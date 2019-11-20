«Не хотим, чтоб такая цивилизация пришла в наши семьи»

Противники закона о домашнем насилии решили организовать митинг. 23 ноября в парке «Сокольники» соберутся те, кто выступает за семейные ценности. Только авторы закона борются не против них.

Семейные ценности

Как сообщается на сайте парка, 23 ноября в «Сокольниках» пройдет «Митинг в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей и недопущения принятия закона о семейно-бытовом насилии в России». Организатор — лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

В комментарии «360» Кормухин объяснил, что документ разрабатывают по большей части феминистские и ЛГБТ-сообщества. Он обратил внимание, что закон о домашнем насилии поддержали 35 официальных организаций, из которых 24 получают финансирование из-за рубежа и являются иноагентами.

«Источник закона — калька законодательства, принятого в разных странах мира, где легализованы однополые браки и маршируют гей-парады <...> Мы не хотим, чтобы эта так называемая цивилизация пришла в наши семьи», — подчеркнул Кормухин.

Без четких формулировок, считает Кормухин, все закончится тем, что в нормальные семьи будут врываться и отбирать детей. Он также выразил мнение, что в российском законодательстве достаточно норм, которые регулируют наказания за физическое насилие.

Безопасность в семье

Активистка Александра Митрошина поддерживает закон и не отрицает, что сейчас российское законодательство может справедливо наказать человека, который убил или покалечил члена семьи. Но она объясняет: настоящая цель закона — сделать так, чтобы убийств и побоев не было.

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«По законопроекту будут вводиться охранные ордера, которые запрещают приближение к жертве. Во-вторых, будет вводиться психологическая работа с агрессором, поскольку большую часть таких случаев можно предотвратить за счет того, чтобы работать с умением человека выражать свой гнев, какие-то эмоции, решать конфликты по-другому. Также будут добавляться наказания за преследования, угрозы», — отметила Митрошина.

По ее словам, авторы законопроекта хотят, чтобы женщина, как и любой член семьи, могла уйти от агрессора без риска для жизни.

Мало кто думает, что если человек впервые избил домочадца, то в дальнейшем он продолжит проявлять агрессию и может дойти до более тяжелых преступлений Александра Митрошина.

Активистка заметила, что самый опасный момент — когда жертва хочет уйти от агрессора. Она еще не пострадала физически с точки зрения Уголовного кодекса, и поэтому полиция не может ее защитить. В этот момент, заметила Митрошина, происходит наибольшее количество преступлений, в том числе с летальным исходом.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но он не прошел даже первое чтение. С каждым резонансным случаем насилия в семье о необходимости закона вновь начинают говорить. Летом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать проект к 1 декабря.