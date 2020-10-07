Новый закон о коллекторах должен изменить кредитные отношения. Какие обязанности появятся у должников и взыскателей

В ближайшее время в законы о кредитах, коллекторах и возврату просроченной задолженности будут внесены существенные изменения. Они сделают процедуру взысканий средств более прозрачной и понятной для всех участников процесса.

Что изменит законопроект

Представители Минюста пояснили, что речь идет о проекте, который внесет изменения в уже действующие законы о микрофинансовых организациях, кредитных историях и защите прав должников.

Одно из важных изменений — теперь Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет вести надзор не только за профессиональными коллекторскими организациями, но и за кредитными и микрофинансовыми компаниями. Они также занимаются возвратом просроченных задолженностей физических лиц. Для этого ФССП составит госреестр коллекторских организаций и перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Второй сформируют автоматически с помощью информации от Банка России. Он будет опубликован в Сети.

Кроме того, теперь коллекторы будут обязаны записывать все случаи взаимодействия с должниками на аудионосители, сохранять сообщения и переписку, а также хранить всю эту информацию в течение двух лет.

«Для подтверждения права взаимодействовать с должниками и иными лицами способами, предусмотренными в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, названные организации должны будут обратиться в ФССП России с заявлением, к которому прикладываются копии документов, подтверждающих наличие необходимых оборудования и программного обеспечения», — пояснили «360» в пресс-службе Минюста.

После проверки организация появится в публичном списке компаний, допущенных к коллекторской деятельности.

Роботы-коллекторы

Новый законопроект сможет добавить упорядоченности в надзор за поведением коллекторов. По мнению исполнительного директора проекта «За права замещиков» Евгении Лазаревой, с одной стороны деятельность на рынке взыскания задолженностей ужесточится, а с другой — изменения сделают его более ясным и безопасным для потребителя.

«К сожалению, сейчас кредиторы, выведенные из-под действия этого закона, частенько пренебрегают общими правилами и позволяют себе злоупотребления в отношении должников. Теперь этот пробел будет устранен. Будет создана единая точка входа, и у всех, кто взыскивает, будет единая ответственность за нарушения», — пояснила Лазарева.

Она также рассказала, что законопроект вводит понятие «робот-коллектор». Это значит, что работа интеллектуальных систем тоже должна будет соответствовать действующему законодательству, а отвечать за него придется взыскателю.

«С принятием поправок закон станет более жестким в части расследования нарушения регулятором. Теперь ФССП сможет запрашивать информацию у операторов связи и провайдеров интернета, в бюро кредитных историй и в других источниках, которые смогут подтвердить факт взаимодействия с должником», — добавила Лазарева.

Взыскатель не сможет отговориться, что это не он общался с должником, что номер телефона не его и что вообще никаких данных он не передавал. Все будет проверено.

Важно, что поправки не только упростят жизнь должникам, но и уберут лишние процедуры для взыскателей. Например, теперь должнику нужно будет предоставить информацию о своем представителе, доказать, что он ему необходим.

«Сейчас не самые добросовестные должники, а есть и такие, которые отправляют взыскателя „к адвокату“, не уточняя ни имени, ни адреса. Ну, справедливости ради, как коллектор должен понять, кто из российских адвокатов представляет конкретно этого должника?» — пояснила Лазарева.

Это же касается частых жалоб от должников, которые говорят, что коллектор угрожал им судом. В действительности же он просто объяснил, что может обратиться в суд, если должник не выполнит своих обязательств.

Из-за конфликтности сферы взыскания эти разъяснения воспринимаются должниками в штыки. А законодатели теперь прописали, что указание на законные негативные последствия не являются нарушением Евгения Лазарева.

Законопроект о деятельности коллекторов планируют внести в Госдуму в октябре. Его опубликуют в 20 числах текущего месяца. Представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщили «360», что они участвуют в разработке законопроекта, поэтому пока не могут комментировать его положения.