд за картинки с листиками наркотических растений не будут, как это было с репостами «разжигающих» картинок. Если кто-то просто «дуркует», это станет ясно во время разбирательства. А для предотвращения возможных злоупотреблений, уверен он, существует система противовесов: Следственный комитет, прокуратура, правозащитники и так далее.

«Здесь просто должна быть жесткая позиция нашего государства, в том числе и по отношению к нашим детям. Мы же в семье не спрашиваем, мы говорим: „Нельзя!“ — и все, и не объясняем. А если что, и затрещину дадим», — сказал он.

Без перегибов и глупостей

Депутат Виталий Милонов заявил, что положительно относится к инициативе президента. Нужно жестко и предельно ясно определить правила, чтобы на уровне государства было разъяснение, что такое положительно описание наркотиков и что такое пропаганда запрещенных препаратов.

«Только нужно сделать, чтобы не было глупостей и перегибов. А то же знаете, у нас какой-нибудь „участковый Степанов“ любит взять и перегнуть палку, чтобы заработать себе лишнюю галочку», — подчеркнул он.

Необходимо, чтобы законопроект оказывал нравственное воздействие на россиян. Милонов хочет, чтобы люди не относились к нему как к какому-то «дурацкому запрету», а понимали, какое зло несет упоминание наркотиков в положительном ключе. Особенно для легковерных детей и подростков. Но обязательно нужно давать пользователям объяснить свою точку зрения. Ведь, возможно, кто-то, например, напишет об опиуме просто в контексте произведений Агаты Кристи. Поэтому все итоговые решения должны принимать компетентные эксперты.

«А то придет какой-нибудь дундук и арестует магазин книжный за то, что в нем „Записки юного врача“ Михаила Булгакова продаются», — заключил Милонов.

Сомнительная экспертиза

Депутат Алексей Журавлев сообщил «360», что также одобряет предложение. Но уверен, что в первую очередь запретить нужно сайты, где продаются наркотики. А пропаганда их и так вне закона, хотя в «интернете процветает бурным цветом». Ранее парламентарий предлагал ввести уголовную ответственность за неоднократное употребление наркотиков.

«Опиумные войны никуда не делись, мы нацию потерять можем. Запрет пропаганды — это важно, но я к этому всегда отношусь с опаской. Чтобы вместо настоящей борьбы с наркотиками не было бы бутафорской. То есть пропаганду мы будем блокировать, а настоящих дилеров нет», — добавил Журавлев.

Парламентарий опасается, что за решетку начнут отправлять тех, кто смеха ради разместит у себя картинку на наркотическую тематику. Закон, подчеркнул парламентарий, должен быть прямого действия, а не зависеть от трактовки.

«Будет некий эксперт, который будет трактовать ту или иную картинку. И на основании [позиции] этого эксперта, который еще и сомнителен сам по себе, будут делаться заключения суда и выноситься реальные сроки. Я категорически против таких вещей. Это тонкая вещь — кто будет это определять? У нас некоторые эксперты выносят решения, что мальчик, которого машина сбила, пьяный был», — подытожил Журавлев.